Пленки на основе оливкового масла вскоре могут заменить пластиковую упаковку для пищевых продуктов

Новое исследование показывает, что оливковое масло первого отжима может быть эффективно использован в качестве ключевого компонента олеопленки, экологически чистые защитные покрытия для пищевых продуктов.

По мнению турецких исследователей, которые являются авторами исследовании,Эти новые материалы могут стать жизнеспособной альтернативой пластику в упаковке пищевых продуктов.

Они быстро разлагаются в природе и, таким образом, не вызывают серьезного загрязнения окружающей среды. Олеопленки сокращают углеродный след, уменьшая зависимость от ископаемого топлива. - Бюлент Башигит, Харранский университет

Исследователи разработали простой и эффективный метод производства олеопленок, приблизив материалы на шаг к соответствию текущим отраслевым стандартам.

«Обычные пластиковые пленки долговечны и обеспечивают надежность при транспортировке и хранении», — рассказал Бюлент Башигит, научный сотрудник инженерного факультета Харранского университета в Шанлыурфе, Турция. Olive Oil Times.

«К числу других их преимуществ относятся низкая стоимость, малый вес, простота обработки и улучшенные барьерные свойства», — добавил он. Однако обычные пластиковые пленки, полученные из нефти, не разлагаются и остаются в природе в течение длительного времени».

Более того, вредные химические вещества, содержащиеся в естественной структуре обычных пластиковых пленок, могут проникать в упакованные пищевые продукты или напитки», — отметил Башыигит.

Олеопленки, изготовленные на основе биоразлагаемых и съедобных полимеров, могут иметь значительное преимущество перед пластиком.

«Их наиболее примечательной особенностью является то, что они быстро разлагаются в природе и, таким образом, не вызывают серьезного загрязнения окружающей среды», — сказал Башигит. Олеопленки сокращают выбросы углерода за счет снижения зависимости от ископаемого топлива».

Обычно пластиковые пленки изготавливаются из синтетических полимеров, полученных из ископаемого топлива, таких как полиэтилен или полипропилен.

Кроме того, производство таких пластиковых пленок является весьма энергоемким процессом, однако экономия за счет масштаба сделала его значительно рентабельным, в отличие от большинства других отраслей промышленности.

Главные преимущества олеопленок перед другими биоразлагаемыми пленками — их эластичность и гибкость. Они также гораздо более стабильны при экстремальных перепадах температур.

По словам исследователей, химическая структура олеопленок значительно снижает риск попадания химических веществ в продукты питания и напитки.

Олеопленки не растворяются и не разрушаются под воздействием влаги, и вода с трудом проходит через них. «Олеопленки водостойки, а их водопроницаемость низкая», — подтвердил Башыигит.

«Олеопленки могут служить перспективными системами для обеспечения защиты, особенно для маслянистых и влажных пищевых продуктов, поскольку они состоят из пленок, изготовленных из гидрофобных и маслянистых компонентов», — сказал он.

«Эти пленки могут продлить срок хранения продуктов, предотвращая окисление, уменьшая потерю влаги и образуя водонепроницаемый барьер», — добавил он.

Некоторые продукты питания, которые легко упаковать с помощью олеопленки, включают изделия на основе шоколада, сыры, мясные полуфабрикаты и крекеры.

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Кроме того, они доказали свою высокую эффективность в защите свежих продуктов, таких как фрукты и овощи.

«Одной из основных причин ухудшения структуры фруктов и овощей является удаление воды из их структур», — сказал Башигит. Учитывая гидрофобную природу олеопленок, ожидается, что они будут поддерживать баланс влаги внутри упаковки».

«Таким образом, эти модели пленок могут помочь предотвратить усушку и затвердение за счет снижения потери воды во всех фруктах и ​​овощах», — добавил он. Натуральные масла, такие как оливковое масло, обладают антимикробными и противогрибковыми свойствами, которые помогают замедлить порчу продуктов питания, подавляя рост бактерий и грибков».

Оливковое масло первого отжима является ключевым компонентом метода производства олеопленки, разработанного исследовательской группой, который оказался более эффективным, чем другие биоразлагаемые масла.

«Оливковое масло обеспечивает антиоксидантную активность конечному продукту благодаря уникальным структурам, которые оно содержит», — сказал Башыигит, намекая на присутствие токоферолов (витамина Е) и фенольные соединения в оливковом масле первого отжима.

«Их присутствие в оливковом масле имеет решающее значение для предотвращения или замедления потенциального окисления пленок», — добавил он. Предотвращение или замедление окислительного разрушения увеличивает срок службы упаковочных пленок».

Оливковое масло первого отжима было признано более эффективным, чем другие масла, благодаря высокому содержанию мононенасыщенные жирные кислоты, в основном олеиновая кислота, которая обеспечивает повышенную защиту от окисления по сравнению с полиненасыщенными жирными кислотами.

«Масла, богатые насыщенными и полиненасыщенными жирными кислотами, могут привести к затвердеванию или размягчению олеопленок», — сказал Башыигит. Сбалансированное содержание ненасыщенных жиров в оливковом масле первого отжима делает его более эффективным выбором.

Фенолы и токоферолы в оливковом масле уменьшают окислительное повреждение, и это свойство можно усилить с помощью олеопленочного покрытия.

«Включение оливкового масла первого отжима в олеопленки может усилить антиоксидантные свойства конечных продуктов», — сказал Башыигит. Более того, антиоксидантные соединения могут защищать, проникая через пленку в пищу».

«Пленки, содержащие оливковое масло, могут продлить срок годности, сохранить питательные качества и предотвратить окислительную порчу за счет повышения антиоксидантной способности как материала пленки, так и покрытого продукта», — добавил он.

Присутствие оливкового масла первого отжима в олеопленках дополнительно повышает их биоразлагаемость.

«Олеиновая кислота, фенольные соединения и токоферолы в оливковом масле могут усилить биодеградацию», — сказал Башыгит. Фенольные соединения могут способствовать деградации за счет усиления ферментативных реакций микроорганизмов».

Олеопленки на основе оливкового масла были получены путем объединения белков и липидов с использованием методов ультразвуковой эмульгации. В этом процессе используются высокочастотные звуковые волны для создания и стабилизации эмульсий, смесей двух несмешивающихся жидкостей.

Производство началось с приготовления олеогелей, в состав которых входят гидролизат соевого белка, желатин, оливковое масло первого отжима, стеариновая кислота и лецитин.

Белковая и липидная фазы смешивались в соотношении один к одному и подвергались мощной ультразвуковой обработке, которая перемешивает частицы в жидкости посредством высокочастотных звуковых волн (ультразвука).

Этот процесс повысил стабильность и однородность эмульсии. После того, как олеогели были сформированы, их объединили с глицерином для улучшения гибкости.

После ультразвуковой дегазации для устранения пузырьков воздуха смесь оставляли сохнуть при комнатной температуре в течение 24 часов.

Полученные олеопленки толщиной от 0.18 до 0.25 миллиметра оказались водонепроницаемыми и обладали низкой газопроницаемостью, что означало, что кислород, углекислый газ или водяной пар не могли легко преодолеть барьер.

Метод позволил определить необходимую мощность ультразвука для оптимальной гибкости, прочности и барьерных свойств, которые были успешно протестированы на свежесрезанных ананасах.

«В пленках, содержащих гидрофильные и гидрофобные структуры, ультразвуковая эмульсификация является важнейшей технологией, которая улучшает качество пленки за счет повышения ее однородности», — пояснил Башыигит. Он предотвращает разделение фаз и позволяет создавать механически прочные и функциональные пленки, сохраняющие стабильность в течение длительного времени».

Исследователи предупредили, что необходимы дополнительные инвестиции и исследования для поддержки дальнейшего развития олеопленок и превращения их в коммерчески жизнеспособную альтернативу обычным пленкам на основе пластика.

Исследователи добавили, что еще предстоит решить ряд серьезных проблем.

Олеопленки более подвержены разрывам, чем текущий отраслевой стандарт, и пока не могут конкурировать по механической прочности и гибкости. Вакуумная упаковка в настоящее время также невозможна с этими новыми пленками.

«Хотя массовое производство пластмасс хорошо налажено, а их себестоимость остается очень низкой, олеопленки еще не достигли экономии за счет масштабов», — сказал Башыигит. В долгосрочной перспективе, если эти проблемы будут преодолены, олеопленки могут стать экологически чистой альтернативой».

Следующим шагом исследователей станет расширение масштабов использования материала в упаковке пищевых продуктов и изучение других возможных вариантов его применения.

«В долгосрочной перспективе возможна также интеграция олеопленок в биомедицинские приложения», — сказал Башигит. В этом контексте их можно использовать в таких приложениях, как системы доставки лекарств и перевязочные материалы».

«Однако крайне важно провести исследования по улучшению термических и механических свойств олеопленок, чтобы они соответствовали свойствам пленок, полученных из нефти», — заключил он.