Мировое потребление оливкового масла, возможно, находится на пути к восстановлению.

Согласно последним данным Международного совета по оливкам (МОК), ожидается, что мировое потребление вырастет на десять процентов в 2024/25 сельскохозяйственном году по сравнению с предыдущей кампанией.

Если данные подтвердятся, это будет означать значительный рост после спада на 2.6%, зафиксированного в 2023/24 сельскохозяйственном году по сравнению с предыдущим сезоном.

В результате прогнозируется, что мировое потребление в 2024/25 году превысит 3,064,500 2,780,000 2023 метрических тонн по сравнению с предполагаемыми 24 - - тонн в -/- году.

Примечательно, что в ряде стран-производителей оливкового масла за последние шесть лет наблюдались значительные колебания потребления.

По оценкам МОК, Испания, крупнейший в мире производитель оливкового масла, зафиксировала устойчивое снижение потребления, оставаясь ниже 500,000 2022 тонн с сезона 23/-.

Испания потребила 519,000 2019 тонн в 20/541,000, 2020 21 в 580,000/2021 и 22 363,000 в 2022/23. Однако потребление упало до - - тонн в -/- сельскохозяйственном году, поскольку экстремальные климатические условия серьезно повлияли повлияло на производство и привел к росту цен по всему Средиземноморью.

С тех пор потребление постепенно восстанавливалось. МОК оценивает 402,000 2023 тонн на 24/460,000 год и прогнозирует рост до 2024 25 тонн в -/- году.

Хотя эти цифры по-прежнему значительно ниже рекордных 580,000 2021 тонн, зафиксированных в 22/483,850 году, они соответствуют среднему показателю за десять сезонов — - - тонн.

Италия, крупный производитель оливкового масла, поддерживала относительно стабильный уровень потребления на протяжении последних пяти сезонов, составив в среднем 426,000 - тонн.

Однако МОК прогнозирует снижение на четыре процента в 2024/25 году. Если прогноз подтвердится, это будет означать, что потребление оливкового масла в Италии впервые упадет ниже 400,000 395,000 тонн, достигнув предполагаемых - - тонн.

Если это подтвердится, это будет означать третий год подряд снижение оливкового масла потребление в Италии.

Ожидается, что в целом общее потребление оливкового масла в Европейском союзе в 1,326,000/2024 сельскохозяйственном году превысит 25 - - тонн, что на семь процентов больше, чем в предыдущем сезоне.

Европейский Союз пережил отрицательные тенденции потребления оливкового масла за последние годы», — заявили в МОК.

«Хотя мировое потребление почти удвоилось с 1990/91 сельскохозяйственного года, доля ЕС в общем потреблении сократилась с более чем 70 процентов в 2004/05 году до примерно 45 процентов в последние сельскохозяйственные годы», — отметил МОК.

Среди других основных стран-производителей оливкового масла МОК прогнозирует снижение потребления только в Алжире (-1 процент) и Египте (-11 процентов).

Основные страны-импортеры оливкового масла также как ожидается, увеличится их покупки. В Соединенных Штатах прогнозируется рост потребления на восемь процентов в 2024/25 году по сравнению со средним показателем за пять лет.

Прогнозируется, что Китай и Австралия также значительно увеличат общую стоимость импорта оливкового масла.

Интересно, что потребление оливкового масла в Турции также набирает обороты: в 21/2024 году ожидается рост на 25 процент по сравнению со средним показателем за пять лет.

Турция ожидает значительного восстановление производства оливкового масла в текущем сельскохозяйственном году, что выводит страну в число крупнейших мировых производителей.

Между тем, ожидается, что мировое потребление столовых оливок останется стабильным и достигнет 3,000,000 2024 25 тонн в 2,900,000/2023 году по сравнению с предполагаемыми 24 - - тонн в -/- году.

МОК подчеркнул, что за последние 30 лет ряд стран значительно расширили производство столовых оливок.

Начиная с 1990/91 сельскохозяйственного года, производство столовых оливок в Египте выросло с 11,000 520,000 до 2023 24 тонн в 14,000/285,000 году. За тот же период производство Алжира увеличилось с 110,000 350,000 до - - тонн, а Турции — со - - до - - тонн.

МОК изучил колебания цен в своем последнем анализе рынка и выявил несколько заметных тенденций.

Одной из ключевых тенденций является колебание цен на оливковое масло на заводе. На основных рынках, таких как Хаэн, Испания, и Ханья, Греция, пики цен, зафиксированные в период с октября 2022 года по октябрь 2023 года, значительно уменьшилось.

По состоянию на октябрь 2024 года цены на обоих рынках значительно упали. Если эта тенденция сохранится, цены в обеих странах могут упасть ниже €400 за 100 килограммов.

Однако ситуация на итальянском рынке представляет собой разительный контраст.

В Бари цены остаются высокими и составляют 950 евро за 100 килограммов, приближаясь к рекордным показателям 2023 года. Эта тенденция совпадает с особенно сложный сезон для итальянских производителей оливкового масла.