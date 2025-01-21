Трамп снова выводит США из Парижских соглашений по климату

Недавно вступивший в должность президент Дональд Трамп быстро объявил, что страна, являющаяся вторым по величине источником выбросов парниковых газов в мире, снова выйдет из Парижского соглашения по климату.

Президент Трамп выйдет из Парижского соглашения по климату», — написал Белый дом в электронном письме, в котором перечислил новые политические приоритеты администрации, отправленном в течение 30 минут после его приведения к присяге, сообщает Financial Times. сообщениях.

Это заявление было сделано через несколько дней после того, как Всемирная метеорологическая организация подтвердила, что 2024 год станет жарким годом на запись, что превышает доиндустриальную среднюю глобальную температуру на 1.55 ºC.

Первоначально страны, подписавшие Парижское соглашение, обязались сократить выбросы углерода, чтобы удержать глобальную температуру в пределах 2 ºC от среднего значения до начала индустриализации.

Во время своего первого срока Трамп вытащили Соединенные Штаты соглашения 2015 года, подписанного почти 200 странами. Президент Джозеф Р. Байден-младший, отменил это решение после его победы на выборах 2020 года.

«Президент Трамп принял решение выйти из Парижского соглашения из-за несправедливого экономического бремени, налагаемого на американских рабочих, предприятия и налогоплательщиков обязательствами США, принятыми в рамках соглашения», — заявил тогдашний госсекретарь США Майк Помпео. сказал в 2019, объяснив свое решение.

Хотя выбросы парниковых газов в США сократились на 2.5 процента за время первого срока правления Трампа, что в значительной степени объясняется широко распространенными распоряжениями оставаться дома в начале COVID-19 пандемия – 2 млрд. долл. США (1.77 евро) выделено помощь развивающимся странам смягчения последствий изменения климата был отменен.

Потребовалось три года с момента заявления Трампа в 2017 году, чтобы официально оформить его выход из соглашения. Однако за это время он отправил переговорщиков на климатические переговоры ООН, чтобы продвигать ископаемое топливо. Он прекратил финансирование Плана чистой энергии, Международной программы по изменению климата и Сотрудничества по исследованию изменения климата.

На этот раз США выйдут из соглашения через год после того, как администрация Трампа направит письмо с объявлением о своем выходе. Пока неясно, сделала ли это администрация.

Несмотря на риторику и политику Трампа, США выполнили свой первый национальный целевой показатель по Парижскому соглашению: сокращение выбросов парниковых газов на 17 процентов по сравнению с 2005 годом к 2020 году.

Однако достижение обновленной цели по сокращению уровня выбросов парниковых газов 2005 года на 61 процент к 2030 году, объявленной Байденом в декабре, будет гораздо более сложной задачей, поскольку для этого потребуется сократить выбросы как минимум на 3.13 миллиарда метрических тонн по сравнению с уровнем 2023 года.

Хотя многие ученые, активисты и демократы отреагировали на эту новость с тревогой, другие полагают, что частный сектор продолжит инвестировать в возобновляемые источники энергии и экологически безопасные технологии.

Лоренс Тубиана, генеральный директор Европейского климатического фонда, тесно сотрудничавшая с Парижским соглашением, рассказал AP News что запланированный вывод войск США — это неудача. Однако на этот раз контекст иной.

«За глобальным переходом стоит неудержимый экономический импульс, который США извлекли из него и возглавили, но теперь рискуют потерять», — сказал он.

Каве Гиланпур, вице-президент по международным стратегиям Центра климатических и энергетических решений, был менее оптимистичен.

He сказал HuffPost что решение было принято «глубоко прискорбно» и вновь изолировал США от международного консенсуса.

«Это не приукрашивание — это нанесет ущерб глобальным усилиям по борьбе с изменением климата и, в конечном итоге, также нанесет ущерб будущему процветанию и безопасности граждан США», — сказал Гиланпур.