World Olive Oil Competition Южный дивизион в процессе

Анализы оливковых масел первого отжима из семи стран на трех континентах начались в выпуске 2024 года. NYIOOC World Olive Oil Competition Отдел Южного полушария.

Производители от Чили до Новой Зеландии ждали результатов крупнейшего в мире конкурса качества оливкового масла, которые будут объявлены в режиме реального времени в Официальный путеводитель по лучшим оливковым маслам в мире и Olive Oil Times Мировой рейтинг.

Достижение вершин мотивирует нас работать еще усерднее с каждым годом, чтобы поставлять качественную продукцию. - Фернандо Карраско Спано, генеральный директор Olivos Ruta del Sol

В этом году награды будут особенно значимыми, поскольку во многих странах полушария наблюдается заметное снижение урожая.

Сочетание климатических и агрономических факторов привело к плохим урожаям по всей Южной Америке.

Бразилия, чьи производители в последние годы добивались все больших успехов на мировом конкурсе, столкнулась с исторически низким урожаем после значительное количество осадков с сентября по декабрь 2023 года повредил большую часть цветущих оливковых деревьев страны.

Производители в Аргентине, Чили, Перу и Уругвае также столкнулись со значительным снижением производства: от 20 процентов в Чили до 70 процентов в Аргентине и Уругвае и 90 процентов в Перу.

За исключением Перу, где производство было уничтожено из-за отсутствия холодных часов в 2023 году, более низкие урожаи были вызваны тем, что многие фермы перешли на "«нерабочий год» в естественном цикле чередования плодоношения оливкового дерева. Годы засухи в Чили и Уругвае также нанесли урон деревьям.

(Фото: Верде Лоуру Азейтес)

По другую сторону Тихого океана фермеры и производители оливок в Австралии также столкнулись с небольшое снижение производства. Многие деревья вошли в неурожайный год, в то время как мороз и заражение кружевными клопами повредил других.

С другой стороны, южноафриканские производители ожидали небольшой подъем производства, и некоторые фермеры сообщили, что сезон прошел лучше, чем ожидалось.

Несмотря на трудности с урожаем, фермеры, мукомолы и производители напитков со всего полушария рассматривают свое участие во Всемирном конкурсе как инвестицию в свой бренд, продвижение своего бренда. высококачественные марки оливкового масла первого отжима дома и за границей.

«Идея состоит в том, чтобы позиционировать бренд как на местном, так и на международном рынках», — сказала Виктория Меркадо, генеральный директор Эль МистолАргентинский производитель получил Золотую и Серебряную награды на фестивале 2023 года. NYIOOC.

(Фото: Эль Мистол)

«Именно поэтому мы также участвуем в международных конкурсах, чтобы позиционировать себя, повышать узнаваемость своего имени и знать, куда движется рынок», — добавила она.

Получение наград на крупнейшем и самом престижном в мире конкурсе качества оливкового масла особенно важно для производителей, зависящих от экспорта.

Импортеры и дистрибьюторы просмотр NYIOOC награды являются вотумом доверия и мотивируют производителей продолжать упорную работу по созданию высококачественной продукции, отмеченной наградами.

«Победа в Нью-Йорке — это нечто необычное, особенно с учетом того, что наши рынки почти на 100 процентов — это зарубежные», — сказал Фернандо Карраско Спано, генеральный директор чилийского производителя Оливос Рута дель Соль, который получил золотую и серебряную награды на конкурсе 2023 года NYIOOC.

«Достижение вершины мотивирует нас работать еще усерднее с каждым годом, чтобы поставлять качественную продукцию», — добавил он.

(Фото: Оливос Рута дель Соль)

Для производителей из менее известных стран-производителей оливкового масла, таких как Южная Африка и Уругвай, награды в Нью-Йорке помогают представить свою страну на карте мира и служат репутацией в глазах дистрибьюторов.

«Мы все еще развиваемся в Соединенных Штатах, и эти награды — хорошая возможность показать, что наше оливковое масло такое же хорошее или даже лучше, чем у наших конкурентов», — сказала Кристи Азурменди Мун, директор по продажам в США Бабилонсторен (Babylonstoren) .

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Южноафриканский продюсер получил три Золотые награды на фестивале 2023 года NYIOOC. «Они облегчают продажи дистрибьюторам и конечным потребителям», — добавил Азурменди Мун.

То же самое касается и Уругвая, крупнейшие производители которого недавно начали экспортировать свою продукцию в соседние Бразилию и США.

(Фото: Колинас де Гарсон)

«На таких рынках, как США, Уругвай известен мясом, молочными продуктами и зерном, но не оливковым маслом», — сказал Виктор Родригес, руководитель производства Колинас де Гарсон бренд.

Крупнейший производитель оливкового масла в Уругвае получил две золотые награды на выставке 2023 года NYIOOC. «Эти награды помогают нам позиционировать себя как бренд оливкового масла, зная, что мы из страны, не известной производством оливкового масла», — добавил Родригес.

В то время как многие из ее южноамериканских коллег сосредоточены на экспорте, производители в Бразилии видят NYIOOC как способ продемонстрировать отечественным потребителям, что высококачественное оливковое масло поставляется не только из-за рубежа.

«Международное признание ставит Бразилию в центр внимания благодаря качеству производимых оливковых масел». сказала Дайана Фурманн, Владелец Верде Лоуро Азеитес, который получил две золотые и две серебряные награды на конкурсе 2023 года NYIOOC.

«Это побуждает отечественного потребителя искать, пробовать и узнавать оливковые масла, произведенные здесь», — добавила она.

(Фото: Кобрам Эстейт)

Наряду с помощью в продаже оливкового масла первого отжима многие производители видят NYIOOC награды как доказательство того, что они выполняют хорошую работу в рощах и на мельницах и служат удовлетворительным завершением сезона сбора урожая.

Получить это признание на престижном международном конкурсе, таком как NYIOOC невероятно ценно для нашего бренда», сказал Леандро Раветти, соисполнительный директор Cobram Estate.

Ранее известный как Изгиб границы, крупнейший производитель оливкового масла в Австралии, получил две золотые и три серебряные награды на конкурсе 2023 года NYIOOC.

«Это подчеркивает всю тяжелую работу, опыт, технические знания и страсть, которые вложены в создание каждой бутылки оливкового масла первого отжима Cobram Estate», — сказал Раветти.

Команда NYIOOC World Olive Oil Competition Победители конкурса определяются в ходе судейского периода по мере их проверки.

Победившие бренды и производители будут представлены в Официальный путеводитель по лучшим оливковым маслам в мире и в специальных разделах Olive Oil Times.

Данные о конкуренции на Мировой рейтинг оливкового масла обновляется в режиме реального времени.