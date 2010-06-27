Китайские потребители сбиты с толку выбором оливкового масла

Оливковое масло замедляет старение, является передовой диетической защитой от разрушительного воздействия сердечных заболеваний и вдобавок имеет прекрасный вкус. Это репутация, которой нужно соответствовать, что ставит среднестатистического китайского потребителя в несколько затруднительное положение. Озадачивающий выбор и запутанные маркетинговые сообщения сбивают с толку многих китайских потребителей относительно того, что покупать.

Проблема в том, что смесь чрезмерно усердного маркетинга и странного ценообразования затрудняет для непосвященных отделение зерен от плевел. Каждая марка оливкового масла будет хвастаться тем, насколько оно полезно, насколько в нем много ненасыщенных жиров, насколько оно чистое и высококачественное. Но, конечно, это реклама для вас. Как насчет использования цифр для различения хорошего и плохого? Что ж, это могло бы сработать, если бы вы могли найти — и поверить — в цифры. Китайские отчеты по этому вопросу говорят, что маркировка большинства оливковых масел запутанна и сложна для понимания для среднего потребителя.

Все хотят свежего оливкового масла, верно? Так что взгляните на дату производства, которая должна быть проштампована где-то на этикетке – если только вы не уверены, является ли дата, которую вы читаете, датой, когда оливки были выжаты и спрессованы (впишите страну здесь), или это дата, когда все это было упаковано в Китае. То же самое со сроком годности и другой важной информацией. В октябре 2009 года Китай установил некоторые законы и стандарты для оливкового масла и его упаковки, но то, что этот китайский журналист находит на полках, все еще оставляет желать лучшего.

Но вы платите за то, что получаете, верно? Ну, вам бы хотелось так думать, но что может оправдать разницу между 1-литровой бутылкой итальянского оливкового масла первого отжима, которая стоит 200 юаней (около 29.40 долларов США), и 2.5-литровым оливковым плюс подсолнечным маслом, которое стоит менее 20 юаней (2.94 доллара США)? Наличие даже небольшого количества оливок, похоже, делает некоторые кулинарные масла более дорогими, чем те, в которых их нет. Если оливки — это волшебный ингредиент, который объясняет разницу в цене, вы можете себе представить, почему цена на премиальные продукты такая высокая. Другими словами, это то, что маркетинг делает лучше всего — раздувает цены повсюду — но является ли это лучшим для потребителя — это другой вопрос.

Некоторые китайские отчеты дают советы о том, как выбирать масло. Посмотрите на прозрачность масла, говорят они. Оно выглядит густым или жидким? Цвет слишком темный или слишком светлый? Придерживайтесь хороших брендов, говорят они. Больше маркетинга, больше путаницы.

Конечно, большинство хороших марок импортируются, хранятся в пересечение или более дорогие продуктовые магазины, ориентированные на экспатов, которые, с их более высокими доходами и западным происхождением, представляют собой совершенно иного потребителя, чем среднестатистический китаец, которому придется изрядно поломать голову, прежде чем он сможет во всем разобраться и найти то, что ему подойдет.