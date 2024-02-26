Австралийские производители оливок начинают сбор урожая со смешанными ожиданиями

Из-за низкой урожайности некоторые австралийские производители начали собирать урожай раньше. Однако другие сообщили о более благоприятных результатах и ​​планируют начать сбор оливок в апреле.

Майкл Саутэн, исполнительный директор Австралийской ассоциации оливок, подтвердил, что урожай будет немного ниже, чем в прошлом году.

Из-за небольшого урожая в Австралии некоторые производители уже запустили уборочные машины и приступили к переработке первых партий фруктов. - Аманда Бэйли, Австралийская ассоциация оливкового масла

В некоторых районах цветение было хорошим, но завязывание плодов было не таким хорошим», — рассказал он. Olive Oil Times. Большие рощи выглядят так, будто ждут урожая».

Основными проблемами будут постоянные проблемы с наличием контрактных комбайнов для небольших рощ и контрактных переработчиков», — добавил он.

Аманда Бэйли, член комитета Австралийской ассоциации оливкового масла, подтвердила, что на некоторых производителей повлияли неблагоприятные погодные условия во время цветения, колебания температуры и другие переменные окружающей среды.

Она сказала, что это привело к сокращению урожаев во многих регионах Австралии, где выращивают оливки. Австралийская ассоциация оливкового масла оценила производство в от 18 до 19 миллионов литров в предыдущем сельскохозяйственном году.

Проблема малоурожайного года в Австралии выходит за рамки непосредственного воздействия на производство фруктов», — сказал Бэйли. Это также имеет значительные последствия для других секторов, особенно для оптовой промышленности, которая стимулирует экспортные поставки и общественное питание».

По данным Международного совета по оливкам, Австралия экспортировала 2,000 тонн оливкового масла в 2022/23 сельскохозяйственном году, что является вторым подряд снижением по сравнению с рекордным показателем страны в 4,000 тонн в 2020/21 году.

Из-за небольшого урожая в Австралии некоторые производители уже запустили свои уборочные машины и приступили к переработке первых партий фруктов», — сказал Бэйли.

Она отметила, что нехватка урожаев фруктов приводит к проблемам со спросом и предложением, создавая эффект домино на всех рынках.

В результате сокращения поставок фруктов в Австралии практически нет оптовых поставок оливкового масла, что приводит к дальнейшему дисбалансу между предложением и спросом», — сказал Бэйли. Следовательно, мы ожидаем, что более высокие цены сохранятся, поскольку производители борются с уменьшением доступности оливкового масла».

Последствия малоурожайного года дают о себе знать, и в ответ производители используют это время, чтобы оценить стратегии обрезки, чтобы повысить устойчивость деревьев к будущим урожаям», — добавил Бейли.

Она сказала, что снижение урожая в этом году из-за нескольких рекордных урожаев представляет собой противоположные концы спектра производства; оба сценария имеют серьезные последствия для производителей, рынков и потребителей.

Годы с высоким урожаем приводят к увеличению предложения, снижению цен и экономическому стимулированию, тогда как годы с низким урожаем приводят к снижению урожайности, повышению цен и финансовым проблемам для производителей», — сказал Бэйли. Будет интересно посмотреть, как все это будет развиваться. Производителям необходимо гарантировать, что их нефть может быть использована как можно дальше по всей цепочке поставок, чтобы получить максимальную прибыль».

Ричард Сеймур, генеральный менеджер Mount Zero Olives, компании, которая закупает оливки в Виктории и Южной Австралии, рассказал Olive Oil Times что он рассчитывает начать получать зеленые столовые оливки Чериньола для ферментации в середине марта и запустить производство раннего урожая Picual. оливковое масло первого отжима в апреле.

Говоря с нашими ключевыми производителями, мы ожидаем, что урожай будет хорошим, но ниже, чем в прошлом сезоне», — сказал Сеймур. Во многом это связано с заморозками в некоторых регионах выращивания незадолго до цветения».

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Вся эта задача связана с продолжающимися проблемами поставок и ценообразования, с которыми в настоящее время сталкивается мировая отрасль», — добавил он. Ключевым направлением нашего бизнеса являются поставки в сектор общественного питания, и я не уверен, как этот сектор выдержит еще одно 25-процентное повышение цен».

Тем временем крупнейший производитель Австралии, Кобрам Эстейт, планирует начать сбор урожая в середине апреля, если погодные условия будут такими, как ожидается.

В то время как Cobram Estate ожидает хорошего урожая, другие производители менее оптимистичны из-за воздействия неустойчивой погоды. (Фото: Cobram Estate)

Сезон урожая 2024 года складывается хорошо, первоначальные оценки соответствуют ожиданиям», — сказал Леандро Раветти, соруководитель компании и главный мельник. Важно помнить, что во многих наших австралийских рощах этот год является менее урожайным и что конечный урожай подвержен обычным рискам, связанным с сельскохозяйственным производством».

Цветение урожая 2024 года началось в середине октября в австралийских рощах Кобрама, а полное цветение в нашей роще Баундэри-Бенд произошло в последнюю неделю октября и в первую неделю ноября в нашей роще Боорт», — добавил он. Это было всего на несколько дней раньше, чем долгосрочный средний показатель».

Раветти сказал, что компания также ожидает более низкого цветения в некоторых частях оливковых рощ Боорта, чем они первоначально ожидали, что компенсируется более высокими, чем ожидалось, урожаями в других местах.

Последнее он объяснил более влажным, чем в среднем, началом сельскохозяйственного года (с октября по сентябрь) и другими благоприятными условиями, наблюдавшимися в Австралии в период цветения.

Также в Виктории Кейп Шанк Олив Эстейт с полуострова Морнингтон страны ожидает хороший урожай в этом году.

Похоже, что деревья сильно усыпаны фруктами», — сказал совладелец Стивен Тэм. До сбора урожая осталось около трех месяцев, и они хорошо развиваются. Влияние болезней на деревья, преимущественно сажистой плесени, пока не вызывает беспокойства. Мы ожидаем, что урожай, скорее всего, превысит прошлогодний».

Тэм сказал, что, несмотря на то, что Бюро метеорологии прогнозирует засуху, жаркое лето из-за Эль-Ниньо после трех лет сырой погоды наступила середина лета, которого так и не произошло.

В конце весны и начале лета мы регулярно подвергались дождям, особенно в восточных и северо-восточных штатах и, в меньшей степени, на юге Виктории», — сказал Тэм. В наше Рождество выпал самый сильный дождь. С тех пор температура не была слишком высокой. К счастью, обливание произошло уже после завязывания плодов, и мы потеряли не слишком много».