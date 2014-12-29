Керамическая находка доказывает, что оливковое масло использовалось в Израиле 8,000 лет назад

Новое исследование обнаружило доказательства того, что оливковое масло использовалось в Израиле и, возможно, в Средиземноморском бассейне еще 8,000 лет назад.



Исследование, опубликованное в «Израильском журнале наук о растениях» 24 ноября, показало результаты испытаний, проведенных на глиняной посуде, обнаруженной во время раскопок между 2011 и 2013 годами в Эн-Циппори в Нижней Галилее.

Группа исследователей из Еврейского университета в Иерусалиме и Управления древностей Израиля использовала образцы черепков керамики для проведения анализа органических остатков и обнаружила, что они содержат следы оливкового масла. Тесты также показали, что некоторые из найденных здесь глиняных сосудов датируются 5,800 г. до н.э. и использовались для хранения оливкового масла.

Эти находки, наряду с теми, что были обнаружены на затопленном участке Кфар-Самир у побережья Израиля, где были измельчены оливковые косточки и оливковая мякоть. были найдены закопанными в ямах, предоставляют самые ранние свидетельства крупномасштабного производства и потребления оливкового масла в Израиле и, возможно, во всем Средиземноморском регионе.

Хотя исследование Кфар-Самира показало, что оливковое масло производилось в этом регионе 6,500 лет назад, тот факт, что керамика, найденная в Эн-Зиппори, датируется 5,800 годом до нашей эры, означает, что производство и потребление оливкового масла могло насчитывать целых 8,000 лет.

Это указывает на то, что оливковое масло было основным продуктом питания в регионе в то время, но исследователи также предполагают, что оно могло также использоваться в качестве топлива в масляных лампах.