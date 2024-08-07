Впервые, образцы органического оливкового масла первого холодного отжима представлены мосоставляют более одной трети от общего числа представленных в NYIOOC World Olive Oil Competition.

Если верить ежегодному опросу Olive Oil Times Данные мирового рейтинга35 процентов оливкового масла первого отжима, представленного на крупнейшей в мире оценке качества оливкового масла 2024 года, были сертифицированы как органические, по сравнению со всего лишь 22 процентами заявок в 2014 году.

Мы производим оливковое масло первого холодного отжима с единственной целью: создать масло высочайшего качества с минимально возможным воздействием на окружающую среду. - Томмазо Фиоре, владелец Olio Infiore

Всего в конкурсе 330 года приняли участие 2024 органических оливковых масел первого холодного отжима, получивших 207 наград.

Итальянские производители лидировали, получив 63 награды из 78 органических заявок. За ними следовали продюсеры из Испании с 32 наградами из 38 заявок, США (27 наград из 32 заявок), Греции (26 наград из 38 заявок) и Хорватии (23 награды из 25 заявок).

Производители органического масла по всему миру отпраздновали свое NYIOOC награды, причем многие считают эти награды признанием за их тяжелую работу и многочисленные проблемы, с которыми сталкиваются фермеры и переработчики органических оливок.

Было непросто внедрить органическое выращивание в Джовинаццо, где не было других [органических производителей]», — сказала Бенедетт Сталлоне Десантис, совладелица компании в Бари. Ле Дуэ Бенедетт.

Компания заработала Золотые награды за его моносортовые сорта Коратина и Ольярола средней интенсивности.

Le Due Benedette собирает урожай рано, чтобы получить высочайшее качество местных сортов оливок. (Фото: Le Due Benedette)

Помимо того, что оливки сертифицированы как органические, их собирают еще зелеными в октябре, за несколько недель до того, как многие другие производители в этом районе начнут сбор урожая. В отличие от северной и центральной Италии, Сталлоне Десантис отметил, что урожай в Апулии был обильным и без осложнений».

Эти награды являются признанием 17 лет упорной работы», — сказал Сталлоне Десантис. Но приятно, что на этой земле снова появилось изобилие полевых цветов, которые я видел в детстве».

Она добавила, Деревьям в основном многовекового возраста, и они сохранились в форме впечатляющей вазы Бари, а масло ароматное и вкусное».

Сталлоне Десантис сказала, что получение международных наград помогло улучшить продажи ее компании и, что не менее важно, подтвердило ее органический проект и его участников.

В то время как производители на юге Италии собрали небывалый урожай, производители на севере Испании продолжали страдать от разрушительных последствий продолжающейся засухи.

Анна Каналь, совладелица каталонской компании Оли Кометс, сказали, что их последний урожай был чрезвычайно трудным, хотя он закончился с Серебряная награда для нежной компании Arbequina.

Компания Oli Cometes из Каталонии преодолела последствия продолжающейся засухи и получила серебряную награду за органическую арбекину на выставке 2024 года. NYIOOC. (Фото: Оли Кометс)

Во время последнего сбора урожая мы столкнулись с некоторыми трудностями по сравнению с предыдущими урожаями», — сказал Канал. Урожай 2023 года был худшим за 40 лет в нашем регионе из-за сильной засухи, от которой мы пострадали».

Наша оливковая роща — засушливая земля; в него поступает только дождевая вода, которой было очень мало или вообще не было. У нас нет ирригационной системы», — добавила она. Из-за отсутствия дождей оливковые деревья производят меньше оливок, что приводит к уменьшению количества литров масла».

Отсутствие дождя также затруднило удаление оливок с ветвей с помощью трактора-вибратора, что, по словам Канала, замедлило сбор урожая, поскольку оливки приходилось собирать вручную.

Производители Oli Cometes практикуют биодинамическое земледелие, которое выходит за рамки органического земледелия. (Фото: Оли Кометс)

Несмотря на это, нам удалось создать очень высококачественное масло, что отражено в полученной награде», - сказала она.

Канал добавила, что она благодарна за награду, которая подтверждает тяжелую работу, необходимую для производства органического оливкового масла первого отжима превосходного качества, особенно во время сложных урожаев.

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Десять лет назад она приобрела ферму, на которой растут 1,700 оливковых деревьев Арбекина, и начала переводить ее на экологически чистые методы выращивания.

Мы единственные производители оливкового масла в Каталонии, имеющие биодинамическую сертификацию», — сказала она. В Испании нас всего 15 и около 50 производителей по всему миру. Получить эту сертификацию очень сложно, поскольку она очень ограничительна».

Термин биодинамика происходит от греч. BIOS (жизнь) и динамизм (сила) и означает, что этот метод работает в соответствии с энергиями жизни, ищет якобы правильные отношения между человеком и землей, пытаясь обеспечить здоровье почвы и растений», — добавил Канал.

Хотя это очень похоже на органическое земледелие, биодинамическое земледелие имеет некоторые тонкие различия. Например, Канал заявил, что навоз коров, которых кормят кукурузой, запрещен, поскольку коровы не могут естественным образом переваривать кукурузу, а полученный навоз содержит слишком много цинка.

Мы получаем навоз от фермера, у которого есть крупный рогатый скот, который пасется в горах и ест только траву», — сказала она.

Канал пояснил, что Oli Cometes основывает свое производство на земных и космических ритмах. Сила планет влияет на урожай и качество продуктов, которые из них добывают», — сказала она.

Примером цикла, которому мы следуем, является Луна», — добавил Канал. Если он может управлять приливами, он также сильно влияет на оливковое дерево, которое на 80 процентов состоит из воды. Поэтому мы сажаем оливковые деревья на убывающей луне: сила дерева в корнях, и мы наносим ему меньше вреда».

С другой стороны, если мы применяем внекорневую обработку (листьев), мы делаем это во время растущей луны, поскольку сила находится в кроне дерева, и обработка гораздо эффективнее», — пояснила она.

Философия биодинамического земледелия распространяется не только на оливковые рощи, но и на мельницы и упаковочные предприятия.

С другой стороны, мы не можем использовать пластик для упаковки. Мы упаковываем только стеклянные бутылки и банки без фталатов», — сказал Канал. Фталаты — это производные пластика, которые часто встречаются в банках, используемых для упаковки пищевых продуктов. Мы получаем безфталатные банки от национального производителя, но стоимость в три раза выше, чем у обычных».

На другом берегу Средиземного моря производители крупнейшего в мире производителя органического оливкового масла объединились, чтобы выиграть 15 наград за органическое оливковое масло первого отжима. В целом тунисские производители получил 26 наград в 2024 NYIOOC.

Тайгер Конг (на лестнице) считает, что получение органического сертификата помогает ему выделиться среди конкурентов на развивающемся рынке оливкового масла Камбоджи. (Фото: Tiger Power)

Среди них был Сила тигра, которая экспортирует свою продукцию в Камбоджу. Компания получил две серебряные награды для деликатных масел Четуи и Чемлали под маркой 1629.

Генеральный директор Тайгер Конг сказал, что органическое происхождение помогает его оливковому маслу первого отжима выделиться среди масел конкурентов, привлекая постоянных клиентов.

После получения награды мой бренд продолжает сиять на рынке и сохраняет доверие наших существующих и новых клиентов», — сказал он.

Как и его европейские коллеги, Конг заявил, что изменение климата является постоянной проблемой для производителей органической продукции в Северной Африке. Он добавил, что производственные затраты также резко возросли, а снижение урожайности привело к увеличению затрат на содержание деревьев.

Тем временем, вернувшись в Апулию, владелец Олио Инфиоре отпраздновал победу Золотая награда для Коратина средней интенсивности.

Томмасо Фиоре отпраздновал свою дебютную награду на выставке 2024 года. NYIOOC для органической Коратины. (Фото: Олио Инфиоре)

Мы производим оливковое масло первого холодного отжима с единственной целью: создать масло высочайшего качества с минимально возможным воздействием на окружающую среду», — сказал Томмазо Фиоре. Бытие награжден на NYIOOC это огромная честь и большое удовлетворение».

Владелец Olio Infiore добавил, что полученные награды на NYIOOC результат многолетней преданности органическим технологиям и страсти к продукту.

Для достижения этой цели мы используем сочетание традиций и инноваций, как в обращении с землей и растениями (в конце концов, наша компания является предприятием органического земледелия), так и в процессе трансформации», — сказал он. Мы считаем, что природе следует помогать, а не принуждать ее или даже насиловать, и твердо верим, что технологии могут помочь создать идеальный продукт».

Фиоре считает, что производство оливкового масла органически улучшает характеристики терруара.

Однако он предупредил, что органическое сельское хозяйство не для слабонервных, сославшись на последствия изменения климата, включая экстремальные погодные явления, оливковая плодовая муха и угроза Ксилелла фастидиоза как проблемы, с которыми сталкиваются органические фермеры.

Тем не менее, он сказал, что победа Олио Инфьоре на NYIOOC показывает, что Италия должна поднять планку качества и устойчивость и уйти от рынка массового производства.

Мы твердо верим, что будущее за органическим производством», — сказал Фиоре.