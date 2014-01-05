Знак качества «QvExtra» вручается в Кордове

Президент QvExtra Соледад Серрано на Международном конгрессе оливкового масла Extra Virgin в Кордове, Испания.

В андалузском городе Кордова состоялась первая Международный конгресс оливкового масла Extra Virgin», организованный ассоциацией производителей EVOO QvExtra.

В программе были представлены презентации о здоровье, гастрономии, производстве и маркетинге, а также вручение нового знака сертификации качества.

В двухдневном мероприятии приняли участие члены QvExtra, в основном производители из Испании, стремящиеся выделить свою продукцию на рынке, придерживаясь строгих правил и демонстрируя золотую печать, удостоверяющую качество оливкового масла первого отжима в течение всего срока годности.

В историческом центре Кордовы Паласио де МерседПроизводители оливкового масла заявили, что они раздражены разрозненными и недальновидными кампаниями по продвижению оливкового масла из определенных регионов. Организаторы QvExtra призвали объединить усилия по продвижению сертифицированного оливкового масла первого отжима на всех рынках.

Это было амбициозное предприятие, которое предпринималось ранее. Два года назад а подобное событие в Кордове, Конференция Beyond Extra Virgin», организованная разнообразной группой под названием 3E, занимающаяся определением высшего уровня качества оливкового масла. Обе конференции послужили фоном для фотосессии для региональных политиков, головокружительной демонстрацией местных деликатесов и убедительным обоснованием для объединения производителей, приверженных качеству оливкового масла первого холодного отжима.

Мануэль Эредиа Халькон, секретарь QvExtra

Количество программы уплотнения были разработаны различными организациями по всему миру с целью вселить уверенность в потребителей, которые годами подвергались очернению отрасли, бесконечным историям о мошенничестве с оливковым маслом и вводящим в заблуждение сообщениям от заинтересованных сторон отрасли.

В октябре прошлого года Международный совет по оливкам приглашенные представители представить свои программы печати на встрече Консультативного комитета по оливковому маслу и столовым оливкам в Мадриде. Комитет услышал от QvExtra и Экстра Вирджин Альянс — две программы, предлагающие схожие решения производителям, заботящимся о качестве.

В Кордове Жан-Луи Баржоль, исполнительный директор Международного совета по оливкам, предупредил около 200 участников о проблемах, связанных с установлением общепризнанного стандарта качества. Вы находитесь в борьбе, и будут кризисы», — сказал он. поэтому вам нужно будет обратиться к ассоциациям производителей и правительствам с очень конкретным предложением». Организатор мероприятия сообщил, что МОК оказал финансовую поддержку конгрессу.

QvExtra утверждает, что ее члены вместе производят 80,000 - тонн оливкового масла в год, что ставит группу на шестое место среди стран-производителей в мире. Качество больше не является небольшим сектором», — сказал Мануэль Эредиа Халкон, секретарь QvExtra, имея в виду относительное безразличие испанского правительства к прошлым инициативам по определению и продвижению оливкового масла первого отжима.

Большая часть этого веса приходится на продукцию Oleoestepa — крупного испанского кооператива, который отгружает около 30,000 - тонн в год, чей исполнительный директор Альваро Олаваррия Говантес является вице-президентом QvExtra. (бренды Oleostepa завоевал две золотые медали на Нью-Йоркском международном конкурсе оливкового масла.)

Участники конференции услышали от разрозненных докладчиков: представители испанского правительства рассказали о последних исследованиях (потребители до сих пор ничего не знают об оливковом масле), знаменитые повара обсудили вкусовые характеристики сортов оливок, производители пролистал фотографии своих ферм, а спикеры представили свои последние проекты для захваченной аудитории. Несмотря на разрозненную программу, мероприятие послужило популяризации QvExtra, по крайней мере, на данный момент.

Ближе к концу мероприятия Эредиа изложил критерии членства в группе и технические тесты что продукты должны соответствовать, чтобы иметь печать QvExtra — химические параметры и стандарты вкуса, которые большинство потребителей никогда не будут тратить на изучение, но, тем не менее, QvExtra надеется передать их через простой золотой щит с его не очень интуитивно понятной аббревиатурой: S‑IQE‑V» (Международный знак качества Extra Virgin).

В отличие от других попыток завоевать популярность с помощью программ обеспечения качества, у QvExtra есть некоторые конкурентные преимущества. Это единственная подобная программа, созданная в Испании — ведущем мировом производителе; у него уже есть впечатляющий список известных участников, таких как Мельгареджо, Паго Бальдиос Сан Карлос, Масия эль Альтет, Оро дель Десьерто, Каса-де-Уальдо, О‑Мед, Оро Байлен Алмазарас-де-ла-Суббетика; и он получил, по крайней мере в некоторой степени, поддержку Международного совета по оливкам.

Удастся ли этой инициативе изменить ситуацию на рынке, еще неизвестно, но игра продолжается. Поскольку на карту поставлено не менее 12 миллиардов долларов мировых продаж оливкового масла, QvExtra официально объявила о своей заявке на удобное определение для потребителей оливкового масла первого холодного отжима, которому можно доверять.