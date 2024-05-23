Оливки с более высоким содержанием фенола более устойчивы к антракнозу

Ученые из исследовательской группы по генетике оливок Университета Кордовы обнаружили, что изменения фенольных профилей в процессе созревания оливок играют фундаментальную роль в устойчивости к антракноз.

Экономически разрушительная болезнь оливковых деревьев вызвана Коллетотрихум грибок. Гриб вызывает сильную гниль оливок, что приводит к значительным потерям урожая.

Оливковое масло из оливок, зараженных грибком, имеет повышенную кислотность и органолептические дефекты. Обычно оно попадает в лампанте категории и непригодны для потребления человеком.

Мы анализировали шесть сортов в течение двух лет, проводя анализы на фенольные соединения и тесты на устойчивость к патогену», — рассказал Христофор Михо, аспирант Университета Кордовы и первый автор исследования.

Результаты позволили нам заметить, что устойчивость была выше у сортов с высокими концентрациями фенолов и специфическими фенолами», — добавил он.

Исследователи выбрали сорта Эмпельтре и Франтойо, известные своей устойчивостью к грибку; Ходжибланка и Пикудо, известные своим отсутствием сопротивления; и Barnea и Picual, считающиеся умеренно устойчивыми.

Оливки собирали из Всемирный банк зародышевой плазмы оливок Кордовы до того, как они начали созревать, и на трех стадиях созревания: зеленой, переворачивающейся и спелой.

Были взяты образцы для определения фенольного профиля оливок, а затем они были инокулированы спорами наиболее распространенных видов. Коллетотрихум Штамм обнаружен в Испании и Италии.

Хотя все зеленые оливки невосприимчивы к грибку, они накапливают неактивные Коллетотрихум инфекции в виде аппрессориев — органоподобных структур, проникающих в плод.

Эта инфекция остается латентной во время развития плодов до их созревания, что приводит к реактивации патогена и развитию заболевания», — пишут исследователи. В дальнейшем восприимчивость плодов оливы к возбудителю увеличивается во время созревания, при этом параллельно происходит снижение общего количества фенольных соединений».

Исследователи также выделили семь стандартных фенольных соединений, чтобы проверить их противогрибковую активность: гидрокситирозол, тирозол, олеуропеин, олеуропеин агликон, олеацеин, олеокантал и гидрокситирозол-4-О-глюкозид.

Олеокантал проявил самую высокую ингибирующую активность, за ним следовали олеацеин, агликон олеуропеина, гидрокситирозол и тирозол», — пишут исследователи.

Олеуропеин, лигстрозид (предшественник олеокантала) и их производные, включая олеацеин, были наиболее важными соединениями, ингибирующими прорастание спор.

Эти соединения преобладают во всех зеленых плодах независимо от сорта и составляют более 90 процентов от общего количества фенолов при созревании основных устойчивых сортов.

Между тем, восприимчивые сорта по мере созревания превращали олеуропеин, олеацеин и олеокантал в гидрокситирозол-4-О-глюкозид, что снижало толерантность к антракнозу.

В целом, устойчивые сорта индуцировали синтез альдегидных и деметилированных форм фенолов [олеуропеин, олеокантал и олеацеин], которые сильно ингибировали прорастание спор грибов», — пишут исследователи. Напротив, восприимчивые сорта способствовали синтезу гидрокситирозол-4-О-глюкозида во время созревания, соединения, не обладающего противогрибковым эффектом».

Они также обнаружили, что общая концентрация фенолов в 50,000 - миллиграммов на килограмм во всех образцах развивающихся оливок всех сортов полностью подавляет прорастание спор.

Исследователи заметили, что у сортов, восприимчивых к грибку, во время созревания наблюдалось снижение содержания фенольных соединений на 73 процента, а у устойчивых сортов — на 28 процентов.

Резкое фенольное снижение восприимчивых сортов привело к полному снижению противогрибковой активности», — написали они. Интересно, что меньшее снижение уровня фенола у устойчивых сортов не уменьшило ингибирующий эффект прорастания спор».

Хуан Мораль, курировавший исследование, сказал, что исследование поможет политикам и фермерам выбрать новые сорта для посадки и проинформирует исследователей о том, какие сорта скрещивать для получения более устойчивых гибридов.

Знание того, как фенольные каскады (изменения фенольных соединений) ведут себя у разных сортов, позволит нам лучше выбирать, основываясь на научных критериях, родительские деревья, которые следует использовать, чтобы следующие поколения оливковых деревьев были устойчивы к этому заболеванию». - заключил он.