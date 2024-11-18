Мировые лидеры игнорируют COP29, ставя под угрозу борьбу с изменением климата

Одна из самых низовых конференций ООН по изменению климата с момента ее создания в 1995 году проходит в столице Азербайджана Баку. Представители правительств и переговорщики из почти 200 стран собираются, чтобы обсудить следующие шаги мира по решению этой проблемы. изменение климата.

Ряд мировых лидеров отсутствовали на 29-м заседании этого года.th Конференция сторон (КС-29), вопреки стандартному протоколу, который требует от лидеров обратиться к участникам в первые дни саммита.

Лидеры крупнейших экономик мира, включая президента США Джо Байдена, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и премьер-министра Японии Сигэру Исибу, не будут присутствовать.

Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии, которая была переизбранный на второй пятилетний срок в качестве руководителя комиссии, также отсутствует в Баку.

«Это симптом отсутствия политической воли к действию», — заявил климатолог Билл Хэр из Climate Analytics. Нет никакого чувства срочности».

В своей речи в день открытия КС-29 Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш призвал к 2024 году мастер-класс по человеческому разрушению», добавив, что антропогенное изменение климата подпитывает катастрофы во всем мире.

«Семьи спасаются бегством, спасая свои жизни, пока не нагрянул следующий ураган; рабочие и паломники падают от невыносимой жары; наводнения обрушиваются на населенные пункты и разрушают инфраструктуру; дети ложатся спать голодными, поскольку засухи уничтожают урожай», — сказал Гутерриш. Все эти и другие катастрофы усугубляются антропогенным изменением климата».

Португальский политик и дипломат также отметил, что выбросы парниковых газов увеличились во всем мире с тех пор, как COP28 год назад.

Обсерватория «Коперник» Европейского союза также предупредила, что 2024 год может стать годом самый жаркий год, при этом средняя температура поверхности планеты, вероятно, превышает Порог 1.5 ºC лимит в этом году.

На COP28 в Дубае в прошлом году участники достигли необязательного соглашения об отказе от использования ископаемого топлива для производства энергии, которое считается основной причиной антропогенного изменения климата. Они также договорились официально создать фонд потерь и ущерба для оказания помощи бедным и наиболее уязвимым к климату странам.

Основная цель саммита этого года — увеличить финансирование развивающихся стран для борьбы с последствиями изменения климата.

Экономисты сообщили участникам COP29, что к 2030 году бедным странам придется тратить до 1 триллиона долларов США (950 миллиардов евро) в год, чтобы эффективно смягчить последствия изменения климата.

Ежегодные саммиты КС основаны на идее о том, что наиболее промышленно развитые и богатые страны мира несут основную ответственность за антропогенное изменение климата и, следовательно, должны нести пропорциональное бремя в борьбе человечества за преодоление последствий глобального потепления.

Однако не существует универсального правила, определяющего, сколько каждая страна должна внести. В то время как большинство европейских стран внесли значительный вклад на протяжении многих лет, другие богатые страны, включая США, Канаду и Австралию, подвергались критике за то, что не мобилизовали средства пропорционально размеру своей экономики.

Кроме того, избрание климатического скептика Дональда Трампа на пост следующий президент США также поставили под сомнение переговоры COP29.

Однако спецпредставитель США по вопросам климата Джон Подеста, возглавляющий делегацию страны на COP29, заверил участников саммита, что действия США по борьбе с изменением климата будут продолжены, несмотря на результаты выборов.

Между тем лидеры некоторых стран, наиболее уязвимых к изменению климата, таких как Папуа-Новая Гвинея, бойкотировали COP29, сославшись на медлительность реагирования богатых стран.

Папуа-Новая Гвинея, островное государство с населением 10 миллионов человек в юго-западной части Тихого океана, сталкивается с чрезвычайно высокими приливами и повышением уровня моря в два раза в год по сравнению со средним мировым показателем.

«Папуа-Новая Гвинея делает это на благо всех малых островных государств», — заявил премьер-министр Джастин Ткаченко перед открытием COP29. Мы больше не будем терпеть пустые обещания и бездействие, в то время как наши люди страдают от разрушительных последствий изменения климата».