Великое наследие Шимона Лави

В еврейском учении (Мидраше) сказано: Пусть никто и никогда не прекращает сажать. Поля, засаженные деревьями, приветствовали нас при рождении, и мы должны увеличивать их число даже в старости».

Шимон Лави, мирно скончавшийся 24 апреля.th помогли посадить и вырастить бесчисленное количество оливковых деревьев по всему миру на протяжении более четырех десятилетий. Его важный вклад и щедрый дух будут жить в своих корнях и ветвях для будущих поколений.



Оливковые деревья одеваются в черное, нас покинул Шимон Лави, эмиратский профессор Иерусалимского университета и большой друг Испании. - Испанская ассоциация оливковых муниципалитетов (AEMO)

Профессор Шимон Лави родился в 1931 году в Берлине и иммигрировал в Израиль в 1938 году, незадолго до начала Второй мировой войны. На новой родине он процветал. Лави был одним из основателей кибуца Тель-Кацир, расположенного на юге Галилейского моря, и управлял фермой общины. К 1955 году он получил степень магистра наук в Еврейском университете в Иерусалиме и начал работать исследователем в Организации сельскохозяйственных исследований (Институт Вулкани). Всего пять лет спустя он защитил докторскую диссертацию.

Шимон Лави на мероприятии Terra Olivo, Иерусалим, 2011 г.

Лави разработал программу разведения в Институте Волкани. Именно во время работы в институте он обнаружил, как уменьшить ювенильную фазу оливок за счет ускорения процесса размножения, помог революционизировать капельное орошение и вывел новые сорта оливок, такие как хорошо известные Барни.

Сорт Barnea становится все более важным во всем мире из-за его способности адаптироваться к интенсивному выращиванию, давая в четыре раза больше среднего урожая и сохраняя качество масла.

Его влияние не остановилось на границе с Израилем. На протяжении многих лет Лави играл важную роль в Международном совете по оливкам, в том числе был его президентом (2000, 2008). Он также принимал активное участие в деятельности Международного общества садоводческих наук. Кроме того, он получил награды и был избран членом многих международных организаций. В Испании Шимону была присуждена Почетная награда за исследования в области оливкового масла, в Италии он был избран членом Итальянской академии оливкового масла, а в Израиле он получил награду «Лучший селекционер» от Министерства сельского хозяйства.

Профессор Лави получает благодарственную медаль от Факундо Виты Серман, представителя ISHS, за выполнение им обязанностей соорганизатора Международного симпозиума по ирригации и качеству оливкового масла, Назарет, Израиль, 2009 г.

Лави был филантропом. Его выдающийся вклад в работу Фонда Ближнего Востока, поддерживаемого USAID, Оливковое масло без границ проект привел к тому, что он получил сертификат благодарности. Он считал, что равенство — это верный путь к миру. Проект направлен на налаживание экономического сотрудничества между палестинскими и израильскими фермерами.

После появления Olive Oil Times начали просить международных друзей и коллег прокомментировать жизнь Лави, стало еще более очевидным, что он был не только высокоуважаемым экспертом по оливкам, но также служил мировым наставником, вдохновлял других и был исключительным дегустатором оливкового масла. .

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Все могли согласиться с тем, что он был скромным, щедрым другом. Он знал, как объединить людей из всех слоев общества, узнавая об оливковых деревьях и оливковом масле.

Дэн Флинн из Оливкового центра Калифорнийского университета в Дэвисе вспоминал, как Шимон был в Калифорнии и рассказал собравшимся, что Израиль и Калифорния произвели революцию в мировой оливковой индустрии несколько десятилетий назад, внедрив ирригацию. Орошаемые рощи дают гораздо больше оливок, чем выращиваемые в засушливых условиях. Шимон продолжил эту великую связь между Израилем, Калифорнией и оливками».

Испанская ассоциация оливковых муниципалитетов (AEMO) написала после его кончины: оливковые деревья одеваются в черное, нас покинул Шимон Лави, эмиратский профессор Иерусалимского университета и большой друг Испании».

Эхуд Сориано, глава израильской группы экспертов по оливковому маслу и консультант по оливковому маслу, работал над планированием курса сенсорного анализа в Израиле. Когда он встретил Лави, он рассказал ему о курсе. Профессор сказал ему, что будет счастлив вести занятия. Эхуд был ошеломлен тем, что такой выдающийся человек согласился потратить время на преподавание его курса. Он помнит, как Шимон смеялся и говорил: обучение производителей и фермеров не менее важно, чем студентов университета». Именно тогда Эхуд увидел скромный и великодушный характер Лави.

Арнон Даг из Исследовательского центра Гилата рассказывает о встрече с Шимоном 13 лет назад в Институте вулканов. Он описал Лави как скромного человека с огромными знаниями в области физиологии оливок и своего наставника. Дагу нравились их дискуссии о биологии оливок и о том, как лучше всего помочь производителям.

Даже после того, как он заболел, — объяснил Арнон, Шимон настаивал на том, чтобы заниматься учебой, и продолжал работать в поле. К сожалению, у нас больше нет профессоров, которые выходят в поле с секатором». Он продолжил, Мне повезло, что у меня была возможность так тесно работать с этим человеком в течение стольких лет. Мои коллеги и я стремимся сделать все возможное, чтобы продолжить наследие Шимона Лави и сохранить Израиль в качестве продуктивного и творческого центра научных исследований и разработок в области оливкового масла».

Ветка оливкового дерева олицетворяет мир, само дерево щедро и может процветать даже в суровых условиях, его плоды дают масло, дающее свет, и являются символом мудрости. Все это Шимон Лави также проявлял на протяжении всей своей жизни.