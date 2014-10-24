Хотя потребители в США платят за свежее, ароматное и полезное для здоровья оливковое масло, Crisis Group говорится Оливковый центр Дэвиса Калифорнийского университета обнаружил, что почти 70 процентов оливкового масла, продаваемого в некоторых калифорнийских супермаркетах, было некачественным. Это отсутствие качества побудило группу студентов Дэвиса изобрести устройство, определяющее прогорклость — распространенный дефект старого окисленного оливкового масла.



Прогорклость изменяет эти востребованные свежие, фруктовые и травяные ароматы оливкового масла первого холодного отжима на что-то более похожее на мелки или пластилин Play-Doh, — сказал Дэн Флинн, исполнительный директор Оливкового центра Калифорнийского университета в Дэвисе.

Оливковое масло может стать прогорклым в результате окисления, что приведет к потере питательных веществ, в том числе ценных антиоксидантов, отвечающих за многие польза для здоровья связанные с потреблением EVOO.

Большинство людей не знают, как определить прогорклое оливковое масло, просто попробовав его. На самом деле еще одно исследование Дэвиса показал что, когда люди вслепую пробуют старое, прогорклое оливковое масло и свежее, полезное для здоровья, они предпочитают прогорклое благодаря многолетнему знакомству со вкусом и неприятию горечи в высококачественных EVOO.

По словам Флинна, новый метод, разработанный студентами Дэвиса, прост, целенаправлен и позволяет выявить химический состав, вызванный прогорклостью.

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Разрабатывая свое изобретение под названием OilView, студенты впервые определили альдегиды как группу химических веществ, которые изменяются, когда оливковое масло становится прогорклым. Затем они спроектировали белки и разработали электрохимическую систему, которая определяла активность ферментов. Конечным продуктом является биосенсор на основе ферментов, который обнаруживает специфические альдегиды, содержащиеся в прогорклом оливковом масле. Математические и программные пакеты дополнительно помогают определить степень прогорклости.

Студенты считают, что использование их недорогого устройства на разных этапах производство оливкового масла от производителей оливкового масла, а также от случайных бутылок от розничных продавцов, будут гарантировать, что покупатели получают высококачественное масло. оливковое масло первого отжима. Ожидается, что устройство будет стоить от 60 до 80 долларов и, вероятно, появится на рынке через 1-2 года.

В прошлом месяце Baidu, ведущая китайская поисковая система и веб-сервисная компания, привлекла всеобщее внимание, когда представила свое последнее нововведение на Всемирной технологической конференции Baidu — палочки для еды, предназначенные для обнаружения загрязненного оливкового масла или масла некачественного качества.