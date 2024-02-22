Эксперты поддерживают оливки в более жарком и сухом мире

Учитывая, что в ближайшие три десятилетия на планете, как ожидается, будет жить еще один миллиард человек, Примо Пройетти считает, что самой серьезной задачей будущего будет выращивание достаточного количества продуктов питания.

В наши дни оливковое дерево, некоторые его характеристики, такие как устойчивость к засухе, по-прежнему делают его одним из лучших сельскохозяйственных угодий. - Примо Пройетти, Университет Перуджи

Если нам не удастся сократить выбросы парниковых газов, повышение температуры на поверхности планеты окажет разрушительное воздействие на сельское хозяйство, сократит продуктивные площади и снизит урожайность сельскохозяйственных культур», — заявил профессор сельскохозяйственных и экологических наук Университета Перуджи, Италия. Olive Oil Times.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), в течение следующих 30 лет население планеты превысит девять миллиардов», — добавил Пройетти. Чтобы ответить на это, нам необходимо увеличить производство продуктов питания как минимум на 50 процентов, увеличив посевные площади и урожайность с гектара».

В результате выращивание оливок может сыграть решающую роль в будущем сельского хозяйства. Оливковые деревья могут связывание углерода из атмосферы, поддерживают здоровье почвы, предотвращают эрозию и повысить биоразнообразие обеспечивая естественную среду обитания для многочисленных видов животных.

Устойчивые методы ведения сельского хозяйства, такие как использование покровных культур, минимальная обработка почвы и отказ от использования химических пестицидов и удобрений в органическом земледелии, могут еще больше повысить экологические преимущества оливковых рощ.

В качестве координатора проекта Европейского Союза Olive4Climate Пройетти и его команда работали над оценкой углеродного баланса на итальянских, греческих и израильских фермах.

Они обнаружили, что в среднем производство одного литра оливковое масло первого отжима изолировал шесть килограммов углекислого газа по сравнению с 3.4 килограммами, выброшенными при его производстве.

Приняв экологически устойчивые модели выращивания, оливковое масло может даже иметь отрицательный углеродный след», — сказал Пройетти. Выращивание оливок может смягчить изменение климата поскольку секвестрация углерода, происходящая в системе оливковых рощ, превышает выбросы всей цепочки поставок».

Это результат значительного экологического интереса и, следовательно, может оказать значительное положительное влияние на выбор потребителей и, следовательно, может создать значительную добавленную стоимость нефти», — добавил он.

В рамках проекта, поддерживаемого ЕС, было разработано руководство, которое поможет улучшить углеродный баланс за счет сокращения выбросов и увеличения содержания углерода в растениях и почве.

По словам Пройетти, перспективный проект, связанный с оливковыми деревьями, рынок углеродных кредитов может еще больше повысить значимость оливковых деревьев в борьбе с изменением климата.

Тем не менее, недавние урожаи оливок и последствия изменения климата показали мировому сообществу, с какими серьезными проблемами приходится сталкиваться производству оливок в настоящее время.

Оливковое дерево — очень устойчивое дерево», — рассказала Адриана Брюггеман, исследователь и доцент Кипрского института. Olive Oil Times. Когда дело доходит до производства, ирригационные сооружения, регулируемый доступ к водным ресурсам и устойчивые методы, вероятно, могут обеспечить хорошую защиту оливок от таких явлений, как засуха».

Помимо правильного и устойчивого управления рощей, наличие воды для орошения и передовой опыт являются главными приоритетами для нынешних и будущих оливковых ферм.

Изменение климата приводит как к уменьшению количества осадков летом (в настоящее время на 2.5 процента), так и к увеличению потребления воды растениями из-за увеличения испарения», — сказал Пройетти.

Это приводит к более значительным потерям воды из почвы за счет испарения и транспирации из-за повышения температуры, что увеличивает потребности в орошении.

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В Средиземноморье в ближайшие десятилетия ожидается увеличение потребности в орошении почти на 20 процентов», — сказал Пройетти.

Водных ресурсов станет меньше», — добавил Брюггеман. Сегодня мы орошаем многие сельскохозяйственные культуры. В будущем некоторые могут даже переключиться на выделение большего количества средств на оливковые деревья и меньше на древесные культуры, которые менее устойчивы к засухе».

Современные ирригационные технологии и процедуры могут значительно повысить эффективность. На Кипре и во многих других странах-производителях оливок все чаще используются передовые системы мониторинга погоды, чтобы сбалансировать орошение и максимизировать выгоды от использования воды.

Применение стратегии дефицитного орошения, уже опробованной на оливковых рощах и виноградниках, повышает эффективность использования воды, поскольку позволяет избежать чрезмерной влажности почвы, сохраняя при этом воду для вегетативно-продуктивного цикла, когда вода больше всего улучшает производительность», — сказал Пройетти.

Он добавил, что влажность почвы в оливковых рощах должна удовлетворять около 70 процентов потребностей деревьев в воде в важные моменты их развития, включая рост мезокарпия, образование мякоти и завязывание плодов.

Он должен составлять от 30 до 40 процентов на этапах, более направленных на затвердевание ямы и вегетативную активность», — сказал Пройетти. Таким образом можно добиться экономии воды от 30 до 50 процентов без чрезмерного воздействия на производство».

Другие важные подходы включают орошение в ночное время для уменьшения потерь на испарение, уход за почвой и обогащение ее органическими веществами.

«[Эти меры] улучшают способность удерживать воду и сокращают сток поверхностных вод на наклонных участках, тем самым увеличивая запасы почвы за счет применения покровных культур зимой и последующего внесения зеленых удобрений в начале весны», — сказал Пройетти.

Если почва обрабатывается посредством постоянная покровная обрезка, он защищен от резких перепадов температуры и чрезмерного испарения за счет мульчирующего эффекта скошенной травы», — добавил он.

В контексте выращивания оливок мульчирование предполагает покрытие почвы вокруг оливковых деревьев слоем материала, который может быть органическим или неорганическим.

Цели включают сохранение влаги, сокращение роста сорняков за счет блокировки солнечного света, регулирование температуры почвы, защиту корней от экстремальных погодных условий и улучшение здоровья почвы при использовании органических материалов, которые медленно разлагаются.

Скашивание ежегодного растительного покрова, такого как сорняки, и оставление скошенной растительности на поле для высыхания создает здоровый мульчирующий покров», — сказал Брюггеман.

Это хорошая практика для снижения потерь на испарение, тем самым снижая потребность в оросительной воде», — добавила она. Это также улучшает содержание органических веществ в почве и ее здоровье, что способствует лучшему хранению почвенной воды и делает деревья более устойчивыми».

Помимо экономии воды, сказал Брюггеман, современное управление ирригацией может улучшить качество нефти. Если оливки поливать слишком большим количеством воды непосредственно перед сбором урожая, это может привести к снижению выхода масла и снижению качества оливок.

По словам Брюггемана, помимо оптимизации орошения, экстремальные температуры и волны тепла, особенно те, которые совпадают с периодом цветения оливковых деревьев, являются проблемами, с которыми также должны столкнуться производители оливок на Кипре и в других местах.

То, что мы переживаем на Кипре и, вероятно, во всем Средиземноморском бассейне, — это растущая непредсказуемость погоды; именно так мы можем увидеть, что климат меняется», — сказал Брюггеман.

В наше время оливковое дерево, некоторые его характеристики, такие как устойчивость к засухе, по-прежнему делают его одним из лучших сельскохозяйственных угодий», — заключила она.