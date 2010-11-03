enEnglish
enEnglishfrFrançaiselελληνικάdeDeutscheitItalianozh-CN中文ptPortuguêsesEspañoltrTürkçehrHrvatskija日本語hiहिंदी
enEnglish
enEnglishfrFrançaiselελληνικάdeDeutscheitItalianozh-CN中文ptPortuguêsesEspañoltrTürkçehrHrvatskija日本語hiहिंदी

Введение в дегустацию оливкового масла

В первой из серии статей, посвященных основным вопросам потребителей об оливковом масле, написанных ведущими экспертами, Александра Киченик Деваренн объясняет дегустацию оливкового масла и его сочетание с едой.
Александра Кисеник Деваренн
3 ноября 2010 г., 12:14 UTC

В последнее время в новостях часто упоминается качество оливкового масла, и заголовки сообщают нам, что наше оливковое масло первого холодного отжима на самом деле может и не быть экстра вирджин.

На кухонный шкаф наброшена пелена подозрений; как нам узнать, солгала ли эта красивая бутылка оливкового масла о своем статусе первого отжима? Что делать потребителю?

Это правда, что в рядах оливкового масла первого холодного отжима происходят серьезные неприятности. Проблемы фальсификации, неправильной маркировки и регулирования являются реальными, сложными и очень важными.

Однако это не означает, что у потребителей оливкового масла нет надежды, пока не будут решены все эти серьезные проблемы. Наоборот, узнав немного, потребители могут извлечь большую пользу.

Логично начать знакомство с оливковым маслом с дегустации. Все чтение в мире ничего не будет значить, если вы не сможете связать его с чувственным опытом — ароматом и вкусом оливкового масла.

Professional дегустаторы оливкового масла Пейте масло прямо из маленьких синих стаканчиков, похожих на подсвечники из вашего любимого кафе. Хотя, в конечном счете, мы должны помнить, что оливковое масло является ингредиентом пищи, его прямой вкус имеет то преимущество, что дает вам совершенно неприкрытый вкус масла.

основы-мировой-дегустации-оливкового-масла-введение-в-оливковое-дегустация-оливкового-масла-время

Бокал для дегустации оливкового масла

Не бойся. Небольшой глоток оливкового масла вам не повредит — на самом деле это очень приятно, когда вы привыкнете к этой мысли — и поможет вам научиться распознавать характеристики без усложнения других вкусов.

Ароматы оливкового масла являются важной частью его вкуса. Лучший способ оценить их — налить немного оливкового масла (столовую ложку или две) в небольшой рюмку (или рюмку). стакан для дегустации оливкового масла если у тебя есть).

Возьмите стакан в одну руку и накройте его другой, чтобы удерживать ароматы внутри, пока вы его нагреваете. Подержите, покрутите, прогрейте минуту-две. Затем суньте нос в стакан и хорошенько вдохните аромат или нос» оливкового масла.

Вы можете почувствовать запах свежескошенной травы, корицы, тропических фруктов или другие ароматы спелых или зеленых оливок. Самое время отметить, что слово фруктовый» в оливковом масле может относиться как к овощным нотам, т. е. к нотам зеленых оливок, так и к нотам спелых фруктов. Так что думайте об артишоках, траве и травах как о фрукты», когда вы попробуете оливковое масло!

Теперь сделайте глоток масла. Не будьте слишком слабы по этому поводу; если вы не получите приличного количества, вы не оцените всех качеств масла, потому что оно попадает только на кончик вашего языка. В идеале вы хотите получить оттиски всего рта и языка.

основы-мировой-дегустации-оливкового-масла-введение-в-оливковое-дегустация-оливкового-масла-время

(NYIOOC)

Всасывайте воздух через масло, чтобы извлечь из него больше ароматов, а затем — это важно — закройте рот и выдохните через нос. Этот «ретроназальное» восприятие даст вам целую кучу других вкусовых ноток. Ретроназальное восприятие возможно, потому что ваш рот соединяется с носом сзади. Теперь проглотите немного или все масло.

Острота — это острое ощущение, обнаруживаемое в горле, поэтому важно проглотить немного масла. Острота – положительная характеристика оливкового масла. Это химическое раздражение, как острота перца чили, и такое же привлекательное, как только вы к нему привыкнете.

Как только вы начинаете входить в этот пикантный удар, трудно представить жизнь без него. Острота может быть очень легкой — легкое покалывание — или достаточно интенсивной, чтобы вызвать кашель. Поклонники оливкового масла иногда говорят о масле от кашля на один, два или, берегитесь, на три кашля.

Третьим из трех положительных качеств оливкового масла, помимо фруктового и острого, является горечь. Горечь, как и острота, тоже приобретенный вкус. Любой, кто когда-либо пробовал оливку прямо с дерева, может подтвердить, что горький вкус является характерным привкусом свежих оливок.

Вяление оливок для стола, по сути, должно начинаться с процесса удаления горечи. Поскольку оливковое масло производится из невылеченных оливок, может быть обнаружена различная степень горечи; масло, приготовленное из более спелых фруктов, практически не будет иметь горечи, масло, приготовленное из более зеленых фруктов, может быть отчетливо горьким.

Реклама
Реклама

Кругозор американского вкуса расширяется; мы изучаем горечь с помощью таких продуктов, как темный шоколад, горькая зелень салата, а теперь и крепкое оливковое масло.

Фруктовые характеристики, которые вы можете заметить во рту, включают ореховый, маслянистый и другие спелые вкусы, а также более полный спектр зеленых фруктовых нот. Еще одна характеристика, наиболее ярко выраженная при ретроназальном восприятии, — это прогорклость — мы рассмотрим ее, когда будем рассматривать распространенные дефекты оливкового масла в другой статье. Традиционным очищающим средством для вкуса между оливковым маслом является вода, простая или газированная, и ломтики яблока Гренни Смит.

основы-мировой-дегустации-оливкового-масла-введение-в-оливковое-дегустация-оливкового-масла-время

NYIOOC Дегустатор Лина Смит

После того, как вы попробовали оливковое масло в чистом виде, следующий шаг — попробовать его в сочетании с едой. Именно здесь оживает оливковое масло, как один из ароматов в блюде.

Вино представляет собой хорошую аналогию: вино, которое прекрасно сочетается с едой, может не подойти в качестве аперитива. То же самое и с оливковым маслом: иногда оливковое масло, которое кажется чрезмерно острым и горьким само по себе или с хлебом, само по себе является совершенством, когда его добавляют к сытному фасолевому супу.

Сочетание оливкового масла и пищевых продуктов — это отдельная тема для обсуждения, но для отличного обучения попробуйте три разных оливковых масла — одно деликатное, одно среднее и одно крепкое — с различными продуктами. Хороший выбор: теплый вареный картофель, свежая моцарелла, спелые помидоры, хлеб, теплая вареная белая фасоль, зеленый салат, сезонные вареные овощи, стейк на гриле, вареная или приготовленная на гриле курица; практически все, что есть на ужин. Готовьте просто, без большого количества приправ, но убедитесь, что у вас есть морская соль.

Теперь попробуйте кусочки одного и того же продукта, смоченные в каждом из масел. Обратите внимание, как взаимодействуют вкусы. Гармоничное сочетание? Контраст? Преобладает ли один вкус над другим или они хорошо сбалансированы? 

Это веселое занятие в компании друзей: можно вместе попробовать и сравнить впечатления. Добавьте пару вин — красное и белое — для полноты сочетания, и у вас получится званый обед.

Еще статьи о:  , ,

Реклама
Реклама

Статьи по теме