USITC проводит слушания о состоянии рынка оливкового масла

Комиссия по международной торговле США провела в среду в Вашингтоне публичные слушания в рамках расследования условий конкуренции между американскими производителями оливкового масла и крупными иностранными поставщиками.

Перед уполномоченными, которые назначаются президентом США на девять лет с перекрывающимися сроками, двадцать свидетелей, включая производителей, химиков и импортеров, дали показания по самым разным вопросам, от субсидий и тарифов до качества оливкового масла и мошенничества.

Руководители крупнейшего американского производителя оливкового масла California Olive Ranch начали разбирательство с описания того, что крупнейший в мире экспортный рынок оливкового масла представляет собой нерегулируемый беспорядок, когда неэтичные иностранные производители регулярно подрывают отечественных поставщиков некачественной продукцией.

Существенные субсидии европейского правительства, неэффективные стандарты качества в сочетании с безудержным мошенничеством и неправильной маркировкой не позволили американской индустрии оливкового масла реализовать свой потенциал», — сказал вице-президент California Olive Ranch Адам Энглхарт.

Джон Сесслер (слева), председатель Американской ассоциации оливкового масла, готовился дать показания в среду в Комиссии США по международной торговле в Вашингтоне.

Автор Том Мюллер, чей 2011 г. Extra Virginity: возвышенный и скандальный мир оливкового масла» описал культуру мошенничества в мире оливкового масла, восходящую к древности, возложил большую часть вины на Власти США», которые не смогли обеспечить соблюдение существующих правил и, повторяя обвинения, сделанные в его книге, определенные международные организации по производству оливкового масла» за защиту теневой практики путем сохранения статус-кво.

На протяжении всех показаний уполномоченные внимательно слушали свидетелей и задавали вопросы. Перед тем, как задать вопросы первой комиссии, комиссар Шара Л. Аранофф, демократ из Мэриленда, назначенный Джорджем Бушем-младшим, сказала: Я немного боюсь, что мои дети узнают, чем я кормила их все эти годы».

Несмотря на ранний тон, тема фальсификации оливкового масла не доминировала на слушаниях, поскольку уполномоченные и их сотрудники задавали вопросы, которые могли бы помочь сформулировать проблемы в контексте глобальных торговых отношений и реалий регулирования.

Заметно отсутствовал кто-либо из Международного совета по оливкам (МОК), который был частым предметом обсуждения, когда члены комиссии вслух задавались вопросом, есть ли у базирующейся в Мадриде межправительственной организации позиция по определенному вопросу или ответ на заданный вопрос. Исполнительный директор Жан-Луи Баржоль Получить комментарий относительно того, почему представитель МОК не присутствовал на слушаниях, не удалось.

Американские производители, в том числе California Olive Ranch, сформировали новую группу — Американскую ассоциацию производителей оливкового масла (AOOPA) для организации своих усилий. Исполнительный директор Александр Дж. Отт заявил, что группа представляет более 90 процентов внутреннего производства.

Отт провел большую часть отведенных ему пяти минут — и еще больше времени во время прямого допроса — подчеркивая небытие любого федерального приказа о маркетинге оливкового масла и описания долгого и затяжного процесса его принятия. Проект маркетингового заказа был обсуждали на конференции калифорнийских производителей в январе прошлого года и просочилась в Olive Oil Times. С тех пор его перспективы вызвало большое беспокойство в Европе, где политики осудили его как барьер для торговли.

В законопроекте о домашних фермах есть положение о включении оливкового масла в так называемом Разделе 8e перечень товаров, регулируемых внутренними маркетинговыми заказами. Отт назвал эту инициативу ставить телегу впереди лошади».

Нет никакого маркетингового заказа», — неоднократно подчеркивал Отт в течение дня, добавляя истерия по поводу потенциального федерального маркетингового заказа несколько забавна». Трата драгоценного времени на слушаниях, чтобы оставить мало сомнений в том, что AOOPA просто работает над таким приказом, но официально его не предложила, была расценена по крайней мере одним наблюдателем как попытка направить следователей к рассмотрению всех вариантов в своем отчете перед Комитет по путям и средствам Палаты представителей, 12 августа 2013 г.

Химики Калифорнийского университета в Дэвисе Селина Ванг и Родни Мейлер из Университета Чарльза Стерта в Австралии рассказали о новых химических методах, называемых PPP и DAG тестов, заявив, что современные, широко используемые протоколы недостаточны для точного определения качества оливкового масла. Существующие ограничительные стандарты дискриминируют оливковое масло хорошего качества, но ничего не делают для предотвращения продажи неприемлемых продуктов в наших супермаркетах», — сказал Мейлер.

От имени крупных импортеров свидетельствовали председатель Североамериканская ассоциация оливкового масла (NAOOA) Джон Сесслер и исполнительный вице-президент Эрин Балч, которые призвали к обеспечению соблюдения существующих международных стандартов для сортов оливкового масла.

Балч обвинил субъективное сенсорное тестирование» за широко разрекламированные результаты 2010 Калифорнийский университет, исследование Дэвиса которая обнаружила, что большинство импортных оливковых масел в калифорнийских супермаркетах не соответствуют стандартам, и она описала широкий ассортимент продуктов и сортов, которые члены NAOOA предоставляют для удовлетворения растущего спроса на оливковое масло в Америке.

Фрэнк Паттон, президент Pompeian, Inc., крупного импортера из Мэриленда, сообщил группе, что его компания активно занимается сертификацией качества, став единственным (и единственным) участником Программа мониторинга качества USDA недавно расширен за счет включения оливкового масла. Вызов программы дорого», тем не менее Паттон сказал, что участие в новой программе было положительным шагом для Pompeian и возможной моделью для других.

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Слушание стало самой большой сценой для молодой индустрии оливкового масла в США. который нацелен на более двух процентов внутреннего спроса, который он в настоящее время обеспечивает. Выходя за пределы фермерских рынков и специализированных магазинов и охватывая более широкое распространение, новым лидерам отрасли становится трудно конкурировать с субсидируемыми европейскими фермами и некоторыми экспортерами, которые занимают полки супермаркетов с продуктами более низкого качества, часто с неправильной маркировкой.

Европейские экспортеры и их торговые партнеры в США рассматривают USITC расследование оливкового масла как угрозу их существующим способам ведения бизнеса, что в конечном итоге может привести к усилению регулирования, дорогостоящим проверкам качества и, возможно, к более высоким тарифам на том, что стало их самым прибыльным экспортным рынком.

Стенограммы свидетельских показаний на слушаниях USITC