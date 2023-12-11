Мелкие фермеры празднуют большой успех в Центральной Калифорнии

На холмах к западу от Сан-Мигеля, на центральном побережье Калифорнии, расположена живописная ферма одноименного фермерского хозяйства площадью четыре гектара. Оливковая ферма Сан-Мигель.

За прошедшие годы муж и жена Рихарда и Мирны Мейслер добились успеха в создании высококачественного наследия. оливковое масло первого отжима производство путем тщательного контроля каждого аспекта процесса, от ручного сбора урожая до условий измельчения.

У нас нет высоких технологий, которые могли бы нам помочь, но у нас есть хороший глаз, чтобы знать, когда поливать, когда собирать и как смешивать. - Ричард Мейслер, совладелец оливковой фермы Сан-Мигель.

Супруги говорят, что их отмеченное наградами производство оливок — это больше, чем просто фермерское хозяйство; это проект страсти.

Тридцать четыре года назад мы купили недвижимость в Центральной Калифорнии, в трёх часах езды от места, где жили», — рассказал совладелец Ричард Мейслер. Семнадцать лет назад мы посадили десять оливковых деревьев на этом участке, недалеко от того места, где мы жили 24 года. Это было начало настоящего приключения».

В конце концов на нашей ферме появилось 1,200 тосканских оливковых деревьев», — добавил он. Первое масло, которое мы произвели в 2012 году, дало нам семь галлонов (26.5 литров)».

Мейслеры участвовали в местных конкурсах качества и получили несколько наград. Мы были немедленно распроданы, и нам пришлось отказать многим потенциальным покупателям», — сказал Мейслер.

Имея этот успех, они начали думать о том, как расшириться. С помощью друзей и местных производителей Мейслеры поняли, что могут посадить на своей земле гораздо больше оливковых деревьев.

У Мирны был дядя, который постоянно присылал статьи об оливковых деревьях, призывая ее сажать их на нашей земле», — сказал Мейслер. Она прочитала в нашей газете статью о двух местных производителях оливок и связалась с ними. Вскоре мы обнаружили целую сеть полезных людей».

Для достижения своих целей Месилеры исследовали местные ресурсы в поисках сортов оливок, наиболее подходящих для условий выращивания на их участке.

Было интересно учиться по ходу дела», — сказал Мейслер. Найдя авторитетный питомник оливковых деревьев к северу от нас, мы встретились с владельцем, который посоветовал нам выбрать лучшие сорта для нашего климата, и в итоге мы получили пять тосканских сортов оливок», включая Франтойо, Леччино, Маурино, Пендолино и Таджаска.

Ни у одного из них не было фермерского образования, что их не остановило. Они увлеклись выращиванием, изучением и производством оливкового масла первого отжима.

Никогда не занимаясь сельским хозяйством, мы просто приступили к работе, не оглядываясь назад», — сказала Мирна Мейслер. Выкапывание ям для маленьких деревьев потребовало воображения. Но мы оба работали много дней подряд, выполняя свою работу».

Неотъемлемой частью успеха было сотрудничество с местными производителями. Мы присоединились к неформальному собранию других производителей. В этой группе мы узнали об ирригации и оливковая плодовая муха, обрезка, сбор урожая и многое другое», — добавил Рихард Мейслер.

Мирна и Рихард Мейслер на 2109 NYIOOC World Olive Oil Competition (Фото: NYIOOC)

Пара гордится каждым аспектом своей работы. Они предлагают опыт выращивания оливок и образовательные туры, включая дегустации. Руководствуясь энтузиазмом, они приняли, по их мнению, важнейшее решение бережно относиться к сбору урожая.

Мы приняли решения, которые отличались от других, но которые мы соблюдали все эти годы», — сказал Мейслер. Мы собираем урожай только вручную, не используем пестициды, выращиваем естественным путем, и все делается с осторожностью. В то, что мы делаем, вложено много любви».

У нас нет высоких технологий, которые могли бы нам помочь, но у нас есть хороший глаз, чтобы знать, когда поливать, когда собирать и как смешивать», — добавил он.

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Пара с оптимизмом смотрит на урожай 2023/34 года в округе Сан-Луис-Обиспо, где расположены многие из наиболее награждаемых производителей оливкового масла в стране. Ранний сбор урожая уже собран, первое Olio Nuovo разлито в бутылки и готово к продаже.

Ричард был занят выбором рядов и деревьев для сбора урожая, а люди ждали Olio Nuovo почти год», — сказала Мирна Мейслер. Оливковое масло первого холодного отжима 2022 года распродано, а мы производим только 75 бутылок нашего Olio Nuovo 2023 года».

После сбора раннего урожая пара рассчитывает завершить сезон в конце ноября, проведя еще два дня сбора, прежде чем отправить оливки на тщательно отобранную мельницу для переработки.

После непростого сезона 2023 года Мейслеры чувствуют себя намного лучше в отношении своей урожайности в этом году.

Прошлый год был совсем не хорошим», — сказал Рихард Мейслер. У нас был очень небольшой урожай, но мы все равно были рады производить исключительно вкусные оливковые масла с высоким содержанием фенолов».

Производство оливкового масла в Калифорнии – занятие не для слабонервных. С изменение климата, экономические последствия и непредсказуемые условия, Мейслеры продолжают спокойно относиться к изменениям.

Проблемы неплохие», — сказал Мейслер с улыбкой. Нужные нам продукты подорожали вдвое. Легкость пропала, да и качество уже не то. Грузоперевозки выросли вдвое, и старая добрая "забота о бизнесе кажется неважной».

Мейслеры отвозят тщательно отобранные оливки на местную мельницу. (Фото: оливковая ферма Сан-Мигель)

Хотя выращивание оливок было для Мейслеров новым занятием, NYIOOC World Olive Oil Competition ознаменовало еще одну веху на пути производства оливкового масла.

Они завоевали 19 наград на NYIOOC с 2018 года, в том числе три золотые награды в 2023 году издание конкурса.

Нашей целью было получение золотых наград, особенно в этом соревновании. Серебро — это хорошо, но оно заставляет задуматься: "как мы можем выиграть золото в следующем году?» — сказал Мейслер. Мы сделали это и выиграли по-крупному».

Мирна Мезилер отметила, что наряду с удовлетворением от осознания того, что они поддерживают стабильное качество, награды обеспечивают уникальную коммерческую ценность, особенно для мелких производителей, конкурирующих на переполненном рынке.

Золотые наклейки на наших бутылках были преимуществом при продаже, и они очень важны для высококачественного оливкового масла первого отжима», — добавила она.

Мейслеры разместили все свои награды за качество – всего около 160 – вдоль стен своего дегустационного зала. Похвалы служат напоминанием о необходимости продолжать совершенствоваться и усердно работать. Это также воспоминания о великих моментах и ​​обо всех новых людях, которых они встретили на своем пути.

Каждая награда – это ступенька в развитии нашего бизнеса. Успех требует времени и настойчивости», — заключил Мейслер. Нам нравится говорить: "Держись, Эдди. И это напоминает нам, что нужно продолжать идти вперед».