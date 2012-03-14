Семинар по оливковому маслу и культуре в Хаэне

После празднования интернет-инициативы ТвиттсандАОВЕ который собрал любителей EVOO(AOVE на испанском языке) и Twitter, специалисты компании CM Europa организовали 27 мартаth ток-шоу в Мартосе (Хаэн) под названием Оливковое масло и культура» с целью распространения культуры оливкового масла, осмысления его культурной ценности и обсуждения его влияния на другие культурные элементы средиземноморских регионов.

Роза Маршал Лопес, менеджер CM Europa, пояснила, что ток-шоу будет включать в себя взгляды и мнения многих профессионалов в области оливкового масла.

По словам Маршала, симпозиум — отличная возможность узнать о различных EVOO, насладиться гармонией ощущений, исходящих от оливкового сока, и открыть для себя связь с другими культурными элементами, такими как живопись, литература, история или музыка.

Семинар «Знай свое масло».

В марте 30th, CM Europa также организует семинар Знай свое масло», с двумя группами по 25 студентов в каждой, с целью обучения молодых людей качествам оливкового масла первого холодного отжима и его пользе для здоровья.

Семинар будет включать в себя немного теории и объяснений того, что означают оливковые масла первого холодного отжима, используя в качестве учебного материала Пики и Мэнди: мир оливковых масел первого отжима комикс, в котором главными героями являются два животных оливковой экосистемы: сова и кролик.



Роза М. Маршал Лопес

Инициатива также будет включать дегустацию EVOO с демонстрацией гедонистической концепции дегустации. После этого студенты будут приглашены на завтрак, который включает в себя хлеб с оливковым маслом первого холодного отжима.

Семинар завершится экскурсией в физико-химическую лабораторию и мастер-классом, посвященным связыванию концепций общей химии и физики с контролем качества оливкового масла.

Во время посещения микробиологических лабораторий Роза Мª Маршал Лопес объяснит студентам концепцию продовольственной безопасности, и они смогут обсудить органолептический анализ и его важность в классификации оливкового масла первого холодного отжима.