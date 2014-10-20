Ритейлер получает свой день в «Акульем аквариуме»

Торговец оливковым маслом со Среднего Запада, имеющий семь торговых точек, расскажет о своем бизнесе в популярном американском телешоу. Акула Танк в эту пятницу в 9:00 (EST).



Шоу, которое идет уже шестой сезон, представляет группу инвесторов, называемую акулы», которые рассматривают предложения от нетерпеливых предпринимателей, ищущих финансирование для своего бизнеса.

Курт Кэмпбелл, генеральный директор Бар с оливковым маслом Oilerie, надеется, что один или несколько богатых инвесторов шоу поддержат его стремление расширить франшизу Oilerie до ста точек по всей стране.

Кэмпбелл начал свой бизнес в 2003 году в сельском городке Фиш-Крик, штат Висконсин (население 997 человек). С тех пор он открыл еще один собственный магазин недалеко от Грин-Бей и подписал контракт с пятью франчайзи от Орегона до Южной Каролины.

Согласно веб-сайту компании, местонахождение Fish Creek подсчитывает продажи чуть менее 1 миллиона долларов в год, что составляет в среднем 315 долларов в час, в торговой площади 350 квадратных футов и с менее чем пятью сотрудниками. Валовая прибыль, по данным сайта, составляет 65 процентов. Плата за владение франшизой составляет 37,500 - долларов США.

В магазинах представлено оливковое масло первого холодного отжима и ароматизированное оливковое масло в резервуарах из нержавеющей стали, называемых fusti», и наполнять каждую бутылку во время продажи покупателю. Такой Заполните свои собственные магазины появляются в стриптиз-центрах, торговых центрах и на главных улицах по всей стране — многие из них поставляются дистрибьютором в Окленде, штат Калифорния. Вероника Фудс — даже в то время как Соединенное Королевство предпринял шаги объявить их вне закона на том основании, что они не соблюдают новые, более строгие правила ЕС. законы о маркировке.

Когда его спросили о Veronica Foods, Кэмпбелл сказал, что он мало что знал об их операции», но он думает, что у него есть преимущество. Будучи франчайзинговой системой, прибыльность и успех наших магазинов являются нашим главным приоритетом. У нас есть шкура на кону», — сказал он.

Veronica Foods, которая распространяет свою продукцию в сотнях магазинов по всей стране, закупает оливковое масло по всему миру, в том числе из NYIOOC отмеченные наградами продюсеры Кобрам Эстейт, Мельгарехо, Олиперу и Оро Байлен.

Мэри Джо и Курт Кэмпбелл, основатели Oilerie

Кэмпбелл вместо этого предпочел придерживаться одного источника, Мантуя, итальянская компания со 100-летней историей, которая также производит оливковое масло под брендами и частными торговыми марками для крупных розничных продавцов, в том числе Walmart, и компании общественного питания.

Мы лично знаем нашего производителя, как и все владельцы наших магазинов. Они встретились с ним на его производственном предприятии», — сказал Кэмпбелл. Когда кто-то просто покупает масло как товар на рынке, он действительно теряет возможность отслеживать все, что мы знаем о нашем оливковом масле».

Нам не нужно самосертифицироваться», — продолжил Кэмпбелл, возможно, имея в виду Ультра Премиум этикетка, представленная Veronica Foods, это все равно, что вручить себе голубую ленточку, а затем сказать, что ваши продукты отмечены наградами».

Кэмпбелл сказал, что он запасся продуктами, ожидая наплыва запросов, когда его 8-минутную презентацию увидели в пятницу вечером около 8 миллионов зрителей Shark Tank. Если на наш веб-сайт зайдут всего 5 процентов зрителей, это составит 400,000 - посетителей», — сказал он в интервью Green Bay Press Gazette. и любой процент тех посетителей, которые что-то покупают, означает увеличение продаж».

Кэмпбелл сказал Gazette, что его исследование прошлых участников Shark Tank показало, что он собирается разобраться, что бы ни случилось в шоу.

По оценкам Кэмпбелла, восьмиминутный рекламный ролик Oilerie будет стоить от 4 до 5 миллионов долларов на рекламу. вне зависимости от того, заключаете ли вы сделку или нет».

Согласно Википедии, многие сделки, заключенные на шоу, на самом деле никогда не исполняются: инвесторы имеют возможность расторгнуть сделку, если их должная осмотрительность выявит недостатки во время тестирования продукта или изучения личных и деловых финансов участников.