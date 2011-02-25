Gawel: Ответ МОК на стандарты оливкового масла больше «риторики»

Недавний отчет Международного совета по оливкам (IOC) ответ на предложенные стандарты оливкового масла Австралии и Новой Зеландии выпущенный в декабре, австралийские производители оливкового масла встретили его с явным скептицизмом. МОК рекомендовал пересмотреть рекомендации, назвав их потенциальными. барьеры для международной торговли», которые фактически могли бы облегчить фальсификацию».

Его ответ представляет собой в основном очень подробный список всех способов, с помощью которых проект Стандарт Австралии и Новой Зеландии отличается от положений торгового стандарта МОК. Существует мало объяснений того, почему ограничения МОК более уместны, или доказательств, подтверждающих его логику.

Эксперт по оливковому маслу Ричард Гавел сказал, что заявление о том, что новый химический стандарт станет барьером для торговли, является скорее риторикой, чем фактом. В предисловии к стандарту говорится, что любое отклонение от стандарты МОК был основан на надежных данных, собранных в отношении диапазонов естественного химического состава австралийских оливковых масел», — сказал доктор Гавел.

Это означало, что несколько стандартов были смягчены. Во всяком случае, это должно облегчить свободную торговлю. Здравый смысл подсказывает, что свободная торговля ограничивается, когда стандарты ужесточаются, а не ослабляются». Гавел сказал, что, похоже, МОК больше обеспокоен предлагаемыми тестами на DAG и фирофеофитины.

Последнее, в частности, может остановить поток старой нефти из ЕС, которая, несомненно, регулярно попадает на наши берега», — сказал доктор Гавел. Но это то, что касается стандартов. Убедиться, что потребители получают то, за что, по их мнению, они платят».

С другой стороны, Грэм Эйткен, новозеландский импортер оливкового масла Уильям Эйткен и Ко., раскритиковал заявления о том, что Австралия и Новая Зеландия не верят, что существующие правила МОК адекватно защищают потребителей и производителей региона. Он сказал, что как человек, очень вовлеченный в рынок оливкового масла Новой Зеландии, он может подтвердить, что это не является общепринятым мнением.

В прошлом году австралийская организация потребителей Choice опубликовала исследование, которое показало, что многие импортные оливковые масла, доступные в супермаркетах, были ненадежными., при этом 50% протестированных не соответствуют минимальным стандартам маркировки. Одним из них был Lupi Extra Virgin, самый продаваемый бренд Новой Зеландии, импортером которого в Новой Зеландии является William Aitken & Co.

В то время г-н Эйткен сказал, что новозеландские образцы масла часто отправляются в независимые европейские лаборатории для тестирования, и «… они неизменно возвращаются сертифицированными как EVOO в соответствии со стандартами МОК».

Гавел сказал, что проект стандарта направлен не только на импортные масла, и австралийские производители и импортеры, вероятно, будут затронуты не меньше. Он сказал, что исследования потребителей, проведенные в Австралии, показывают, что самой сильной движущей силой для покупки оливкового масла первого холодного отжима является его предполагаемая польза для здоровья, поскольку старое масло не так полезно, как свежее. Он сказал, что новые стандарты могут ограничить торговлю старой нефтью.

Австралийская промышленность достаточно велика, чтобы где-то в резервуаре оставалась нефть предыдущего сезона. Так что европейцы не одиноки в этом. Стандарты могут ограничивать торговлю только в том случае, если они преднамеренно установлены таким образом, что одна группа может им соответствовать, а другая обязательно не может. Я не понимаю, как это может быть здесь».

Руководитель разработки стандарта Леандро Раветти сказал, что, хотя он не мог комментировать, пока проект стандарта был открыт для общественного обсуждения, Standards Australia и комитет, работающий над стандартом оливкового масла, очень серьезно относятся ко всем вопросам, особенно к любым обвинениям, связанным с техническими барьерами в торговле. .



Он также упомянул, что комментарий МОК это всего лишь один из сотен комментариев, полученных до сих пор.

Гавел также раскритиковал МОК за то, что он не предоставил данные, подтверждающие его обоснование, например, то, как он устанавливает пределы кампестерола. Ответ МОК на проект стандарта содержит запись в таблице, озаглавленную справочные документы», который содержит ссылку на домашнюю страницу своего собственного веб-сайта, на котором не указаны какие-либо справочные документы о том, как устанавливаются их ограничения.

Важно то, почему кампестерол установлен на уровне 4%, а не 4.5, 4.8 или даже 2%», — сказал доктор Гавел. Никто не спорит, что кампестерол содержится в более высоких количествах в растительных маслах, чем в оливковом масле, поэтому очень высокие уровни кампестерола в оливковом масле можно рассматривать как дымящийся пистолет для фальсификации.

Однако по своей природе такие доказательства являются косвенными. Различные EVOO естественным образом различаются по этому компоненту и делают это довольно существенно. Таким образом, реальный вопрос заключается в том, сколько именно косвенных доказательств требуется, прежде чем это станет преступлением, подлежащим повешению? Он говорит, что австралийский стандарт фактически публично предоставил данные, подтверждающие его обоснование.

«Заявления [МОК] о том, что "ведущая мировая организация, контролирующая оливковое масло, не пытается поддержать их дело. Наверняка, если бы они были уверены в своей правоте, они бы разбрасывали данные повсюду, чтобы их могли видеть все желающие».

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Пол Миллер, президент Австралийская оливковая ассоциация, сказал, хотя он не видел ответа МОК, так как он находится в Малайзии в Комитете по жирам и маслам Кодекса Алиментариус в поддержку правительственной делегации Австралии, занимающейся некоторыми вопросами оливкового масла, он уверен, что процесс разработки такого стандарта в Австралия является всеобъемлющей и компетентной.

Судя по тому, что мне сказали, комментарии МОК кажутся весьма критическими по отношению к процессу», — сказал он.