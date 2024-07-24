Женщины делятся своими проблемами в производстве и продаже отмеченного наградами оливкового масла

Все большее число женщин-производителей оливкового масла получают признание за свои исключительные оливковое масло первого отжима, а многочисленные бренды, принадлежащие женщинам, были награждены на церемонии вручения наград в 2024 году. NYIOOC World Olive Oil Competition.

На последнем крупнейшем в мире конкурсе качества оливкового масла почти половину судей составляли женщины, причем девять из 19 судей-женщин.

Я думаю, что сельское хозяйство — одна из последних областей нашей экономики, в которой удалось преодолеть предвзятое отношение к женщинам в составе рабочей силы, особенно на управленческих должностях. - Бет МакКаун, владелица компании Central Coast Olive Company.

В целом женщины в этом секторе становятся более активными и получают большую поддержку со стороны правительств и организаций, занимающихся оливковым маслом, таких как Международный совет по оливковому маслу», — сказала Джилл Майерс, основательница организации «Женщины в оливковом масле».

В результате все больше женщин получают награды и судят соревнования, особенно в более традиционных странах, таких как Италия и Латинская Америка», — добавила она.

Такие организации, как «Женщины в оливковом масле», отмечают, что все больше женщин объединяются с общим энтузиазмом по поводу оливкового масла. организация работ помочь женщинам общаться, сотрудничать, обучать и поддерживать друг друга.

По мнению отраслевых экспертов, в том числе Майерс, женщины уже давно активно занимаются выращиванием оливок и производством оливкового масла.

В настоящее время они работают фермерами, дегустаторами, производителями, поварами, исследователями, преподавателями и специалистами в различных областях, прямо или косвенно связанных с промышленностью оливкового масла», — сказал Майерс. Их знания и опыт играют важную роль в развитии этой важной области и оказывают существенное влияние на нынешнее и будущие поколения».

Джилл Майерс

Наряду с изменение климата и макроэкономическими проблемами, с которыми сталкиваются все производители, некоторые удостоенные наград женщины утверждали, что культурные предубеждения в отношении компаний, принадлежащих женщинам, являются дополнительным препятствием, которое необходимо преодолеть.

Проблемы, с которыми сталкиваются женщины, и в нашем случае, "«Иностранные женщины, как производители оливкового масла, сталкиваются с тем, что наши награды преуменьшаются», — сказала Кристиана Вассманн, совладелица Растрелло, который получил серебряную награду на 2024 NYIOOC.

Хотя изменение климата остается наиболее серьезной проблемой для Умбрийский продюсер, Вассманн добавила, что некоторые женщины-продюсеры считают, что их не воспринимают всерьез.

Наши самые большие проблемы в этом году определенно были связаны с климатом», — сказала она. Примерно второй год подряд у нас была очень влажная весна, которая сразу же переросла в чрезвычайно жаркое лето. Поскольку мы полагаемся на естественную ирригацию, наши оливки не развивались так, как мы надеялись».

На другом конце мира оливкового масла, в Калифорнии, Бет Маккаун, владелица Центральное побережье Оливковой компании, согласен с тем, что отношение к гендеру в сельскохозяйственном секторе отстает по сравнению с другими частями экономики и общества.

Бет МакКаун

Я думаю, что сельское хозяйство — одна из последних областей нашей экономики, в которой удалось преодолеть предвзятое отношение к женщинам в составе рабочей силы, особенно на руководящих должностях», — сказала она. Я много лет проработал в аэрокосмической отрасли и смог наблюдать хороший прогресс в корпоративном мире».

Это определенно не идеально, но намного лучше, чем раньше», — добавил МакКаун. Аналогичный прогресс в управлении фермерскими хозяйствами происходит очень медленно. Именно нынешнее поколение только сейчас преодолевает барьеры».

Центральное побережье Оливковой компании заработал пятую золотую награду подряд в 2024 NYIOOC. МакКаун сказала, что ее успех основан на решении задач каждый год.

Сельское хозяйство – дело непростое», – сказала она. Существует множество переменных, таких как погода, состояние почвы, вредители и рыночные предпочтения. Чтобы добиться успеха, нужны настойчивость и любовь к тому, что ты делаешь.

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За те годы, что я производил оливковое масло первого холодного отжима, я установил отношения с моими коллегами-производителями, мельником и подрядчиком. Эти отношения являются краеугольным камнем моего производства», — добавил МакКаун.

Хотя эти прочные отношения помогли МакКаун добиться стабильного качества, она иногда сталкивается с укоренившимися предубеждениями.

Нам повезло, что у нас есть рабочая сила-мигрант, которая помогает во время сбора урожая и обрезки растений», — сказала она. Большую часть этих бригад возглавляют мужчины, принадлежащие к культурам, которые обычно предполагают, что мужчины несут ответственность. Это создает проблемы, и обычно мне приходится просить мужа не присутствовать, потому что его присутствие подрывает мой авторитет. Я думаю, это позор».

МакКаун считает, что, несмотря на эти разочаровывающие случаи, все больше женщин станут производителями оливкового масла.

Я верю, что все больше женщин становятся производителями оливкового масла, и эта тенденция сохранится и в будущем», — сказала она. Это замечательная профессия, и с каждой новой женщиной-продюсером, выходящей на эту сферу, барьеры разрушаются».

МакКаун, участница организации «Женщины в нефтяной нефти», сказала, что считает эту группу полезной, предоставляя образцы для подражания.

Когда люди думают о фермере, они обычно предполагают, что фермер — мужчина», — сказала она. У меня было много случаев в социальных ситуациях с моим мужем, когда вопросы о выращивании оливок и производстве оливкового масла адресовались моему мужу».

Очень неприятно преодолевать эти предположения и объяснять, что я действительно фермер и производитель», — добавил МакКаун. Видеть, как другие женщины делают то же, что и я, — это для меня большое подкрепление».

В Греции Ники Джавроглу, исполнительный директор Греческие изысканные маслаи Эмилия Ригаку, менеджер по исследованиям и разработкам компании, согласны с тем, что компаниям, возглавляемым женщинами, все еще приходится бороться с тем, что сельское хозяйство рассматривается как мужская профессия.

Ники Джавроглу и Эмилия Ригаку

Однако в Греции для женщин также является частью нашей традиции собирать оливки, производить столовые оливки и вообще участвовать во многих этапах процесса производства оливок и оливкового масла», — сказал Джавроглу.

За последние несколько лет женщины начали более активно участвовать в этом секторе, будь то в качестве ученых или производителей», — добавила она. По моему мнению, они могут сыграть очень полезную роль в развитии сектора оливкового масла и могут претендовать на такое же количество наград, как и мужчины».

Компания Hellenic Fine Oil получила золотую награду за свой бренд Sparta Gourmet, средний Коронейки.

Этот сезон был особенно сложным по сравнению с прошлыми годами», — сказал Джавроглу. С одной стороны, по сравнению с другими годами мы столкнулись с большими трудностями при поиске качественного оливкового масла первого отжима с особыми органолептическими характеристиками для розлива под нашей торговой маркой Sparta Gold, которая экспортируется во многие страны».

Частично это связано с изменением климата, которое влияет на выращивание оливок», — добавила она. Производители и переработчики оливок еще недостаточно подготовлены к работе в таких экстремальных условиях, и это также может быть фактором, влияющим на конечное качество сырья».

С другой стороны, нам также пришлось иметь дело с резким сокращением производства в этом году и с тем фактом, что большое количество греческого оливкового масла первого отжима все еще находится на складе. экспортируется оптом— продолжил Джавроглу.

Ригаку объяснила успех компании своим партнерством с Джавроглу. Независимо от пола, она сочувствовала необходимости в команде людей, увлеченных своим делом, ориентированных на детали, организованных и готовых идти на личные жертвы ради общей цели.

Ко всему вышесказанному я отношу прекрасное сотрудничество, которое привело нас, с одной стороны, к производству специального оливкового масла первого отжима и, конечно же, к получению Золотой награды от NYIOOC конкуренции», — заключила она.