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Органическая ферма в Хаэне прокладывает путь для продажи квот на выбросы углерода

O.Live генерирует около 4.5 углеродных кредитов на гектар своих 1,000 гектаров органических рощ, создавая модель для производителей по увеличению доходов.

Электрические комбайны выделяют меньше углерода, чем машинная уборка. (Фото: Хосе Мария Чика)
Дэниел Доусон
11 декабря 2023 г., 17:55 UTC
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Электрические комбайны выделяют меньше углерода, чем машинная уборка. (Фото: Хосе Мария Чика)

Спрос на устойчивое и Производство органического оливкового масла растет на глобальном уровне, причем некоторые исследования рынка показывают, что стоимость этого сектора к 2031 году увеличится более чем вдвое.

Однако проблемы продолжают отговаривать многих производителей от перехода на органические методы выращивания.

Когда фермеры хотят перейти к органическому сельскому хозяйству, многие быстро обнаруживают, что в этом нет никаких экономических преимуществ… Углеродные кредиты — это решение, позволяющее изменить менталитет людей в отношении органического сельского хозяйства.- Хосе Мария Чика, генеральный директор O.Live

A 2018 г. исследование Исследование, проведенное исследователями в Испании, исследовало недостатки, с которыми сталкиваются фермеры, выращивающие органические оливки, по сравнению с их традиционными коллегами.

Одной из наиболее серьезных проблем является более низкая урожайность органических деревьев по сравнению с традиционными, в результате чего производителям органической продукции требуется больше земли для производства того же количества оливкового масла.

См. также:Расширение органических оливковых рощ в Испании замедляется

Это усугубляется рост цен на оливковое масло в стране происхождения, которые сделали оливковое масло, произведенное традиционным способом, гораздо более выгодным для фермеров продавать за последний год по сравнению с органическим оливковым маслом.

Органические фермеры часто оказываются в невыгодном положении по сравнению с традиционными», — пишут авторы исследования. Будущее органического сельского хозяйства будет зависеть от его экономической жизнеспособности».

Хосе Мария Чика, исполнительный директор O.Live, в целом согласен с этой оценкой и разрабатывает модель продажи квот на выбросы углерода на добровольном рынке, чтобы сделать органическое выращивание оливок более прибыльным.

Бизнес-Европа-органическая-ферма-в-Хаене-прокладывает-тропу-для-продажи-углеродных-кредитов-оливкового-масла-раз

Хосе Мария Чика (слева) со своим отцом Хосе Чика.

Когда фермеры хотят перейти к органическому сельскому хозяйству, многие быстро обнаруживают, что в этом нет никаких экономических преимуществ, и через два-три года многие возвращаются к традиционному сельскому хозяйству», — сказал он. Olive Oil Times. Углеродные кредиты — это решение, позволяющее изменить менталитет людей в отношении органического земледелия».

Компания O.Live, расположенная в Хаэне, провинции Андалусии, на которую приходится около трети производства оливкового масла в Испании в любой год, может похвастаться более чем 1,000 гектарами органических оливковых рощ и современной мельницей, работающей на солнечных батареях. , историческая мельница и некоторая туристическая инфраструктура.

Чика считает, что углеродные кредиты предоставят производителям органических оливок альтернативный источник дохода сохранить эту практику и позволить им конкурировать с традиционными производителями оливок в регионе.

Мы выдаем 4.5 углеродных кредита на гектар оливковых рощ», — сказал Чика. Один углеродный кредит эквивалентен одной метрической тонне секвестрированного углекислого газа.

В настоящее время один углеродный кредит на рынке соответствия требованиям Европейского Союза торги на уровне 68.08 евро (73.28 доллара США), что примерно на 15 процентов ниже, чем на начало года.

В соответствии с действующими правилами производители оливок могут сертифицировать секвестрированные выбросы за четыре года назад. В общей сложности у нас имеется 18,045 - углеродных кредитов», — сказал он.

Идея начать продажу квот на выбросы углерода пришла к Чике три года назад после того, как его друзья начали продавать квоты в рамках своего лесохозяйственного проекта. Он подумал, что 1,000 гектаров оливковых рощ O.Live с покровными культурами очень похожи на лесной проект его друга, и начал исследовать эту возможность.

Чика обратилась к исследователям из Политехнического университета Мадрида, чтобы определить, сколько углекислого газа поглощается деревьями и почвой, а также сколько углерода выбрасывается компанией при выращивании, сборе и переработке оливок на своей мельнице.

Он добавил, что производителям необходимо тщательно подходить к этому процессу, включая подсчет выбросов от рабочих, едущих на работу, и выбросов от различного сельскохозяйственного оборудования.

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Приняв это решение, Чика пригласила третью сторону проверить результаты исследования, что они и сделали. Затем Чика передал это исследование отдельной компании, которая на основе его результатов составила углеродный кредит.

После того как кредиты сертифицированы, они публикуются в публичном реестре на блокчейн, что, по словам Чики, создает прозрачность и подотчетность на рынке. Кредиты остаются в блокчейне, там же публикуются заказы и счета, поэтому движение кредитов становится общедоступным и видимым.

Чика реинвестирует деньги, которые он зарабатывает от продажи квот на выбросы углерода на добровольном углеродном рынке, обратно в ферму, чтобы продолжать повышать ее устойчивость.

Философия углеродных кредитов заключается в дополнительности», — сказал он. С каждым годом ты должен становиться лучше. Вам нужно что-то сделать, чтобы стать лучше».

Чика сказала, что компания практикует беспахотное сельское хозяйство, компостирует обрезанные ветки и использует этот компост для удобрения почвы.

Бизнес-Европа-органическая-ферма-в-Хаене-прокладывает-тропу-для-продажи-углеродных-кредитов-оливкового-масла-раз

Лошади, козы и пчелы поддерживают экосистему, которая улавливает углерод более эффективно, чем монокультурная ферма. (Фото: Хосе Мария Чика)

У компании также есть козы, пчелы и лошади в оливковых рощах, которые поедают траву и естественным образом удобряют деревья.

Конечно, мы органические, поэтому не используем никаких инсектицидов, пестицидов или фунгицидов», — сказал он.

Устойчивое развитие продолжается и на заводе, который оснащен солнечными батареями и новейшими технологиями для более эффективного использования энергии. Компания также использовала оливковые косточки как биотопливо для нагрева воды, используемой на мельнице.

В настоящее время Chica продает углеродные кредиты местным испанским компаниям, включая крупный заказ на 4,000 единиц в начале этого года, когда каждый кредит стоил 72 евро (77.50 долларов США).

Одной из проблем добровольных рынков являются спекуляции. Цена на углеродные кредиты в прошлом году имела тенденцию к снижению после значительного роста, но Чика считает, что цены продолжат расти и в будущем.

Люди покупают углеродные кредиты сегодня, чтобы продать их через два, три или четыре года, потому что цена сейчас снизилась, но [я думаю] вырастет в будущем», — сказал он.

Чика сказал, что он изо всех сил старается не продавать кредиты спекулянтам, которые пытаются купить кредиты по более низкой цене и сохранить их, чтобы перепродать, когда цена вырастет.

Мы не хотим продавать кому-то, кто хочет спекулировать моими квотами на выбросы углерода», — сказал он. Мы продаем напрямую компаниям, которые компенсируют свои выбросы, чтобы они были углеродно-нейтральными».

Дополнительный доход, полученный от продажи квот на выбросы углерода, помог компании справиться с проблемами предыдущего и текущего урожая в Испании, но Чика сказал, что причина, по которой O.Live является производителем органической продукции, выходит за рамки дополнительного дохода.

O.Live обычно собирает от пяти до шести миллионов килограммов оливок. В прошлом году собрали всего один миллион тонн, а в этом году рассчитывают собрать два миллиона тонн.

Высокая жара в мае во время цветения повредила деревья перед их цветением, что привело к снижению урожайности.

Для нас устойчивость очень важна», — сказал Чика. «[Быть органическим] – это не только экономические выгоды [от продажи квот на выбросы углерода], но и создание условий для моих детей и детей моих детей, позволяющих производить органическое оливковое масло первого отжима».

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