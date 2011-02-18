Olive Council называет предлагаемые австралийские стандарты «барьерами для торговли»

Вызов частей предложенного Стандарты оливкового масла для Австралии и Новой Зеландии возможно барьеры для международной торговли», которые фактически могут привести к фальсификации оливкового масла. проще», Международный совет по оливкам (МОК) выступил сегодня с заявлением, в котором рекомендовал пересмотреть проект руководящих принципов.

Заявление, озаглавленное Комментарии МОК к проекту австралийского/новозеландского стандарта на оливковое масло и оливковое масло из жмыха», выложенных около двадцати несоответствия» — или части предложенных стандартов, несовместимых с существующими конвенциями МОК, — которые включали определения, категории оливкового масла и методы тестирования, которые отличаются или не существуют в стандартах МОК. Было бы целесообразно», — говорится в документе. для пересмотра проекта стандарта Австралии/Новой Зеландии».

Австралия и Новая Зеландия, которые не являются странами-членами МОК, уже давно считают, что существующие правила МОК не защищают должным образом потребителей и производителей региона. Леандро Раветти, который помог разработать стандарты заявил Olive Oil Times Этот новый регламент серьезно повлияет на недобросовестных операторов, которые в настоящее время извлекают выгоду из значительной разницы в цене, обманным путем перепродавая растительное масло и/или оливковое масло более низкого качества в качестве дорогостоящего оливкового масла первого холодного отжима. Между тем, настоящие и честные операторы из Австралии, Новой Зеландии и других стран получат преимущество в равных условиях, где их продукция более высокого качества защищена и признана».

В заключении, напоминающем ответ Совета на методы, использованные в прошлогоднем исследовании Калифорнийского университета в Дэвисе, еще одном отклонении Нового Света от протоколов МОК, сегодняшнее заявление заключалось в следующем: