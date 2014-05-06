Кто есть кто в новой комиссии по оливковому маслу Калифорнии

Результаты выборов подведены к первому совету директоров новой Комиссии по оливковому маслу Калифорнии. Директора комиссии будут иметь возможность влиять на будущее оливкового масла в штате, поскольку группа будет рекомендовать маркировка и стандарты аттестации министру продовольствия и сельского хозяйства Калифорнии. Предлагаемые ими стандарты, скорее всего, затронут не только производителей в Калифорнии и США, но в конечном итоге могут повлиять и на импортеров.

Команда Комиссия по оливковому маслу Калифорнии было установлено в результате Сенатский законопроект 250, представлен Лоис Волк (Д-Дэвис). Цель Комиссии состоит в том, чтобы повысить конкурентоспособность штата в мировой индустрии оливкового масла, и ее основной стратегией для достижения этой цели будет установление осмысленных и обязательных стандарты оливкового масла.

Департамент продовольствия и сельского хозяйства Калифорнии (CDFA) недавно объявил избранных членов совета директоров, которых выбрали их коллеги по отрасли. Новое правление состоит из десяти членов, в том числе двух производителей и одного обработчика от каждого из трех основных районов производства оливкового масла в Калифорнии, а также члена общественности (еще не избранного). У каждого представителя также есть запасной член. Члены и их принадлежность следующие:

Производители

Адам Энглхардт, Kbar Farming (альтернативный вариант: Грегг Келли, Калифорнийское оливковое ранчо)

Ларри Мабен, Maben Family LLC (альтернативный вариант: Rich Mathews, Sadeg Ranch Organic Olives)

Джон Уильямс, Cal Ag Properties LLC (заместитель: Джон Пост)

Дик Нильсен, McEvoy of Marin LLC (заместитель: Карл Жигьер, JK Vineyards)

Джефф Коломбини, Lodi Farming (заместитель: Пэт Риккиути, PR Farms, Inc.)

Ричард Марчини, Марчини Аг (заместитель: Джош Бартон, Бартон Ранч)

Обработчики

Джим Липман, Калифорнийское оливковое ранчо (заместитель: Брендон Флинн, Pacific Sun Gourmet)

Джим Эттерс, Seka Hills Olive Mill (Альтернатива: свободна)

Брэди Уитлоу, Corto Olive LP (заместитель: Винсент Риккиути, ENZO Olive Oil Company)

Общественный транспорт

(Свободно)

Помимо избрания совета Комиссии, CDFA назначила консультативную группу из семи человек, которая будет представлять интересы мелких производителей (менее 5,000 галлонов в год).

Члены правления комиссии взяли на себя активную руководящую роль в других усилиях штата по принятию стандартов оливкового масла. Некоторые члены были подписаны сторонниками сенатского законопроекта № 250, а другие являются членами правления Калифорнийского совета по оливковому маслу и Американская ассоциация производителей оливкового масла (АООПА).

Кимберли Хоулдинг, исполнительный директор AOOPA, сказала, что ее организация не имеет официальной позиции по конкретному стандарту, который, как она надеется, будет принята Комиссией, но она уверена, что разработанные стандарты дадут потребителям уверенность в том, что бутылка оливковое масло первого отжима они покупают подлинное и высокое качество. Холдинг отметил, что наука о маслах продолжает развиваться, и новые стандарты могут позволить определить биохимические маркеры, которые работают для оливкового масла в США.

Член правления комиссии Джон Уильямс хочет, чтобы бренды калифорнийского оливкового масла были известны как масла высшего качества. Он ожидает, что Комиссия рассмотрит множество существующих стандартов, но считает, что международный стандарт ниже того, что Комиссия захочет рекомендовать. Уильямс назвал Австралийский стандарт на оливковое масло и масло из оливковых жмыхов в качестве хорошей основы для маркировки и оценки контрольных показателей. Он сказал, что любые стандарты, которые в конечном итоге будут предложены, обеспечат высокое качество масла, но по-прежнему будут стандартами, которым смогут соответствовать производители. Уильямс также считает, что маркетинговый заказ было бы полезным средством для заставить импортеров быть честными» о том, что находится в их бутылках.

Любые рекомендации по стандартам, сделанные Комиссией министру продовольствия и сельского хозяйства, будут подлежать публичному слушанию. Первое заседание правления Комиссии состоится 8 мая в Сакраменто, штат Калифорния.