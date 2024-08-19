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устойчивость

Производство

Август 19, 2024

Многочисленные ценности восстановления заброшенных оливковых рощ в Тоскане

Фил Буккино, Андреа Пальяи и Джионни Прунети производят оливковое масло первого отжима из восстановленных деревьев, принося пользу обществу и окружающей среде.

Профили продюсеров

Август 19, 2024

Терруар, результаты органического земледелия, отмеченные наградой за урожайность для сицилийских фермеров

Производители компании Naru из Агридженто объясняют свой успех на Всемирном конкурсе экологически чистыми местными сортами оливок.

Новости Трусы

Август 13, 2024

Оливковый центр проведет первую конференцию по устойчивому развитию оливкового масла

Международная конференция по устойчивому развитию оливок обсудит вопросы устойчивого развития, от выращивания и переработки до маркетинга и сертификации.

Новости Трусы

Июль. 24, 2024

Новый процесс повышает экологичность и фенольный профиль экстрактов листьев оливы

Новый подход не использует вредные химические вещества и создает экстракт, который потенциально можно использовать в производстве оливкового масла и упаковке пищевых продуктов.

Мировое

Июль. 8, 2024

Исследование показало, что кирпичи, изготовленные из оливковых косточек, сокращают выбросы углекислого газа от зданий

Новое исследование показало, что отходы из оливковых косточек могут эффективно снизить потребление энергии в зданиях, демонстрируя, как циркулярная экономика может быть применена в строительном секторе.

Новости Трусы

Июнь 15, 2024

Май стал еще одним рекордным годом по жаре

Эти выводы побудили Генерального секретаря Организации Объединенных Наций призвать к глобальному запрету рекламы индустрии ископаемого топлива.

Новости Трусы

Май. 28, 2024

Исследователи превращают отходы оливковой рощи в биопластик

Превращение листьев и ветвей оливковых деревьев в биополимеры принесет фермерам, выращивающим оливки, экологические, экономические и социальные выгоды.

Новости Трусы

Май. 27, 2024

Чиновники заявляют, что повышение эффективности использования воды имеет первостепенное значение для будущего калифорнийских фермеров

Производителям придется экономить больше воды и использовать меньше, поскольку в долгосрочной перспективе штат, вероятно, станет более засушливым.

Профили продюсеров

Май. 14, 2024

Инновации и устойчивое развитие приносят победные результаты для GangaLupo

Командная работа, ответственное использование ресурсов и инновации лежат в основе успеха моносорта Апулийской Коратина.

Профили продюсеров

Май. 13, 2024

Местные сорта и столетние деревья: формула победы для Оливианских рощ

После сбора урожая, полного неожиданных поворотов, пелопоннесский производитель добился отмеченного наградами качества, опираясь на традиционные и современные методы.

Профили продюсеров

Май. 13, 2024

Устойчивость и биоразнообразие полезны для бизнеса, считает фермер из Кампании

Компания Case d'Alto производит органическое оливковое масло первого отжима в Ирпинии из автохтонных сортов. Владелец Клаудио Де Лука говорит, что сосредоточение внимания на устойчивом развитии повышает качество.

Профили продюсеров

Май. 7, 2024

Испытания и триумфы органического земледелия в Андалусии

Семья в пятом поколении, стоящая за Luque Ecológico, верит, что органическое сельское хозяйство производит ароматное оливковое масло первого отжима, защищает окружающую среду и смягчает последствия засухи.

Мировое

Апреле 22, 2024

Побочные продукты переработки оливок могут улучшить корм для животных

Диеты, включающие листья оливкового дерева и выжимки оливкового масла, не оказали негативного влияния на здоровье овец или качество их молока, одновременно снизив выбросы метана.

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Новости Трусы

Декабрь 19, 2023

Климатическая конференция COP28 завершилась с неоднозначными результатами

Однако страны мира согласились отказаться от нефти и других ископаемых видов топлива без четкого обязательства полностью отказаться от ископаемого топлива в качестве источника энергии.

Бизнес

Декабрь 14, 2023

Ужесточение правил использования воды в Калифорнии может стимулировать выращивание оливок

Хотя орошаемые оливковые рощи по-прежнему потребляют много воды, все более строгие запреты, особенно в долине Сан-Хоакин, могут создать новую нишу для оливковых рощ засушливых земель.

Бизнес

Декабрь 11, 2023

Органическая ферма в Хаэне прокладывает путь для продажи квот на выбросы углерода

O.Live генерирует около 4.5 углеродных кредитов на гектар своих 1,000 гектаров органических рощ, создавая модель для производителей по увеличению доходов.

Медицина

Декабрь 5, 2023

Проект ЕС направлен на выравнивание правил игры с обработанными пищевыми продуктами

Проект MedDiet4All пропагандирует преимущества средиземноморской диеты и информирует о неблагоприятных последствиях для здоровья продуктов, подвергшихся ультраобработке.

Мировое

Декабрь 4, 2023

Климатический саммит COP28 проходит в условиях напряженности

Климатическая конференция COP28 в Дубае вызвала споры по поводу роли нефтегазовых компаний в переговорах.

Профили продюсеров

Ноябрь 27, 2023

Продюсеры Loco Galbasa реализовали детскую мечту и качество мирового уровня

Сицилийский бренд Loco Galbasa сочетает в себе стремление к качеству и приверженность экологической устойчивости.

Мировое

Ноябрь 1, 2023

Оливковые деревья могут помочь победить изменение климата

На трехдневной конференции Международный совет по оливкам подчеркнул роль, которую выращивание оливок может сыграть в усилиях по достижению глобальных чистых нулевых выбросов.

Производство

Октябрь 31, 2023

Калифорнийские фермеры сажают живые изгороди, чтобы экономить воду и улучшать здоровье почвы

Живые изгороди улучшают удержание воды в почве и создают естественную среду обитания для полезных птиц и других хищников-вредителей. Фермеры говорят, что они добавляют и эстетическую ценность.

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