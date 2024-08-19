Исследование показало, что кирпичи, изготовленные из оливковых косточек, сокращают выбросы углекислого газа от зданий

Новое исследование показало, что отходы из оливковых косточек могут эффективно снизить потребление энергии в зданиях, демонстрируя, как циркулярная экономика может быть применена в строительном секторе.