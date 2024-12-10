Эксперты утверждают, что регенерация почвы помогает справиться с водным кризисом

В последние годы частые и длительные засухи привели к серьезной нехватке воды и поставили под угрозу сельскохозяйственное производство.

Это произошло в сложном контексте изменение климата и его последствия, в которых водный кризис играет ключевую роль.

Регенерация почвы приносит пользу не только сельскохозяйственному сектору, но и всему сообществу. Каждый фермер может немедленно приступить к ее реализации, внедрив реальный агрономический план. - Маттео Манчини, агроном, Deafal

Эксперты, стремящиеся восстановить пострадавшие экосистемы, оперативно ищут решения для устойчивого управления водными ресурсами, одновременно повышая осведомленность людей и учреждений.

«В условиях нынешнего климатического кризиса с его многочисленными проявлениями одной из самых острых проблем является доступность воды», — сказал Массимилиано Паски, физик из Института биоэкономики Национального исследовательского совета (IBE-CNR).

«В целом в районе Средиземноморья мы наблюдали повышенные зимние температуры и очень высокие температуры не только в разгар лета, но также весной и осенью», — добавил он. В этих условиях, когда наибольшее количество осадков должно выпадать осенью и зимой, наблюдается снижение количества осадков».

Сухие периоды иногда прерываются обильными, но интенсивными осадками, когда большая часть воды стекает. Эти события могут вызвать наводнение не сумев при этом смягчить последствия засухи.

Обсерватория засухи IBE-CNR отметила, что нехватка воды отрицательно влияет на урожайность и качество сельскохозяйственной продукции, а также вызывает деградацию почвы и опустынивание, влияющие на способность растений поглощать углерод.

«В нескольких регионах Средиземноморья участились случаи сильных засух», — сказал Паски. Это может повлиять на работу фермеров, что отразится на производственные затраты и рыночные тенденции».

«В целом водный кризис имеет серьезные экологические и социальные последствия», — добавил он. Следовательно, необходимо повышать коллективную осведомленность и, с практической точки зрения, внедрять соответствующие агрономические методы».

Хотя каждый гражданин может сыграть важную роль в реализации этих быстрых изменений, эксперты в целом сходятся во мнении, что для эффективного решения водного кризиса необходимо предпринять широкий спектр коллективных действий.

«Не существует единого решения, а есть комплекс мер, которые следует планировать и реализовывать на уровне сообщества, учитывая серьезность ситуации с водными ресурсами во всем мире», — сказал Маттео Манчини.

Будучи агрономом, он координирует техническую сферу некоммерческой и неправительственной организации Deafal, которая поддерживает фермеров, применяя агроэкологию и инструменты регенеративного сельского хозяйства.

Средиземноморский бассейн является одним из очаги изменения климата«И оливковое дерево относится к числу культур, которые страдают больше всего и потенциально подвергаются наибольшему риску в этом районе», — сказал он. Для добычи нефти этому заводу требуется достаточное количество воды — примерно от 350 до 800 миллиметров в год».

«Обратите внимание, что годовое количество осадков в районе с ограниченным количеством осадков, например, в Средиземноморье, может составлять от 400 до 800 миллилитров, но существует риск дальнейшего снижения», — добавил Манчини. Следовательно, мы должны разработать решения, при которых дождевая вода будет максимально удерживаться в земле. Регенерация почвы может иметь решающее значение для достижения этого в краткосрочной перспективе».

Исследования показали, что здоровая почва ключ к решению взаимосвязанный климатический и водный кризис, поэтому крупные международные организации призывают правительства принять меры по этому вопросу.

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Организация Объединенных Наций подсчитала, что один кубический метр почвы может хранить более 250 литров воды, и отметила, что после океанов почва является крупнейшим хранилищем активного углерода.

Тем не менее, он мог бы захватывать и хранить больше, если бы деятельность человека не разрушала его. Поэтому его восстановление имеет решающее значение, поскольку оно дает быстрые результаты, является недорогим, создает рабочие места и позволяет людям обеспечивать продовольственную безопасность.

Смесь покровных культур Vicia sativa и Trifolium incarnatum (Фото: Deafal)

«Регенерация почвы приносит пользу не только сельскохозяйственному сектору, но и всему обществу», — сказал Манчини. Каждый фермер может немедленно приступить к работе, внедрив реальный агрономический план».

Манчини считает, что улучшение органического плодородия почвы за счет увеличения содержания в ней органических веществ является основополагающим шагом на пути к началу проекта по регенерации.

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«Органическое вещество состоит из продуктов распада растительных и животных компонентов, которые поступают в почву извне, таких как навоз, стерня и растительные остатки, листья оливок, ветки и многое другое», — пояснил он.

«Микроорганизмы разлагают это вещество, превращая небольшую его часть в нечто чрезвычайно ценное, называемое гумусом», — добавил Манчини. В литературе говорится, что один килограмм гумуса может удерживать 20 литров воды».

По данным CNR и Национальной ассоциации консорциумов по управлению и охране земельных и ирригационных вод, содержание органических веществ в большинстве итальянских почв составляет два процента, ниже которого может начаться процесс опустынивания.

Более того, Объединенный исследовательский центр ЕС предупредил, что ошеломляющие 61 процент» европейских почв находятся в нездоровом состоянии и подвержены нескольким типам деградации, включая потерю органического углерода.

«Органическое вещество, или углерод, играет фундаментальную роль», — подчеркнул Манчини. Он полон жизни, так как содержит такие организмы, как грибы, бактерии, актиномицеты и другие; он сохраняет минеральные элементы, отвечающие за химическую фертильность, а именно пищу для растений; и он удерживает воду. В литературе говорится, что одного процента увеличения органического вещества достаточно, чтобы гектар земли удерживал на 300,000 - литров больше воды».

Существует множество способов увеличить количество органического вещества на ферме. Манчини предположил, что один из них — минимизировать обработку почвы.

Обработка почвы окисляет углерод, что приводит к усилению дыхания почвы», — сказал Манчини. Дыхание — это естественный процесс выделения углекислого газа из почвы в атмосферу».

«Однако повышенное окисление приводит к большей потере углерода и, следовательно, к снижению плодородия в долгосрочной перспективе», — добавил он. Сокращение обработки почвы в саду помогает сохранить и постепенно увеличить содержание органического углерода».

Манчини заметил, что в некоторых районах фермеры легко обнаруживают, что оливковые сады, лишенные травы, глубоко вспаханы, чтобы избежать конкуренции за воду между корнями оливковых деревьев и корнями сорняков.

Мы должны учитывать, что органическое вещество накапливается в верхнем слое почвы, называемом в почвоведении "О горизонт, где "O' для "«органический», — сказал он. Хотя конкуренция может иметь место, без травяного покрова он подвергается воздействию воздуха, света, ветра и воды и подвержен деградации».

«Поэтому, чтобы избежать конкуренции и при этом сохранить защиту, может быть полезна полосовая обработка почвы, состоящая из узких полос земли, даже чередующихся рядов в случае оливковой рощи, которую следует слегка обработать», — добавил Манчини.

По словам Манчини, еще один способ увеличения количества органического вещества — это дать возможность расти диким растениям или посадить покровные культуры.

Для фиксации азота используются различные виды и семейства – наиболее распространены бобовые – один из важнейших элементов для оливкового дерева и злаковых растений. После выбора наиболее подходящих типов их можно выращивать в ротации с другими культурами, где это необходимо.

«Для получения наилучших результатов необходимо правильно ухаживать за этими культурами», — сказал Манчини. Исследования показали, что метод, применяемый многими фермерами, заключающийся в скашивании покровных культур и вспашке почвы, не приносит пользы, поскольку органическое вещество, накопленное в процессе роста растений, минерализуется и сразу же теряется, попав в почву».

«За последнее десятилетие Deafal и другие организации продвигали другую технологию, которая помогает удерживать больше влаги и углерода», — добавил он. Он заключается в прикатывании покровных культур с помощью плющильного катка, в результате чего они медленно отмирают и обезвоживаются, что служит естественным мульчированием».

Манчини добавил, что внесение удобрений — это еще один способ внесения органических веществ на участок извне.

«Раньше фермеры использовали навоз, но это по-прежнему отличный вариант», — сказал Манчини. Сегодня мы также можем использовать компост, который доступен в больших количествах и может быть произведен и переработан самостоятельно».

«Среди недавно разработанных продуктов биоуголь — очень стабильная форма углерода, которая улучшает структуру почвы», — добавил он. При правильном использовании все эти продукты помогают значительно улучшить здоровье почвы».

Для проект ИЭСС, Deafal и CNR-IBE оценивают положительное влияние выпаса кур-несушек в оливковой роще.

Как жвачные животные, такие как коровы и овцы, так и домашняя птица приносят пользу саду, внося значительный вклад в здоровье почвы с помощью своего навоза.

На основе изучения травяного покрова и его несущей способности в этом исследовании разрабатываются рациональные планы выпаса скота для максимального увеличения положительного эффекта от этой агроэкологической практики.

«Важным этапом, который следует учитывать, является планирование нового сада», — сказал Манчини. Применение конструкции ключевой линии может быть полезной стратегией для смягчения последствий засухи и эрозии».

Дизайн Keyline, примененный к оливковой роще, где ряды молодых оливковых деревьев перемежаются с садовыми культурами. (Фото: Deafal)

Глухой и CNR-IBE изучал Преимущества этой гидравлической сельскохозяйственной системы. Она использует силу тяжести небольших уклонов для замедления стока воды и распределения ее из районов с более высоким риском эрозии в районы, страдающие от низкого уровня постоянства воды.

После топографической съемки разрабатывается схема возделывания в соответствии с ключевыми линиями, которые перекрывают поток воды при соответствующем агротехническом управлении.

«Многие фермеры и агротехники отмечают улучшение водоснабжения и плодородия почвы благодаря этой системе», — сказал Манчини. Однако этих результатов можно достичь только путем их объединения с другими методами обработки почвы, упомянутыми ранее».

«Мы должны понимать, что это сложный кризис, и необходимо несколько комплексных мер, объединяющих различные дисциплины и навыки», — добавил он. «Не существует единого ответа на поставленные вызовы. Водный кризис должен решаться на разных уровнях, и вся производственная система, начиная с политиков, должна стать более осведомленной и организованной, чтобы эффективно с ним справиться».