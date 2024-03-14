World Olive Oil Competition Живые обновления 2024 г.

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Закрепленные⚲ Первые результаты будут опубликованы в 2024 году. Подразделение Северного полушария 19 марта 12:08 UTC Репортаж персонала OOT из Нью-Йорка Теперь, в своем двенадцатом издании, NYIOOC World Olive Oil Competition это выдающийся в мире конкурс качества оливкового масла, в котором участвуют представители десятков стран, борющихся за самые желанные награды отрасли. Годовые результаты распространяются через ведущие СМИ во всем мире, в Официальный путеводитель по лучшим оливковым маслам в мире и Мировой рейтинг оливкового масла.

Местность Де Луз-Хайтс в Пура-Гроув

Чистая радость для команды Pura Grove, празднующей свою золотую награду

19 марта 21:50 UTC

Репортаж Дэниела Доусона из Монтевидео

После получения серебряной награды в своем дебютном выступлении на NYIOOC World Olive Oil Competition В прошлом году исполнительный директор Pura Grove Тим Буи был очень рад узнать сегодня утром о своей золотой награде.

Мы так рады снова победить в этом году», — сказал продюсер из Южной Калифорнии. Это был непростой период обучения, и за последние три года мы улучшились».

Буи — пропагандист органического оливкового масла, доказывающий, что если делать все возможное, то это приносит дивиденды. В прошлом году команда работала не покладая рук и тщательно соблюдала протоколы органического земледелия», — сказал он. Мы смешали наш собственный органический компост… запатентованную смесь биоактивных и органических почв, пробиотиков, минералов и органических веществ местного происхождения, которая должна была вызревать в течение многих месяцев».

Буи аплодировал усилиям своей команды, которая в течение трех месяцев каждый день поднималась на холмы Де Луз, чтобы обрезать деревья, вносить органический компост и оптимизировать орошение. Все это способствовало улучшению вкусовых качеств благодаря повышенному содержанию полифенолов в каждой капле нашего оливкового масла первого отжима», — сказал он.

Томислак Кудина и Анте Вулин с некоторыми из своих NYIOOC

Анте Вулин и Томислав Чудина завоевали первые награды за Хорватию

19 марта 20:57 UTC

Неджелько Юсуп репортаж из Задара, Хорватия.

Первые две золотые награды для Хорватии на выдающемся в мире конкурсе качества оливкового масла завоевали Анте Вулин (69 лет) и Томислав Чудина (45 лет), производители оливок из Пакоштана.

Это мечта мечтаний», — сказал Вулин, получив известие о награде. Мы рады внести свой вклад в успех нашей страны».

Это третья награда Вулина подряд в Нью-Йорке. Это значит больше всего для меня и моей семьи. Подтверждение непрерывности качества», — сказал он нам.

Вместе с членами своей семьи Вулин выращивает около 1,000 оливковых деревьев в нескольких местах Пакоштани, живописного далматинского города в центре Адриатического побережья с уникальным расположением между морем и озером Врана, самым большим озером в Хорватии.

Золотая медаль Вулина была присуждена его бренду Santa Justina — фруктовому и умеренно пряному маслу, изготовленному из автохтонных сортов Облица и Дробница.

Это вторая премия подряд в Нью-Йорке для молодого лауреата Пакоштана Томислава Чудина. Его удостоенное наград Olea Viola — это интенсивное оливковое масло первого холодного отжима с зеленой фруктовостью, средней остротой и легкой горчинкой. Его изготавливают из сортов Облика, Пендолино и Леччино.

Я собирал, когда плоды были оптимально спелыми и полностью здоровыми», — рассказал Томислав. Этот успех для меня очень много значит, он мотивирует меня продолжать заниматься выращиванием оливок еще серьезнее».

Любовь к оливкам он унаследовал от деда Блажа, а своему семейному прозвищу дал название семейного бизнеса OPG Ćelin. Унаследовав от Блажа первые 30 оливковых деревьев, он продолжил покупать землю и сажать оливковые деревья. Сейчас их около 320, и его цель – достичь 1,000.

Его отмеченная наградами смесь Olea Viola была названа в честь его бабушки Виолы, которая его вырастила. Своего отца он так и не встретил, а мать умерла, когда ему было 10 лет.

Оливковое масло питало меня. Еще мальчиком я любил макать хлеб в оливковое масло, а так как его у нас было мало, бабушка добавляла соевое масло», — вспоминал Томислав. Он также помнит, как сказал бабушке: Когда я вырасту, я посажу столько оливковых деревьев, что мы все сможем купаться в оливковом масле».

Алексис Карабелас

AMG Karabelas выиграла еще три победы у Греции

19 марта 18:30 UTC

Костас Василопулос репортаж из Афин

AMG Karabelas из Древней Олимпии на западе Пелопоннеса проложила путь греческим производителям на выставке 2024 года. NYIOOC World Olive Oil Competition, выиграв три награды (две золотые и одну серебряную) в первый день, объявляются результаты.

Мы очень рады, что третий год подряд побеждаем на престижном конкурсе. NYIOOC— рассказал совладелец Алексис Карабелас. Olive Oil Times.

Наша премиальная линия вирджинов Laurel & Flame Fresh из оливок Цабидоэлия и PGi из оливок Коронейки получила Золотые награды. Мы также очень рады тому, что «Мифы Древней Олимпии» — оливковое масло, которое мы представили на рассмотрение NYIOOC впервые завоевал серебряную награду конкурса».

Карабелас также сказал, что неблагоприятные климатические условия в течение года, которые принесли дожди во время цветения деревьев и теплую погоду во время сбора урожая, повлияли на урожай года.

Нам приходилось проводить частые тесты, чтобы добиться желаемых результатов», — сказал он. Сделав это в этом году, мы верим, что сможем победить и в последующие годы».

Коливаль побеждает жару и празднует девятую подряд награду Всемирных соревнований

19 марта 18:28 UTC

Репортаж Дэниела Доусона из Монтевидео

750 семей, стоящих за La Sociedad Cooperativa Olivarera de Valdepeñas (Colival), снова празднуют, получив золотую награду за свой моносорт Arbequina.

Каждый раз, когда наша команда получает признание, они ценят это, поскольку это награда за целый год работы со стороны фермера, за усилия, которые мы вкладываем в нашу маслобойню, чтобы производить или, по крайней мере, пытаться получить наилучшее качество, которое можно дать потребителя», — заявила пресс-секретарь Ева Диас.

Кооператив, базирующийся в Кастилье-Ла-Манче, преодолел засуху и необычно высокие температуры во время октябрьского сбора урожая, чтобы произвести отмеченное наградами оливковое масло первого отжима, жертвуя качеством ради количества.

Эффект от получения этих наград преобразуется в стратегию маркетинга и продаж в Северной Америке», — сказал Диас. NYIOOC награды — это позиционирование бренда».

Луиза Шерман с Андре и Карой Кутзи

Домен Жербо выигрывает с трудом заработанное золото

19 марта 18:22 UTC

Офеоритсе Дайбо репортаж из Парижа

Смесь местных провансальских сортов Агландо, Салоненке и Гроссан от Domaine Gerbaud получила золотую награду на выставке этого года. NYIOOC World Olive Oil Competition.

Чудесный! Мы не можем перестать улыбаться», — сказала Луиза Шерман, продюсер Domaine Gerbaud. Olive Oil Times.

После того, как пандемия Covid загнала нас в тупик, мы отказались от участия в соревнованиях и сосредоточились на серьезной реструктуризации дерева, в то время как наша дочь провела ребрендинг. Мы очень рады этой золотой награде после нашего долгого отсутствия», — сказала она.

За последние пять лет мы страдали от усиливающейся засухи и сильных периодов жары, причем последние два года были самыми тяжелыми. Затраты на производство продолжают расти, особенно затраты на рабочую силу во Франции. Несмотря на это, рынок по-прежнему не предлагает более высокие и справедливые цены для производителей, а потребители по-прежнему в значительной степени игнорируют преимущества (вкусовые и для здоровья) высококачественного EVOO», — сказал Шерман.

Завоевав медаль на NYIOOC это очень воодушевляет и дает нам значительный маркетинговый импульс, что приводит к повышению узнаваемости бренда и доверия», — сказала она нам. Это увеличивает наши возможности при обращении к потенциальным продавцам и потребителям и представляет собой вотум доверия со стороны надежных источников, что позволяет нам выделиться среди конкурентов. Конечно, мне также очень приятно, что команда выиграла международное соревнование после того, как проделала такую ​​тяжелую работу в течение года».

19 марта 11:09 UTC

Репортаж персонала OOT из Нью-Йорка

Организаторы заявили, что 40 победителей будут объявляться ежедневно с 9:00 до 10:00 в Нью-Йорке (13:00–14:00 по всемирному координированному времени), пока все заявки не будут проанализированы. Бренды-победители будут выступать с интервалом примерно в 90 секунд, поскольку каждый результат будет сертифицирован президентом конкурса.

Первые результаты в этом году будут получены на неделю раньше, чем в 2023 году, что позволит производителям еще раньше воспользоваться своими достижениями в своих кампаниях. Результаты Южного полушария начнут публиковаться в сентябре.

13 марта 12:14 UTC

Репортаж персонала OOT из Нью-Йорка

Бренды-победители будут представлены на Официальное руководство к лучшим оливковым маслам мира в специальных разделах Olive Oil Times и Мировой рейтинг оливкового масла портал исторических данных и турнирной таблицы, охватывающей двенадцать выпусков конкурса.

Первые результаты будут опубликованы во вторник, 19 марта.

13 марта 12:08 UTC

Репортаж персонала OOT из Нью-Йорка

Организаторы NYIOOC World Olive Oil Competition сообщил, что первые результаты конкурса 2024 года будут опубликованы во вторник, 19 марта, в 9:00 утра по нью-йоркскому времени (13:00 UTC) и будут продолжаться до тех пор, пока каждая поданная заявка не будет оценена и сертифицирована в апреле.

Это развивающаяся история. Следите за обновлениями. (Обновлено 19 марта 2024 г., 21:57 UTC)

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