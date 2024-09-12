Новая книга призвана просвещать потребителей и развеивать мифы

Оливковое масло для чайников является последним дополнением к Для чайников франшиза — популярная серия учебных и справочных книг, насчитывающая более 6,000 наименований, в том числе 80 посвященных еде и кулинарии.

Соавторы Саймон Пул и Эми Риоло, имеющие большой опыт написания статей об оливковом масле, заявили, что пришло время опубликовать понятный и всеобъемлющий ресурс по этой теме.

Несмотря на игривые и дерзкие названия, книга «Для чайников» излагает довольно сложные научные концепции очень понятным и уважительным для широкого круга читателей способом. - Саймон Пул, соавтор книги «Оливковое масло для чайников»

Пул, врач, который широко изучал польза для здоровья оливкового масла, и Риоло, отмеченный наградами шеф-повар, специализирующийся на приготовление пищи с оливковым маслом, ранее сотрудничал над тремя Для чайников книги о диабете.

Несмотря на игривые и дерзкие названия, Для чайников «Он переводит довольно сложные научные концепции в очень понятной и уважительной форме для широкого круга читателей», — сказал Пул.

Он и Риоло считают, что книга является подходящим посланником в то время, когда влиятельные лица а интернет-комментаторы обсуждают со своей аудиторией мир оливкового масла и его пользу для здоровья, иногда распространяя дезинформацию.

«Было действительно важно дать широкой аудитории общее представление о некоторых подробных научных данных, а также предоставить им несколько замечательных рецептов», — сказал Пул.

«Мы хотели написать книгу, которая могла бы стать источником информации для всех», — добавил Риоло.

Соавторы выразили благодарность Леандро Раветти, руководителю австралийской технической группы Modern Olives и одному из исполнительных директоров Cobram Estate, за его роль технического редактора книги.

«Его очень уважают в мире оливкового масла», — сказал Пул. Нам очень повезло, что он и другие эксперты Olive Wellness Institute внесли свой вклад».

Оливковое масло для чайников охватывает те же темы, что и вводный курс по оливковому маслу на 288 страницах. Он включает информацию о сорта оливкового масла, различные методы производства, история и предания, польза для здоровья, распространенные мифы, советы по покупке и хранению оливкового масла и 40 рецептов.

«Оливковое масло для чайников» поступит в продажу в октябре и уже доступно для предварительного заказа.

Пул и Риоло подчеркнули, что книга даст множество практических советов потребителям, которые, возможно, мало что знают об оливковом масле, если вообще что-то знают.

«У нас есть целая глава, посвященная этикеткам, тому, как их читать и на что следует обращать внимание», — сказал Риоло.

Например, в главе объясняется важность дат сбора урожая и почему они более информативны, чем даты истечения срока годности или срока годности.

Авторы также рассматривают различные типы сертификатов качества, включая географические указания и сертификаты, выдаваемые торговыми группами.

В главе далее обсуждается значение термина «органическое оливковое масло» и даются определения распространенным, но запутанным префиксам, таким как "свет' и "первый холодный отжим',' объясняя их несоответствие по сравнению с "«Экстра вирджин» и "девственник.'

В другой главе объясняется, как разные транспортные и условия хранения влияют на качество оливкового масла с течением времени, рекомендуя потребителям хранить его в прохладном, темном месте.

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Пул и Риоло также уделили немало времени развенчанию распространенных мифов об оливковом масле в нескольких разделах книги, чтобы читатели не смогли их пропустить.

Среди основных — то, что оливковое масло нельзя используется для жарки. «Вот в чем суть: на оливковом масле нельзя жарить или готовить на нем; его можно использовать только в сыром виде», — сказал Риоло, отметив, что оливковое масло безопасно для жарки при температуре до 410 ºF (210 ºC). «Нам не нужно жарить при температуре выше 385 ºF (196 ºC)», — добавила она.

Авторы разъяснили этот момент в разделе, посвященном развенчанию мифов, и в разделе, посвященном кулинарии. «Мы беспокоились, что если разместим его в одном месте, люди его пропустят», — сказал Риоло.

Другой миф, который авторы пытаются развеять, заключается в том, что после Средиземноморская диета это дорого.

Очень приятно проиллюстрировать, например, что хорошее качество оливковое масло первого отжима «Зачастую это примерно столько же, сколько люди тратят на бутылку вина, которую они могут выпить за вечер», — сказал Пул.

«Но чтобы получить рекомендуемое количество оливкового масла первого отжима в день для соблюдения средиземноморской диеты, это обойдется дешевле, чем пара чашек кофе в любимой кофейне в неделю», — добавил он.

Хотя Пул и Риоло посвящают большую часть книги информированию любопытных потребителей, ни одна книга об оливковом масле не обходится без кулинарного раздела.

«Во всех рецептах используются оливковые масла со всех континентов», — сказал Пул. Мы используем отдельные масла и кратко описываем их. Конечно, мы говорим, что вы можете использовать и другое оливковое масло. Тем не менее, мы любим выделять и приводить примеры высококачественных оливковых масел первого отжима из разных мест по всему миру и отдавать должное их производителям».

Пул и Риоло обсуждают различные сорта оливок в контексте кулинарии, подчеркивая разнообразие сортов, выращиваемых в мире оливкового масла, и их отличительные органолептические качества.

«Мы стараемся заполучить наиболее востребованные товары из всех стран, которые производят оливковое масло», — сказал Риоло. Это показывает, какое влияние оливковое масло оказывает на весь мир, а не только там, где оно родилось».

В конечном итоге Пул и Риоло надеются, что Оливковое масло для чайников, который поступит в продажу в октябре и уже доступен для предварительного заказа, станет доступной точкой входа для всех, кто интересуется оливковым маслом.

«Мы знакомим наших читателей с тем, как дегустировать его дома, как познакомиться с различными вкусами оливкового масла первого отжима и отличить невкусное масло от хорошего», — заключил Пул.