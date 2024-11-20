Программа сомелье по оливковому маслу возвращается в Лондон

Известные эксперты проведут участников в путешествие по миру оливкового масла в Olive Oil Times Education LabПрограмма сертификации сомелье возвращается в Лондон.

Курс пройдет 20–24 января в Совете по международному образовательному обмену (CIEE) в Блумсбери, рядом с кампусом Лондонского университета.

Пятидневный курс включает в себя сенсорная оценка оливкового масла, производство и переработка, здоровье и питание, кулинарное применение, передовой опыт ведения сельского хозяйства, обеспечение качества и передовые методы дегустации.

Программный директор, Curtis Cord, сказал, что студентов ждет непревзойденный образовательный опыт, призванный способствовать глубокому пониманию качества и оценки оливкового масла. Корд разработал программу вместе с покойной Дороти Канн Гамильтон, основательницей International Culinary Center.

В то время как студенты программа сомелье В программу вошли представители различных профессий, такие как производители, маркетологи, импортеры, торговцы, закупщики продуктов питания, менеджеры по контролю качества, повара, журналисты и юристы. Корд сказал, что программа предназначена для всех, кто занимается качество оливкового масла. Предпосылок для прохождения курса нет.

Фото образовательной лаборатории

Почти 500 человек завершили эту признанную программу, присоединившись к растущей международной сети экспертов и педагогов. Многие из них продолжили запускать образовательные инициативы, писать книги, предоставлять консалтинговые услуги и разрабатывать программы, способствующие более глубокому пониманию вопросов, связанных с качеством, культурой и использованием оливкового масла.

Запись на лондонскую программу открыта Olive Oil Times Education Lab Веб-сайт.