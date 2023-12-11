Органическая ферма в Хаэне прокладывает путь для продажи квот на выбросы углерода

Спрос на устойчивое и Производство органического оливкового масла растет на глобальном уровне, причем некоторые исследования рынка показывают, что стоимость этого сектора к 2031 году увеличится более чем вдвое.

Однако проблемы продолжают отговаривать многих производителей от перехода на органические методы выращивания.

Когда фермеры хотят перейти к органическому сельскому хозяйству, многие быстро обнаруживают, что в этом нет никаких экономических преимуществ… Углеродные кредиты — это решение, позволяющее изменить менталитет людей в отношении органического сельского хозяйства. - Хосе Мария Чика, генеральный директор O.Live

A 2018 г. исследование Исследование, проведенное исследователями в Испании, исследовало недостатки, с которыми сталкиваются фермеры, выращивающие органические оливки, по сравнению с их традиционными коллегами.

Одной из наиболее серьезных проблем является более низкая урожайность органических деревьев по сравнению с традиционными, в результате чего производителям органической продукции требуется больше земли для производства того же количества оливкового масла.

Это усугубляется рост цен на оливковое масло в стране происхождения, которые сделали оливковое масло, произведенное традиционным способом, гораздо более выгодным для фермеров продавать за последний год по сравнению с органическим оливковым маслом.

Органические фермеры часто оказываются в невыгодном положении по сравнению с традиционными», — пишут авторы исследования. Будущее органического сельского хозяйства будет зависеть от его экономической жизнеспособности».

Хосе Мария Чика, исполнительный директор O.Live, в целом согласен с этой оценкой и разрабатывает модель продажи квот на выбросы углерода на добровольном рынке, чтобы сделать органическое выращивание оливок более прибыльным.

Хосе Мария Чика (слева) со своим отцом Хосе Чика.

Когда фермеры хотят перейти к органическому сельскому хозяйству, многие быстро обнаруживают, что в этом нет никаких экономических преимуществ, и через два-три года многие возвращаются к традиционному сельскому хозяйству», — сказал он. Olive Oil Times. Углеродные кредиты — это решение, позволяющее изменить менталитет людей в отношении органического земледелия».

Компания O.Live, расположенная в Хаэне, провинции Андалусии, на которую приходится около трети производства оливкового масла в Испании в любой год, может похвастаться более чем 1,000 гектарами органических оливковых рощ и современной мельницей, работающей на солнечных батареях. , историческая мельница и некоторая туристическая инфраструктура.

Чика считает, что углеродные кредиты предоставят производителям органических оливок альтернативный источник дохода сохранить эту практику и позволить им конкурировать с традиционными производителями оливок в регионе.

Мы выдаем 4.5 углеродных кредита на гектар оливковых рощ», — сказал Чика. Один углеродный кредит эквивалентен одной метрической тонне секвестрированного углекислого газа.

В настоящее время один углеродный кредит на рынке соответствия требованиям Европейского Союза торги на уровне 68.08 евро (73.28 доллара США), что примерно на 15 процентов ниже, чем на начало года.

В соответствии с действующими правилами производители оливок могут сертифицировать секвестрированные выбросы за четыре года назад. В общей сложности у нас имеется 18,045 - углеродных кредитов», — сказал он.

Идея начать продажу квот на выбросы углерода пришла к Чике три года назад после того, как его друзья начали продавать квоты в рамках своего лесохозяйственного проекта. Он подумал, что 1,000 гектаров оливковых рощ O.Live с покровными культурами очень похожи на лесной проект его друга, и начал исследовать эту возможность.

Чика обратилась к исследователям из Политехнического университета Мадрида, чтобы определить, сколько углекислого газа поглощается деревьями и почвой, а также сколько углерода выбрасывается компанией при выращивании, сборе и переработке оливок на своей мельнице.

Он добавил, что производителям необходимо тщательно подходить к этому процессу, включая подсчет выбросов от рабочих, едущих на работу, и выбросов от различного сельскохозяйственного оборудования.

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Приняв это решение, Чика пригласила третью сторону проверить результаты исследования, что они и сделали. Затем Чика передал это исследование отдельной компании, которая на основе его результатов составила углеродный кредит.

После того как кредиты сертифицированы, они публикуются в публичном реестре на блокчейн, что, по словам Чики, создает прозрачность и подотчетность на рынке. Кредиты остаются в блокчейне, там же публикуются заказы и счета, поэтому движение кредитов становится общедоступным и видимым.

Чика реинвестирует деньги, которые он зарабатывает от продажи квот на выбросы углерода на добровольном углеродном рынке, обратно в ферму, чтобы продолжать повышать ее устойчивость.

Философия углеродных кредитов заключается в дополнительности», — сказал он. С каждым годом ты должен становиться лучше. Вам нужно что-то сделать, чтобы стать лучше».

Чика сказала, что компания практикует беспахотное сельское хозяйство, компостирует обрезанные ветки и использует этот компост для удобрения почвы.

Лошади, козы и пчелы поддерживают экосистему, которая улавливает углерод более эффективно, чем монокультурная ферма. (Фото: Хосе Мария Чика)

У компании также есть козы, пчелы и лошади в оливковых рощах, которые поедают траву и естественным образом удобряют деревья.

Конечно, мы органические, поэтому не используем никаких инсектицидов, пестицидов или фунгицидов», — сказал он.

Устойчивое развитие продолжается и на заводе, который оснащен солнечными батареями и новейшими технологиями для более эффективного использования энергии. Компания также использовала оливковые косточки как биотопливо для нагрева воды, используемой на мельнице.

В настоящее время Chica продает углеродные кредиты местным испанским компаниям, включая крупный заказ на 4,000 единиц в начале этого года, когда каждый кредит стоил 72 евро (77.50 долларов США).

Одной из проблем добровольных рынков являются спекуляции. Цена на углеродные кредиты в прошлом году имела тенденцию к снижению после значительного роста, но Чика считает, что цены продолжат расти и в будущем.

Люди покупают углеродные кредиты сегодня, чтобы продать их через два, три или четыре года, потому что цена сейчас снизилась, но [я думаю] вырастет в будущем», — сказал он.

Чика сказал, что он изо всех сил старается не продавать кредиты спекулянтам, которые пытаются купить кредиты по более низкой цене и сохранить их, чтобы перепродать, когда цена вырастет.

Мы не хотим продавать кому-то, кто хочет спекулировать моими квотами на выбросы углерода», — сказал он. Мы продаем напрямую компаниям, которые компенсируют свои выбросы, чтобы они были углеродно-нейтральными».

Дополнительный доход, полученный от продажи квот на выбросы углерода, помог компании справиться с проблемами предыдущего и текущего урожая в Испании, но Чика сказал, что причина, по которой O.Live является производителем органической продукции, выходит за рамки дополнительного дохода.

O.Live обычно собирает от пяти до шести миллионов килограммов оливок. В прошлом году собрали всего один миллион тонн, а в этом году рассчитывают собрать два миллиона тонн.

Высокая жара в мае во время цветения повредила деревья перед их цветением, что привело к снижению урожайности.

Для нас устойчивость очень важна», — сказал Чика. «[Быть органическим] – это не только экономические выгоды [от продажи квот на выбросы углерода], но и создание условий для моих детей и детей моих детей, позволяющих производить органическое оливковое масло первого отжима».