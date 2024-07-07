Юсуф Джан Зейбек повторяется на 663-м Кыркпынаре

Юсуф Джан Зейбек победил Мустафу Таша и завоевал свой титул. второй подряд название Башпехливан, главный борец, на 663rd издание исторического журнала Турции Kirkpinar фестиваль борьбы на оливковом масле.

30-летний уроженец Антальи победил чемпион 2022 года (Хотя Таш проиграл бой, позже он получил титул после того, как Дженгижан Шимшек получил ретроактивный штраф в очках) в энергичный раунд это длилось 52 минуты.

По данным местных СМИ, оба бойца сошли на оживленное начало: Джан Зейбек был близок к тому, чтобы сбить Таша ранним выпадом. После этого бой замедлился, а Таш получил предупреждение за излишнюю пассивность.

Матч завершился после основного времени, когда Джан Зейбек поймал кольцо на воротах Таша. кыспет – короткие кожаные штаны, которые носили борцы, – из-за чего он потерял равновесие и упал на землю.

Помимо утверждения о Башпехливан За титул Джан Зейбек получил престижный золотой пояс и 550,000 15,500 турецких лир (270,000 7,780 евро) призовых. Таш получил - - турецких лир (- евро).

На пути к финалу двукратный чемпион победил Мустафу Арслана в четвертьфинальном матче, а затем одержал победу над Хусейном Гюмюшаланом, полуфиналистом 2023 года, в полуфинале этого года.

В четвертьфинальном поединке Гюмюшалан победил четырехкратный чемпион Али Гюрбюз, который, по мнению экспертов, был самым захватывающим в раунде.

Два борца, считавшиеся фаворитами на победу в турнире, большую часть основного времени провели, прилагая консервативные усилия, чтобы нокаутировать другого, но не создавая для него никаких возможностей.

В 52nd минуте Гюмюшалан нашел брешь и захватил соперника. кыспет и опрокинул Гюрбюза на спину.

Тем временем Таш одержал победу над Энесом Доганом в четвертьфинале, а затем победил Серхата Гёкмена в полуфинальном бою.

Хотя Джана Зейбека это не беспокоило, Кыркпынар в этом году вызвал споры после того, как Федерация борьбы Турции объявила о спорное изменение формата.

Это изменение привело к созданию квалификационного формата финальных раундов турнира в стиле лиги, который, по словам руководящего органа по борьбе Турции, был необходим, чтобы уместить постоянно растущее число участников в мероприятии - рекордное количество борцов в 3,500 году - 2023 - в один уик-энд.

И Джан Зейбек, и Таш напрямую вышли в финальный этап 663-го этапа.rd Кыркпынар после того, как вошел в число 32 лучших борцов в таблице очков лиги.

Джан Зейбек теперь имеет возможность пополнить ряды бессмертия Кыркпынара в 2025 году, если он сохранит титул третий год подряд. В то время как каждый Башпехливан имеет право на золотой пояс до начала следующего Кыркпынара, борцы, выигравшие три титула подряд, сохраняют пояс навсегда.

Только четыре бойца достигли этого подвига с 1960 года, когда впервые был вручен золотой пояс. В последний раз Кыркпынар праздновал трехкратное чемпионство подряд в 1997 году.

С тех пор Реджеп Кара (2007 и 2008 годы) и Мехмет Йешил Йешил (2009 и 2010 годы) подошли ближе всего, но каждый не смог победить в третий раз. Между прочим, Кара победила Ешиля Ешиля и стала чемпион 2016 года.

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Кыркпынар считается самым продолжительным спортивным мероприятием в мире. В 2010 году он был внесен в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

По легенде, состязания по борьбе начались в 1357 году, когда группа османских солдат остановилась возле Эдирне.

Ожидая возле бывшей столицы Османской империи, 40 солдат начали борьбу, чтобы скоротать время. После того, как остальные закончили бой, двое последних продолжили бой до поздней ночи, и на следующий день оба были найдены мертвыми.

В том году победителя не было, но с тех пор мероприятие проводится каждый июль. кроме 2020, когда его отменили из-за пандемии Covid-19.

За последнее десятилетие Кыркпынар становится все более популярным туристическим мероприятием. Владельцы отелей сообщили местным СМИ, что всю неделю в этом году они работали почти на полную мощность.

Традиционно борцы всех возрастов, культур и социальных слоев собираются в Эдирне, участвуя в поединках один на один на травянистых полях, пока один борец не бросит другого на спину.

Несмотря на изменение формата, правила остались прежними. Борцов обливали оливковым маслом и носили только кыспет пока они соревновались.

Поединок начинается с того, что оба борца берутся за руки и держат головы близко друг к другу. Для победы борцу необходимо прижать противника к спине или поднять его в воздух.

Оливковое масло очень затрудняет борцам захват друг друга, вынуждая их хвататься за карманы соперников. кыспет.

Борцы также утверждают, что оливковое масло уменьшает боль от травм и помогает их ранам заживить Быстрее. Во время мероприятия использовано около двух тонн оливкового масла.

Процесс промасливания следует определенному ритуалу. Сначала другой борец левой рукой наносит масло на левое плечо, грудь, левую руку и манжету одного борца.

Далее борцы проделывают то же самое с правой стороной тела. На заключительном этапе ритуала борцы наносят масло на спины друг друга.

Оливковое масло является неотъемлемой частью соревнований, и если борец чувствует необходимость повторно нанести масло во время матча, он может запросить тайм-аут у рефери и своего противника.