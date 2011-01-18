Леандро Раветти о предлагаемых австралийских стандартах оливкового масла

Сара Швагер

Olive Oil Times Участник | Репортаж из Буэнос-Айреса

Ранее в этом месяце, детали проекта были выпущены первого стандарта для оливкового масла и оливкового масла из жмыха в Австралии и Новой Зеландии. Об этом сообщил руководитель проекта Леандро Раветти. Olive Oil Times что, по его мнению, все это означает для производителей, импортеров и потребителей оливкового масла.

Ожидалось, что предложенные стандарты для Австралии и Новой Зеландии встряхнут мировую индустрию оливкового масла, поскольку они первыми должным образом решат проблемы неправильной маркировки и качества оливкового масла первого холодного отжима.

В настоящее время потребители введены в заблуждение ложной и запутанной маркировкой. - Леандро Раветти

Этот новый регламент серьезно повлияет на недобросовестных операторов, которые в настоящее время извлекают выгоду из значительной разницы в ценах, обманным путем перепродавая растительные масла и/или оливковое масло более низкого качества в качестве дорогостоящего оливкового масла первого холодного отжима», — сказал Леандро Раветти. Между тем, настоящие и честные операторы из Австралии, Новой Зеландии и других стран получат преимущество в равных условиях, где их продукция более высокого качества защищена и признана».

Хотя в последнее время в Австралии было много скандалов по поводу качества местного и импортного оливкового масла, продаваемого в супермаркетах, г-н Раветти сказал, что предпочитает говорить о честных и качественных производителях или о недобросовестных операторах, независимо от того, где они находятся. Имеются убедительные австралийские и зарубежные данные, свидетельствующие о том, что большой процент оливкового масла во всем мире имеет неправильную маркировку, фальсифицировано с другими маслами из семян или разлито с использованием некачественного масла», — сказал он.

В то же время потребителей вводят в заблуждение, полагая, что они покупают полезный для здоровья продукт (EVOO), который является натуральным, свежим и нерафинированным. Часто это не так, или их обманывают, платя за то, что они считают определенным сортом оливкового масла, которое во многих случаях является либо более низким сортом, либо не оливковым маслом».

Родился и вырос в Аргентине и считается одним из лучших исследователей оливок, инженером-агрономом, который переехал в Австралию в 2001 году, чтобы присоединиться к Изгиб границы поскольку его технический директор в настоящее время считается одним из самых квалифицированных и опытных консультантов Австралии.

Член Технический комитет Австралии по стандартам FT-034 Оливковое масло Представляя австралийских производителей оливок, Раветти отвечал за написание Стандарта, следуя указаниям, полученным от технического комитета, состоящего из различных представителей отрасли, а также собирая и анализируя их комментарии и наблюдения.

Г-н Раветти сказал, что в то время как проекты стандартов Австралии и Новой Зеландии и международных стандартов (таких как Стандарт Кодекса для оливковых масел и масел из оливковых жмыхов, Международный торговый стандарт Совета по оливкам для оливковых масел и масел из оливковых жмыхов, Регламент Европейской комиссии характеристики оливкового масла и оливкового масла, а также Стандарты США для сортов оливкового масла и масла из оливковых жмыхов) имеют ряд общих черт, особенно в отношении всемирно признанных аналитических методологий и критических пределов, новый предлагаемый стандарт значительно отличается по ряду аспектов.

К ним относятся более простое и четкое коммерческое наименование различных категорий оливкового масла и оливкового масла из жмыха. во избежание нынешних вводящих в заблуждение и запутанных терминов»; пересмотр пределов диапазона для ряда химических параметров, чтобы избежать исключения подлинного оливкового масла (особенно оливкового масла из Австралии и Новой Зеландии) из-за его естественного изменения состава; внедрение недавно разработанных аналитических методов, способных обнаруживать современные методы очистки, которые в настоящее время не обнаруживаются с помощью более старых методологий, включенных в существующие стандарты; и введение политики срока годности, которая в настоящее время отсутствует во всех других стандартах».

Г-н Раветти сказал, что ни один из международных стандартов не учитывает естественные вариации масел, производимых в Австралии и Новой Зеландии.

Австралия через Министерство сельского, рыбного и лесного хозяйства и при участии представителей австралийской оливковой промышленности предприняла несколько попыток внести некоторые из предложенных изменений в стандарты оливкового масла в Комитете Комиссии Codex Alimentarius по жирам и маслам», — сказал он. На каждом этапе существовало противодействие со стороны других стран, особенно Европейского Союза, но, на мой взгляд, без серьезных научных или технических оснований для такого противодействия».

Г-н Раветти назвал основные причины, по которым Австралия и Новая Зеландия в настоящее время проводят «Технически обоснованный и ориентированный на потребителя набор стандартов» для оливкового масла направлен на устранение того факта, что потребители в настоящее время вводятся в заблуждение ложной и/или вводящей в заблуждение маркировкой, что может привести к неосознанной покупке продуктов более низкого качества и/или более низких показателей здоровья. .

Многие высококачественные австралийские и новозеландские масла не признаются на международном уровне, а произвольные стандарты используются в качестве торговых барьеров против естественных вариаций второстепенных компонентов, которые не имеют отношения к фактическому качеству масел», — сказал он.

Г-н Раветти считает, что главными особенностями проекта стандарта являются его сильная направленность на защиту потребителей и упор на EVOO как на наивысший класс качества. Стандарт предлагает новые обозначения классов, которые, по его словам, легче понять.

Например, в новом документе предлагается называть смесью рафинированного оливкового масла и других оливковых масел "Смесь рафинированного оливкового масла» вместо запутанных терминов, используемых в настоящее время, таких как "Дополнительный свет» или "Чистое оливковое масло».

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Он также включает в себя новые аналитические методы и политику сроков годности, направленную на защиту и поощрение актуальности EVOO, а также на выявление мошеннических действий.

Что касается решения установить уровень свободной кислотности в EVOO на уровне 0.8 в соответствии с международными стандартами, г-н Раветти сказал, что, хотя он не в состоянии публично обсуждать какие-либо аспекты, которые обсуждались в Техническом комитете, лично он поддерживает идею более низких уровней свободной кислотности для EVOO.

Но мы должны помнить, что предлагаемый документ является результатом консенсуса, достигнутого среди большого числа заинтересованных сторон», — сказал он. Из всего нового документа видно, что все изменения по сравнению с международным законодательством вносились только в случае крайней необходимости и очень хорошо подкреплялись техническими доказательствами».

Он сказал, что важно подчеркнуть, что некоторые новые химические методы, такие как анализ диацилглицеролов (DAG), ограничат присутствие масел с высокой свободной кислотностью, которые могут не пройти этот тест в течение срока годности продукта.

Г-н Раветти сказал, что также важно отметить, что стандарт будет добровольным документом и будет иметь юридическую силу только в том случае, если его потребуют регулирующие органы или контракты.

* Мнения, выраженные в этой статье, являются личным мнением г-на Раветти и не обязательно отражают взгляды Standards Australia или Технического комитета на проекты стандартов..