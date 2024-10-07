Что 485 миллионов лет истории климата говорят нам о сегодняшнем кризисе

Новое исследование, опубликованное в журнале Science, показало, что одновременное повышение средней температуры Земли и высокий уровень углекислого газа (CO2) в атмосфере характерны не только для современной эпохи, но и уходят корнями почти в полмиллиарда лет в историю планеты.

В знаковом месте исследовании,Исследователи из американских и британских университетов, а также Смитсоновского национального музея естественной истории обратились к прошлому, чтобы составить карту изменений температуры Земли.

Это исследование наглядно демонстрирует, что углекислый газ является доминирующим фактором, контролирующим глобальные температуры на протяжении геологического времени. Когда уровень CO2 низкий, температура холодная; когда уровень CO2 высокий, температура теплая. - Джессика Тирни, палеоклиматолог, Университет Аризоны

Исследователи собрали более 150,000 850 оценок температуры по окаменелым раковинам и органическому веществу и объединили их с - климатическими моделями, разработанными в Бристольском университете в Великобритании.

Затем они использовали метод, известный как ассимиляция данных, который статистически интегрирует геологические данные с климатическими моделями, чтобы построить кривую глобальной средней температуры поверхности, которая подробно отображала колебания температуры Земли за последние 485 миллионов лет.

Ученые отметили, что доступность древних пород и окаменелостей с сохранившимися показателями температуры ограничивает их возможность вернуться в прошлое.

Кривая выявила устойчивую связь между температурными сдвигами и атмосферным углекислым газом, долгоживущим парниковым газом. Периоды экстремальной жары и повышенного уровня CO2 часто совпадали.

«Мы обнаружили, что углекислый газ и температура не только тесно связаны, но и связаны одинаковым образом на протяжении 485 миллионов лет», — заявила палеоклиматолог и соавтор исследования Джессика Тирни из Университета Аризоны.

«Это исследование ясно показывает, что углекислый газ является основным фактором, контролирующим глобальную температуру на протяжении геологического времени», — добавила она. Когда уровень CO2 низкий, температура низкая; когда уровень CO2 высок, температура теплая».

Исследование также показало, что температура поверхности Земли со временем менялась сильнее, чем считалось ранее: от 11 ºC до 36 ºC по сравнению с 14 ºC до 26 ºC, как было показано в предыдущих моделированиях, особенно в течение фанерозойской эры.

Фанерозой — последний из четырех эонов в геологической истории Земли, насчитывающий почти 540 миллионов лет. В течение этого периода жизнь на Земле размножалась, диверсифицировалась и заселяла новые земли.

Кроме того, исследование показало, что текущая средняя температура планеты в 15 ºC ниже средней температуры на протяжении большей части фанерозоя. Однако исследователи отметили, что сегодняшние более низкие средние температуры не являются поводом для самоуспокоения.

«[Из-за] этого я не могу спать по ночам», — сказала одна из исследователей Эмили Джадд. Я обеспокоен тем, что отрицатели изменения климата, скептики и противники изменения климата укажут на это и скажут: "Видите! Нам не о чем беспокоиться».

Джадд добавил, что наиболее важным аспектом климатического кризиса является скорость изменения уровня CO2 и температуры.

Ученые давно предупреждали, что выбросы парниковых газов в результате деятельности человека приводят к беспрецедентному потеплению Земли, при этом некоторые из самые жаркие годы, когда-либо зарегистрированные на планете, произошедшие за последние десять лет.

Согласно исследованию 2023 года, в котором рассматривались уровни углекислого газа в атмосфере и соответствующие температуры с 66 миллионов лет назад до наших дней, текущие уровни CO2 в атмосфере Земли — около 420 частей на миллион — почти на 50 процентов выше, чем уровни CO2 до начала индустриализации в XVIII веке.th век.

Результатом является повышение глобальной средней температуры примерно на 1.2 ºC по сравнению с доиндустриальным уровнем, что близко к Порог потепления 1.5 ºC страны мира обязались не пересекать границу.

«Независимо от того, на сколько градусов изменится температура, очевидно, что мы уже привели планету в условия, которых никогда не видел наш вид», — сказал Габриэль Боуэн, один из исследователей. Это должно заставить нас остановиться и задаться вопросом, какой путь вперед правильный».