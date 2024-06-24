Совет Оливок включает Банк зародышевой плазмы в глобальный договор

Международный совет по оливкам (МОК) согласился включить Всемирный банк зародышевой плазмы оливок в Международный договор о генетических ресурсах растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства.

Договор, также подписанный Министерством сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Испании и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций, играет важную роль в сохранении сельскохозяйственного биоразнообразия в глобальном масштабе и обеспечении справедливого и равноправного распределения.

Международный договор о генетических ресурсах растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства устанавливает многостороннюю систему для облегчения доступа к генетическим ресурсам растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства и для справедливого и равноправного распределения выгод, получаемых от их использования», — заявил Лхасан Сикауи, глава Отдел МОК по выращиванию оливок, технологии оливкового масла и окружающей среде

Он предусматривает ex-situ коллекции генетических ресурсов растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, хранящиеся в международных центрах сельскохозяйственных исследований и других международных учреждениях», — добавила она.

По словам Сикауи, договор устанавливает эффективную стратегию сотрудничества между странами-членами с их собственными банками зародышевой плазмы и коллекциями, санкционированными МОК, для обмена генетическим материалом в научных и практических целях и разработки глобальной стратегии сохранения.

Многие страны-члены МОК имеют собственные национальные коллекции генетических ресурсов оливок. Совет также создал шесть международных банков зародышевой плазмы оливок в Кордове, Испания; Марракеш, Марокко; Измир, Турция; Сан - Хуан, Аргентина; Израильский институт вулканов; и Итальянский совет сельскохозяйственных исследований и анализа экономики сельского хозяйства.

Правительство Испании первым отреагировало, выразив заинтересованность в том, чтобы Банк зародышевой плазмы оливок Испании, с его различными коллекциями Андалузского института исследований и обучения в области сельского хозяйства и рыболовства (IFAPA) и Университета Кордовы, признанных в соответствии с соглашением», — сказал Сикауи.

Первое соглашение было подписано 14 июня.th в штаб-квартире Министерства сельского хозяйства и рыболовства Испании», — добавила она. Другие страны, такие как Марокко, также выразили заинтересованность в подписании соглашения по этому договору».

Сикауи сказал, что следующие шаги по реализации договора будут включать разработку базы данных всего генетического материала из каждой коллекции и банка зародышевой плазмы.

Данные, накопленные с течением времени, будут способствовать развитию базы данных по характеристикам различных ранних сортов, которые находятся в центре внимания проекта МОК «Настоящие здоровые сорта оливок» и хранятся в хранилище Университета Кордовы», — сказала она.

Укрепление этой сети послужит глобальным ресурсом, доступным для научного сообщества, и предоставит питомникам источник здорового и аутентичного материала для конечных пользователей», — добавил Сикауи. Следовательно, это позволит сектору получить доступ к сортам, лучше подходящим для меняющихся климатических условий».

Воздействие изменения климата на выращивание оливок остается серьезной проблемой для фермеров. Шестьдесят три процента респондентов 2023 Olive Oil Times Обзор урожая назвали изменение климата своей главной проблемой.

Респонденты назвали чрезмерную жару, засуху и дождь основными факторами, повлиявшими на урожай 2023 года. Хотя ни одно климатическое событие нельзя объяснить изменением климата, повышение глобальной температуры увеличить вероятность экстремальных климатических колебаний.

Оливковая роща переживает исторический момент, когда она сталкивается с серьезными проблемами», — сказал Сикауи. Климатические условия, в которых развивается эта культура, быстро меняются, и нам необходимо адаптировать ее к этим новым сценариям».

Генетическое улучшение сортов является одним из основных стратегии адаптации для решения проблем, связанных с изменением климата – сорта, устойчивые к вредители и болезни, адаптирован к высокие температуры во время цветения и меньше накопления холода часы зимой, засухаи т. д.», — добавила она. Мы также являемся свидетелями значительного процесса генетической эрозии: три из каждых четырех гектаров новых оливковых плантаций происходят от одного сорта».

Наряду с расширением возможностей ученых изучать генетический материал оливок, а фермеров – экспериментировать с новыми видами оливок, партнерство также подчеркнет усилия доноров, которые на протяжении многих лет предоставляли средства и генетический материал для коллекций зародышевой плазмы.

Сикауи заявил, что МОК с нетерпением ждет возможности обсудить договор с членами и приступить к разработке глобальной стратегии по сохранению генетического наследия оливок и обмену генетическим материалом.

С этой целью в апреле 2025 года в Марракеше планируется провести международный семинар по генетическим ресурсам оливковых растений», — сказал Сикауи. На этом семинаре будут рассмотрены различные вопросы, включая операционную структуру сети и формулирование глобальной стратегии по сохранению, поддержанию и улучшению генетических ресурсов оливковых растений».