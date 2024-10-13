Производители Южного полушария пожинают плоды трудного урожая

Фермеры, мукомолы и производители напитков из семи стран с трех континентов в совокупности завоевали 44 награды в дивизионе Южного полушария 2024 года. NYIOOC World Olive Oil Competition.

От Австралии до Уругвая производители преодолели сложный урожайный год, в котором фермерам пришлось бороться с экстремальными погодными явлениями и вредителями. В то же время мельники и разливщики столкнулись с веерными отключениями электроэнергии и ростом производственных издержек.

Я взволнован и горд… Это свидетельство того, что оливковое масло первого отжима из Южной Африки является первоклассным и заслуживает того уважения, которого оно заслуживает. - Лойисо Манга, владелец Ubuntu

Лидером стала Южная Африка, где восемь производителей извлекли выгоду из обильный урожай завоевать 12 наград из 19 заявок, что является вторым по величине количеством медалей в истории страны.

Хотя погода в целом способствовала созданию отмеченных наградами оливковое масло первого отжимапроизводители боролись с веерными отключениями электроэнергии в стране, что требовало тщательной координации между бригадами по сбору урожая и переработке.

«Качество было исключительным, и нам удалось собрать урожай раньше, чем начались сильные зимние дожди», — сказала Бренда Уилкинсон, совладелица Рио Ларго, получившее серебряную награду за смесь оливок средней интенсивности сортов Франтойо, Леччино и Коратина.

Наши оливковые масла показали более высокие результаты полифенолы «Но сохранился баланс с очень хорошими показателями добычи нефти», — добавила она. В целом наши оливковые масла обладают приятным ароматом и очень чистым вкусом с длительной остротой».

Впервые принявшие участие южноафриканские компании отпраздновали свой успех на мировом конкурсе вместе с известными брендами.

Продюсер позади Ubuntu, первый в стране бренд оливкового масла, принадлежащий чернокожим, получил серебряную награду для деликатного смешивания.

Лойисо Манга отпраздновал свою дебютную награду на Всемирном конкурсе после очень сложного года. (Фото: Ubuntu)

«Я взволнован и горд, и надеюсь, что это вдохновит всех тех, кто осмеливается мечтать, особенно моих братьев и сестер в Африке», — сказал владелец Лойисо Манга. Это свидетельство того, что оливковое масло первого отжима из Южной Африки является первоклассным и заслуживает того уважения, которого оно заслуживает».

Фермеры и мукомолы из Бразилии финишировали с небольшим отставанием от Южной Африки, завоевав 11 наград из 14 заявок.

Большая часть оливкового масла в стране производится в южном штате Риу-Гранди-ду-Сул, который пережил катастрофическое наводнение.

Наводнения, разрушившие города и унесшие тысячи жизней, последовали за экстремальными погодными условиями, которые повредили большую часть оливковых рощ штата, что привело к исторически низкому урожаю.

Неподалеку от Бразилии три производителя из Чили объединились, чтобы получить семь наград из 11 заявок. Подобно Бразилии, страна испытала значительный спад производства, отчасти из-за климатических факторов и естественной тенденции оливкового дерева к поочередному плодоношению.

«Мы очень рады и горды этой наградой», — сказал Фернандо Карраско Спано, генеральный директор Оливос Рута дель Соль, который получил две награды. На протяжении многих лет [победа на NYIOOC] позволил нам донести до наших потребителей информацию об укреплении нашего качества с течением времени».

По другую сторону Тихого океана австралийские продюсеры получили семь наград из 12 заявок. Страна пережила небольшой, но ожидаемый Спад производства, обильные дожди осложнили сбор урожая.

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«Объем собранного урожая в целом оказался ниже, чем в предыдущие годы, что неудивительно, учитывая влияние весенних дождей», — заявили Стивен и Суй Там, совладельцы Кейп Шанк Олив Эстейт.

Несмотря на трудности, фермерам из Виктории удалось собрать урожай высокого качества, завоевав золотую и серебряную награды за средний сорт Coratina и средний сорт Picual соответственно.

Agroland снова получила две награды за свой бренд Colina de Garzón. (Фото: Agroland)

В Южной Америке производители и разливочные предприятия из Аргентины, Перу и Уругвая отметили отмеченные наградами завершения непростого сбора урожая.

Два производителя из Мендосы, Аргентина, получили по золотой награде. Между тем, два производителя из Уругвая крупнейшие производители оливкового масла объединились, чтобы получить золотую и две серебряные награды после того, как страна пережила драматические события спад производства.

Наконец, импортер и производитель из Перу получил Серебряную награду, создав первое в стране с 2014 года отмеченное наградой на Всемирном конкурсе оливковое масло первого отжима.

«Получить серебряную награду на NYOOC — большая честь, которая подтверждает усилия и самоотверженность, вложенные на каждом этапе производства», — сказала Лурдес Гонсалес, руководитель отдела продаж и специалист по контролю качества в компании-производителе. Валлесур, которая была присуждена за среднюю Криоллу.

«Это подтверждает, что мы на правильном пути, стремимся к совершенству и предлагаем продукт, отвечающий самым высоким стандартам качества», — добавила она. Но по сути эта награда мотивирует нас продолжать совершенствоваться и делиться нашей страстью к оливковому маслу с большим количеством людей по всему миру».

Гонсалес заявила, что, помимо подтверждения, она ожидает, что награда поможет компании найти новые возможности для экспорта, в том числе в Соединенные Штаты.

«Мы считаем, что эта награда подчеркнет и поддержит качество нашего премиального оливкового масла первого отжима TIQSI», — сказала она. Мы также надеемся, что это укрепит доверие наших нынешних клиентов и привлечет новых потребителей, заинтересованных в высококачественных оливковых маслах».