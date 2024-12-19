Производители оливкового масла выбирают экологичную упаковку

Мировые бренды все чаще обращаются к экологически чистой упаковке для своей продукции.

Эта тенденция также очевидна в секторе оливкового масла, где производители считают, что инновационные упаковочные решения могут снизить воздействие на окружающую среду, повысить качество продукции и улучшить потребительский опыт.

«Наблюдается переход к более экологичной упаковке: стеклянные бутылки, жестяные банки и перерабатываемые материалы заменяют традиционный пластик», — рассказал президент и главный исполнительный директор Boss Strategy Global Шон Закот. Olive Oil Times.

«Это соответствует предпочтениям потребителей в отношении устойчивой продукции», — добавил он. Кроме того, упаковка разработана таким образом, чтобы сохранить свежесть и качество оливкового масла: бутылки темного цвета и герметичные крышки защищают от света и окисления».

Производители оливкового масла внедряют стратегии, направленные на повышение устойчивости, например, внедряют алюминиевые банки и перерабатываемые пластиковые контейнеры для повторного использования.

В Греции отмеченный наградами производитель оливкового масла Неолеа В начале этого года компания запустила кампанию по продвижению экологичной упаковки.

Компания, базирующаяся на Корфу, которая получил золотую награду в 2024 NYIOOC World Olive Oil Competitionпредставила оливковое масло первого отжима, упакованное в алюминиевые банки.

Помимо того, что банки подлежат вторичной переработке, они оснащены многоразовым «свежая крышка» для защиты полезных соединений оливкового масла, в том числе полифенолы, свежесть и вкус. Neolea заявила, что контейнер обеспечивает наливание без проливания, контролируемый поток и может быть повторно запечатан для будущего использования.

«В Neolea мы расширяем границы устойчивого развития и инноваций», — заявили в компании. написал на LinkedIn, объяснив свое решение. Вот почему мы выбрали экологически чистые алюминиевые банки для нашего оливкового масла extra virgin. Алюминий бесконечно пригоден для вторичной переработки, легкий для эффективной транспортировки и придает нашему продукту элегантный, современный вид».

По другую сторону Средиземного моря крупнейший в Тунисе бренд оливкового масла Terra Delyssa планирует продать 150,000 750 новых упаковок оливкового масла объемом 2025 миллилитров к февралю - года.

Бренд, произведенный Группа ЧО, заявил, что потребители могут покупать перерабатываемые пластиковые контейнеры для повторного наполнения стаканов Terra Delyssa и пластиковые бутылки-выжимки, что позволило сократить потребление упаковочного материала компанией на 96 процентов.

CHO Group добавила, что розничная цена на контейнеры составляет на десять процентов меньше, чем эквивалентный объем в бутылках.

В то время как некоторые производители разработали новые дизайны упаковки, направленные на обеспечение устойчивости, другие сократили или полностью отказались от использования пластика.

Deoleo, крупнейший в мире производитель оливкового масла, объявленные планы в 2023 году представить новые бутылки из переработанного пластика, при производстве которых используется на десять процентов меньше пластика.

итальянский производитель Аль Пильо пошел еще дальше. Трехлетний основатели компании решили с самого начала не использовать пластиковую упаковку.

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Изменения в подходах производителей оливкового масла являются частью более широкого движения к использованию устойчивой упаковки в секторе потребительских товаров.

Unilever, доминировавший в розничной торговле оливковым маслом в Греции 2017 соль этого бизнеса делает значительные шаги на пути к созданию устойчивой упаковки.

Транснациональная компания заявила, что к 2025 году она вдвое сократит использование первичного пластика, увеличит использование переработанного пластика и запустит новые форматы упаковки, такие как ванночки для мороженого на основе перерабатываемой бумаги.

Компания также изучает модели многоразовой и повторно используемой упаковки и разрабатывает дорожные карты для конкретных стран по сбору и переработке большего объема пластиковой упаковки, чем она продает.

Многие другие компании по производству потребительских товаров, включая Coca-Cola, Mars, Nestlé и L'Oreal, объявили о схожих стратегиях упаковки, направленных на сокращение использования пластика и привлечение внимания потребителей, заботящихся об окружающей среде.

По данным Агентства по охране окружающей среды США, упаковка пищевых продуктов составляет почти 50 процентов отходов в стране.

Для сравнения, в Великобритании более 80 процентов бытовых пластиковых отходов приходится на упаковку продуктов питания и напитков.

Большая часть этой упаковки не подлежит вторичной переработке и оказывается на свалках, что приводит к загрязнению микропластиком и значительным выбросам метана.

В начале декабря Межправительственный переговорный комитет ООН по проблеме пластикового загрязнения отложил свое пятое ежегодное заседание, не приняв окончательного варианта договора о пластиковом загрязнении, подчеркнув настоятельную необходимость в экологически чистых упаковочных решениях в пищевой промышленности.

Хотя предстоит еще много работы, недавние исследования продемонстрировали, значительные маркетинговые преимущества восприниматься как экологически чистый бизнес.

Опрос, проведенный в 2021 году консалтинговой компанией Simon-Kucher & Partners, показал, что за последние пять лет 71 процент респондентов отметили умеренные или существенные изменения в своем покупательском поведении в сторону более экологичных вариантов.

В результате отдельный опрос 2022 предприятий в Западной Европе, проведенный в июле 1,000 года, показал, что треть респондентов тратят на маркетинговые кампании в области устойчивого развития больше, чем обычно.

«В каждом секторе все больше говорят об устойчивом развитии», — сказал Эндрю Уинстон, стратег и консультант по устойчивому развитию бизнеса. Olive Oil Times в интервью в июле 2023 г.

Он добавил, что компании, достигающие своих целей в области устойчивого развития, как правило, более успешны в других сферах бизнеса.

Компании, которые добиваются лучших результатов в управлении устойчивым развитием, как правило, просто добиваются лучших результатов в управлении. Это всегда было действительно хорошим показателем этого», — сказал Уинстон.