Со своего песчаного окуня Чезаре Бьянкини из Доменики Фьоре стремится еще выше

Сады Доменика-Фьоре раскинулись на пологих склонах, возвышающихся над городом Орвието. Эта хорошая экспозиция, вероятно, является одним из факторов, которые с годами привели к созданию великолепного оливкового масла первого холодного отжима, которое сегодня получают из 10,000 25 деревьев Leccino, Moraiolo, Frantoio и Canino в возрасте от 70 до - лет.



Необходимо уважать окружающую среду — это положение и эти характеристики обеспечивают нам идеальные условия для еще более бережного отношения к нашим оливковым рощам. - Чезаре Бьянкини, Доменика Фьоре

Наши продукты являются плодом заботы и преданности делу, но природа также играет фундаментальную роль в качестве», — сказал искусный производитель Чезаре Бьянкини после ошеломляющего успеха компании на 2017 NYIOOC.

См. также:Лучшие оливковые масла 2017 года

История Доменики Фиоре началась примерно в 2000 году, когда он вместе с Кимом Галаван управлял несколькими оливковыми деревьями в Орвието. Чтобы выйти за рамки минимальных показателей урожайности и количества, он начал углублять различные отношения сортов и изучать все факторы, определяющие конечный результат. Он прошел обучение и стал опытным дегустатором.

Тем временем Галаван познакомил Бьянкини с канадским бизнесменом. Фрэнк Джустра, который каждый год присылал масла Орвието в качестве рождественских подарков своим друзьям.

Однажды Джустра устроил слепую дегустацию популярным канадским поварам. Масло Бьянкини было признано лучшим, и с этого момента заговорили о партнерстве для поддержания высокого качества и больших объемов, а команда рассматривала возможность покупки новых сельскохозяйственных угодий.

В 2010 году Domenica Fiore официально открыла пять оливковых рощ.

Наша основная философия заключалась в том, что мы должны производить лучшее оливковое масло первого холодного отжима, и я знал, что мы можем сделать хорошую работу, но я был настроен скептически», — сказал Бьянкини, показывая, что его сомнения исчезли, когда в 2013 году они приняли участие в первом выпуске NYIOOC и стал лучшим в своем классе с Olio Reserva.

Чезаре Бьянкини

Это было не только большим удовлетворением, но и настоящим поворотным моментом», — сказал Бьянкини, пытаясь объяснить волнение тех дней.

Затем, в 2014 г. NYIOOC они выиграли две золотые награды с Olio Reserva и Olio Novello и лучшую в своем классе с Olio Monaco. В тот момент я знал, что наше качество было несомненным», — непретенциозно подтвердил он.

После еще одного великолепного сезона 2016 года, завоевавшего три золотые медали, Доменика Фьоре получила ошеломительный успех в 2017 NYIOOC, получение четырех золотых наград с Olio Classico, Olio Novello, Olio Monaco и Olio Veritas и лучшего в своем классе с Olio Reserva.

Мы проехали ферму, где оливковые рощи чередуются с виноградниками и зарослями высоких деревьев. Дубы, каменные дубы, каштаны и другие средиземноморские деревья и растения создают идеальный микроклимат и представляют собой естественную преграду для любых методов лечения, применяемых соседними фермерами.

Мы поднялись в гору на высоту почти 500 метров (1,640 футов) над уровнем моря, наслаждаясь прекрасным видом и особым видом оливковых деревьев из-за легкого слоя каолина. Недавно его опрыскивали, чтобы ограничить нападение оливковой мухи и смягчить воздействие солнца.

Когда вы идете среди оливковых деревьев, у вас возникает ощущение, что корни уходят в пляж. Текстура почвы мелкая и песчаная, состоящая из слегка желтовато-белого порошка, который присыпает вашу обувь, как сухой песок. Но что самое удивительное, земля необычайно усеяна осколками ракушек.

В этот момент я понял причину узора на этикетках бутылок Domenica Fiore — оливковые деревья происходят из земли, состоящей из этих морских существ.

Когда-то здесь был морской берег. Пока Бьянкини наклонялся, чтобы показать мне конкретные обломки, которые, вероятно, относятся к плио-плейстоцену, мы заметили что-то, что торчало из земли. Мы осторожно выкопали его и обнаружили неповрежденного и хорошо сохранившегося ископаемого двустворчатого моллюска размером около 15 сантиметров (6 дюймов).

Окаменелость двустворчатого моллюска, найденная на ферме Доменика-Фьоре.

Необычайно было встретиться лицом к лицу с этим свидетелем истоков и вдохнуть морской воздух побережья, которое миллионы лет назад обитало на этих землях, ныне удаленных от моря на несколько миль. Множество ископаемых фрагментов и минералов теперь составляют и обогащают эту песчаную и хорошо дренированную почву.

Необходимо уважать окружающую среду — это положение и эти характеристики обеспечивают нам идеальные условия для еще более уважительного управления нашими оливковыми рощами», — сказал Бьянкини. Мы осуществляем органическое управление, повторно используя остатки обрезки, а также побочные продукты измельчения для удобрения почвы, создавая благотворный замкнутый круг», — пояснил он.

Поддержание очень высокого качества требует больших затрат, но приносит большое удовлетворение», — подтвердил производитель и уточнил, что они проводят сбор урожая на основе сортов, а затем смешивают разные моносорта, комбинируя их в разном процентном соотношении. Я лично забочусь об этом аспекте и стараюсь поддерживать баланс сенсорных аспектов оливкового масла первого холодного отжима на протяжении многих лет», — отметил он.

Осмотр Орвието с фермы Доменика-Фьоре

Извлеченное масло немедленно хранится и кондиционируется азотом. Они использовали специальную бутылку из нержавеющей стали, разработанную Флорентийским университетом в сотрудничестве с Марко Муджелли. Это позволяет обеспечить оптимальную сохранность, полностью избегая окисления, и теперь это их отличительный знак. Кроме того, все бутылки пронумерованы и подписаны Чезаре Бьянкини, как фермером компании.

Спускаясь с холма, останавливаемся у красивого строящегося здания, в котором через месяц появится новая мельница.

Реклама

Domenica Fiore родилась как история трех друзей, а затем стала историей страсти и качества», — сказала Ким Галаван по телефону из Ванкувера.

Мне не терпится увидеть работу нового объекта», — сказала она, добавив, что будет здесь как раз к сбору урожая. То, что я вижу в Доменике Фьоре, — это страсть и стремление производить только самое лучшее с упорным трудом, каждый год, без компромиссов», — сказала она.

Сбор урожая — наше любимое время года. Нет ничего более захватывающего, чем присутствовать при первом отжиме оливкового масла. Он выходит в своем блестящем зелено-изумрудном цвете, в то время как все смотрят на этот новый продукт, ожидая вкусить плоды года напряженной, но страстной работы».

За именем Доменика Фиоре мать Фрэнка Джустры. Она итальянка из Калабрии… и очень гордая.

