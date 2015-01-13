В стране молока и меда отвращение к горькому и острому EVOO

Американцы — не единственные потребители, которым не нравится горечь высококачественного оливкового масла первого холодного отжима. Посетители Gourmesse, популярной торговой ярмарки в Цюрихе, которые оценили 140 образцов, предпочли EVOO со спелым, фруктовым и сладким вкусом более острым и горьким.

В исследовании, сообщил в Журнале науки о продуктах питания и сельском хозяйстве исследовали общее предпочтение EVOO посетителями ярмарки. Восемьдесят процентов участников были из Швейцарии; глубоко в стране масла, чтобы быть уверенным, но место, где средиземноморская диета имеет небольшой плацдарм.

В выставке приняли участие 140 образцов EVOO, протестированных для принятия потребителями. Международная премия оливкового масла в Цюрихе. Более половины этих образцов, а именно 74, поступили из Италии, 43 — из Испании, а остальные — из Греции, Португалии и Турции.

Команда Швейцарская панель оливкового масла провели органолептический анализ образцов и классифицировали 7 процентов как хорошие, 58 процентов как очень хорошие и 45 процентов из них как отличные с точки зрения их вкуса и органолептических качеств. В целом, эксперты оценили все EVOO как качественные и без дефектов.

Потребители на ярмарке, которые считаются более осведомленными о продуктах для гурманов, чем в среднем, оценивали образцы EVOO, используя гедонистическую шкалу из девяти пунктов, чтобы указать свои предпочтения.

Удивительно, но потребителям понравились только 19 процентов всех оцененных образцов, демонстрируя явную разницу в ожиданиях и интерпретациях качества EVOO от Швейцарской комиссии по оливковому маслу.

Посетители, 51 процент мужчин и 49 процентов женщин, явно отдавали предпочтение спелым, фруктовым и сладким EVOO и не любили горький, острый и зеленый фруктовый вкус высококачественных образцов.

Фенольные соединения ответственны за горечь и остроту оливкового масла первого холодного отжима. Они также являются соединениями, относящимися к польза для здоровья связанных с употреблением оливкового масла.

Авторы пришли к выводу, что потребители не знакомы с положительными сенсорными качествами и связанными с ними преимуществами для здоровья высококачественного оливкового масла первого холодного отжима с горьким и острым вкусом.

Потребители в США тоже было отвращение к горькому и острому вкусу высококачественного оливкового масла первого отжима, согласно исследованию Калифорнийского университета в Дэвисе.