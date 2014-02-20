Дизайн упаковки оливкового масла был в центре внимания во время греческого кризиса

Элли Маркаки управляет семейной компанией по производству стеклянной упаковки Brothers Markaki.

Крепкий. Сексуально. Этими двумя словами Стратис Каматсос описывает бутылку, в которой содержится его новое органическое оливковое масло первого отжима EVO3, произведенное на греческом острове Лесбос, производящем оливковое масло. Он также добавляет, что выбрал особую бутылку из темного стекла из-за ее функциональности.

Он защищает масло от одного из его врагов: света. Вот почему потребитель всегда должен покупать оливковое масло, расфасованное либо в темное стекло, либо в жестяную банку».

Camatsos, как и другие греческие производители, которые только выходят на конкурентный рынок оливкового масла, рассматривают все варианты при розливе и упаковке своего продукта.

Дизайн и презентация бутылки важны, потому что они являются частью вашего бренда, вашей индивидуальности», — говорит Камацос.

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Пластиковые, металлические банки или стеклянные варианты безграничны.

Я хотел сделать что-то немного другое с внешним видом, и после поиска я наткнулся на Style Ltd. Я был заинтригован их работой по декорированию стекла, и это было то, что я искал, чтобы вывести продукт на новый уровень. . Используя их технику цветного покрытия, мы создали выдающийся продукт, который выделяется».

Генеральный менеджер Style Ltd. Кристос Чаризонас сказал, что он наблюдает 40-процентный рост продаж стеклянных бутылок благодаря новым компаниям по производству оливкового масла, таким как EVO3, которые стремятся разливать свой продукт с заботой и вниманием. Есть и другие детали, например, будете ли вы использовать пробку или бутылку с завинчивающейся крышкой. Сегодня действительно все обдумано».

Харизонас говорит, что предлагает клиентам различные варианты всех размеров и самых необычных форм, от высоких и худых до круглых или квадратных. Он говорит, что клиенты могут выбрать прозрачные бутылки, потому что они могут быть более привлекательными для потребителей, которые просматривают полки в местном специализированном магазине или супермаркете за границей и хотят видеть точный продукт, который они покупают. Камацос не рассматривал этот вариант для своего оливкового масла.

Видение цвета оливкового масла не является полезным индикатором содержания, и это действительно вредит маслу, поскольку свет сокращает срок годности. Представьте, что бутылка стоит на полке в супермаркете, и на нее светит дальний свет; нет лучшего способа ускорить прогорклость масла».

Харизонас говорит, что размышления Каматсоса являются одной из причин, по которой греческие производители оливкового масла больше интересуются различными методами цветного покрытия. Они хотят знать о других деталях упаковки, таких как методы, которые мы используем для добавления декалей и принтов. Эти штрихи очень важны для обеспечения того, чтобы продукт выделялся среди конкурентов».

Style Ltd. имеет свою долю конкурентов на рынке, включая Brothers Markaki. Компания, которая уже более 75 лет производит стеклянную тару и бутылки для различных продуктов, включая вино, безалкогольные напитки, воду и продукты питания, также переживает подъем в бизнесе благодаря новому интересу к технологиям розлива в стеклянные бутылки.

Даже в эти трудные времена мы наблюдаем 25-процентный рост бизнеса, и каждые три месяца мы нанимаем новых сотрудников, потому что греки больше, чем когда-либо, заинтересованы в маркетинге и презентациях», — говорит Элли Маркаки, ​​управляющая семейным бизнесом. Стекло — идеальный материал для греческого оливкового масла первого холодного отжима. Они хотят специализироваться и представить отличный продукт из Греции, и упаковка является частью этого. Мы работаем с клиентом напрямую, и ему это нравится».

Камацос говорит, что кризис помог ему воплотить в жизнь мечту о собственном производстве. органическое оливковое масло это также имеет социальный и экологический аспект. На каждую купленную бутылку Camatsos заявляет, что одно дерево будет посажено в обезлесенной местности в Греции. С качественным производством, маркетинговым планом и подходящей упаковкой Camatsos начала экспортировать свою продукцию в Великобританию, Ирландию и Бельгию и готова представить EVO3 большему количеству дистрибьюторов и розничных продавцов.

Бутылка и логотип — первое, на что потребитель смотрит на полке. Поскольку вам не нужно лично предлагать свой продукт каждому потребителю, чтобы убедить его купить ваш, и поскольку у вас есть всего около трех секунд, чтобы привлечь внимание потребителя, вам приходится полагаться на свой бренд».

Дизайн упаковки оливкового масла станет темой Семинары Международного конкурса оливкового масла в Нью-Йорке 2014 г. в апреле этого года.