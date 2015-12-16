Пол Миллер уходит с поста президента Австралийской ассоциации оливкового масла

После 14 лет пребывания на посту лидера Австралийской ассоциации производителей оливкового масла Пол Миллер ушел в отставку. Это большая новость для австралийской индустрии оливкового масла, которая извлекла выгоду из многих достижений Миллера, включая руководство работой по ужесточению стандартов качества оливкового масла и соучредительство Extra Virgin Alliance (EVA).

Роберт Макгэвин, генеральный директор австралийской компании Boundary Bend Limited, назвал добровольный уход Миллера знаменательный день для австралийской оливковой промышленности, которая навсегда останется в долгу перед Полом за его достижения и, в частности, за его непоколебимую ориентацию на честность и добросовестность при маркировке и достаточно смелости, чтобы выявить мошенников».



Пол действительно сделал австралийское оливковое масло известным во всем мире и бескорыстно посвятил большую часть своей жизни на благо всей индустрии оливкового масла. - Роб МакГэвин, Boundary Bend

Пол всегда подчеркивал важность сосредоточения внимания отрасли на том, что лучше для потребителей», — добавил МакГэвин. зная слишком хорошо, что это будет в интересах производителей в долгосрочной перспективе».

Огромные достижения Миллера как лидера зарождающегося и высоко инновационного австралийского сектора оливкового масла были зарегистрированы на протяжении многих лет. на этих страницах и далее, от прохождения Австралийские стандарты (а затем заставить крупных ритейлеров уважать их), его широко разрекламированные нападения на неправильно маркированные продукты и его активное участие в важные поворотные моменты отрасли По всему миру.

В последние годы усилия Миллера все больше сосредотачивались на его роли соучредителя вместе с калифорнийским консультантом Александрой Деваренн в Экстра Вирджин Альянс. EVA играет все более важную роль в достижении положительных изменений в цепочке поставок и для потребителей», — сказал Миллер. Olive Oil Times. Много работы еще предстоит сделать, но я настроен оптимистично».

Давно преданный миру оливкового масла, Миллер сказал, что он все больше внимания уделяется международной работе, и эта должность требует как внутреннего внимания, так и международной перспективы».

В дальнейшем Миллер будет исполнять обязанности директора и почетного президента AOA и продолжит оказывать влияние через ассоциацию. В роли президента выступает Питер О'Мира, владелец виноградников Adina и Olive Grove в долине Хантер в Новом Южном Уэльсе. Миллер описал своего предшественника как очень способный, опытный и уважаемый человек» в австралийской оливковой промышленности.

Между тем, по мере того, как роль Миллера в этом секторе развивается, он видит, что отрасль движется в правильном направлении. Я отмечаю, что Европа берет на себя больший контроль над вопросами оливкового масла в этом регионе, включая МОК, и я думаю, что это может быть позитивным шагом, в зависимости от того, что делает ЕС. Оливковый мир меняется к лучшему, и Австралия сыграла свою роль».

И очевидно, что индустрия считает, что Миллер тоже сыграл большую роль в том, чтобы сделать это возможным. Пол действительно играет важную роль в продвижении качества на международном уровне», — сказал Дэн Флинн, исполнительный директор Калифорнийского университета в Оливковом центре Дэвиса. Он был дальновидным и эффективным».

Макгэвин согласился. Пол действительно сделал австралийское оливковое масло известным во всем мире и бескорыстно посвятил большую часть своей жизни на благо всей индустрии оливкового масла».