Olive Oil Times Запускает портал рейтинговых данных

После двенадцати лет анализа 10,000 30 оливковых масел из - стран крупнейший и самый престижный в мире конкурс качества оливкового масла собрал некоторые данные.

Cегодня в Olive Oil Times представил комплексный портал, который собирает и представляет данные из NYIOOC World Olive Oil Competitionстрогий процесс судейства. Портал предоставляет пользователям подробную информацию и рейтинги в различных категориях.

Доступно на Oliveoilranking.orgНа портале перечислены производители и бренды, получившие наибольшее количество наград, которые обновляются в режиме реального времени, а также подробные исторические данные о результатах по полушариям, странам, сортам и органической классификации.

Curtis Cord, Olive Oil Times Главный редактор, сказал, что портал раскрывает интересные тенденции, которые сформировали индустрию оливкового масла за последнее десятилетие.

Мы надеемся, что пользователи увидят в цифрах, как индустрия справилась с задачей предоставления еще более исключительных продуктов с каждым выпуском конкурса», — сказал он. Мы будем развивать эту платформу, чтобы предоставлять больше контекста и образовательного контента, чтобы проиллюстрировать ценность высококачественного оливкового масла первого отжима для нашего здоровья, гастрономии и культуры».

Мировой рейтинг оливкового масла

Новый портал дополняет World Olive Oil CompetitionАвтора Официальное руководство, полный каталог лучшее оливковое масло экстра вирджин ежегодно на него ссылаются более миллиона пользователей.

Результаты конкурса 2024 года начнут подводиться во вторник, 19 марта. организаторы сказали. Отмеченные наградами бренды и производители будут представлены в Официальном путеводителе, в специальных разделах Olive Oil Timesи в режиме реального времени на рейтинг оливкового масла Платформа.