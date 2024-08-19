Август 19, 2024
Фил Буккино, Андреа Пальяи и Джионни Прунети производят оливковое масло первого отжима из восстановленных деревьев, принося пользу обществу и окружающей среде.
Август 19, 2024
Терруар, результаты органического земледелия, отмеченные наградой за урожайность для сицилийских фермеров
Производители компании Naru из Агридженто объясняют свой успех на Всемирном конкурсе экологически чистыми местными сортами оливок.
Август 13, 2024
Оливковый центр проведет первую конференцию по устойчивому развитию оливкового масла
Международная конференция по устойчивому развитию оливок обсудит вопросы устойчивого развития, от выращивания и переработки до маркетинга и сертификации.
Июль. 24, 2024
Новый процесс повышает экологичность и фенольный профиль экстрактов листьев оливы
Новый подход не использует вредные химические вещества и создает экстракт, который потенциально можно использовать в производстве оливкового масла и упаковке пищевых продуктов.
Июль. 8, 2024
Исследование показало, что кирпичи, изготовленные из оливковых косточек, сокращают выбросы углекислого газа от зданий
Новое исследование показало, что отходы из оливковых косточек могут эффективно снизить потребление энергии в зданиях, демонстрируя, как циркулярная экономика может быть применена в строительном секторе.
Июнь 15, 2024
Май стал еще одним рекордным годом по жаре
Эти выводы побудили Генерального секретаря Организации Объединенных Наций призвать к глобальному запрету рекламы индустрии ископаемого топлива.
Июнь 12, 2024 Новости Трусы
Предложение запретит установку солнечных панелей на сельскохозяйственных угодьях Италии
Май. 28, 2024 Профили продюсеров
Монте-ду-Камело выигрывает благодаря устойчиво выращенным местным сортам
Май. 28, 2024
Исследователи превращают отходы оливковой рощи в биопластик
Превращение листьев и ветвей оливковых деревьев в биополимеры принесет фермерам, выращивающим оливки, экологические, экономические и социальные выгоды.
Май. 27, 2024
Чиновники заявляют, что повышение эффективности использования воды имеет первостепенное значение для будущего калифорнийских фермеров
Производителям придется экономить больше воды и использовать меньше, поскольку в долгосрочной перспективе штат, вероятно, станет более засушливым.
Май. 14, 2024
Инновации и устойчивое развитие приносят победные результаты для GangaLupo
Командная работа, ответственное использование ресурсов и инновации лежат в основе успеха моносорта Апулийской Коратина.
Май. 13, 2024
Местные сорта и столетние деревья: формула победы для Оливианских рощ
После сбора урожая, полного неожиданных поворотов, пелопоннесский производитель добился отмеченного наградами качества, опираясь на традиционные и современные методы.
Май. 13, 2024
Устойчивость и биоразнообразие полезны для бизнеса, считает фермер из Кампании
Компания Case d'Alto производит органическое оливковое масло первого отжима в Ирпинии из автохтонных сортов. Владелец Клаудио Де Лука говорит, что сосредоточение внимания на устойчивом развитии повышает качество.
Май. 7, 2024
Испытания и триумфы органического земледелия в Андалусии
Семья в пятом поколении, стоящая за Luque Ecológico, верит, что органическое сельское хозяйство производит ароматное оливковое масло первого отжима, защищает окружающую среду и смягчает последствия засухи.
Апреле 22, 2024
Побочные продукты переработки оливок могут улучшить корм для животных
Диеты, включающие листья оливкового дерева и выжимки оливкового масла, не оказали негативного влияния на здоровье овец или качество их молока, одновременно снизив выбросы метана.
Декабрь 19, 2023
Климатическая конференция COP28 завершилась с неоднозначными результатами
Однако страны мира согласились отказаться от нефти и других ископаемых видов топлива без четкого обязательства полностью отказаться от ископаемого топлива в качестве источника энергии.
Декабрь 14, 2023
Ужесточение правил использования воды в Калифорнии может стимулировать выращивание оливок
Хотя орошаемые оливковые рощи по-прежнему потребляют много воды, все более строгие запреты, особенно в долине Сан-Хоакин, могут создать новую нишу для оливковых рощ засушливых земель.
Декабрь 11, 2023
Органическая ферма в Хаэне прокладывает путь для продажи квот на выбросы углерода
O.Live генерирует около 4.5 углеродных кредитов на гектар своих 1,000 гектаров органических рощ, создавая модель для производителей по увеличению доходов.
Декабрь 5, 2023
Проект ЕС направлен на выравнивание правил игры с обработанными пищевыми продуктами
Проект MedDiet4All пропагандирует преимущества средиземноморской диеты и информирует о неблагоприятных последствиях для здоровья продуктов, подвергшихся ультраобработке.
Декабрь 4, 2023
Климатический саммит COP28 проходит в условиях напряженности
Климатическая конференция COP28 в Дубае вызвала споры по поводу роли нефтегазовых компаний в переговорах.
Ноябрь 27, 2023
Продюсеры Loco Galbasa реализовали детскую мечту и качество мирового уровня
Сицилийский бренд Loco Galbasa сочетает в себе стремление к качеству и приверженность экологической устойчивости.
Ноябрь 1, 2023
Оливковые деревья могут помочь победить изменение климата
На трехдневной конференции Международный совет по оливкам подчеркнул роль, которую выращивание оливок может сыграть в усилиях по достижению глобальных чистых нулевых выбросов.
Октябрь 31, 2023
Калифорнийские фермеры сажают живые изгороди, чтобы экономить воду и улучшать здоровье почвы
Живые изгороди улучшают удержание воды в почве и создают естественную среду обитания для полезных птиц и других хищников-вредителей. Фермеры говорят, что они добавляют и эстетическую ценность.