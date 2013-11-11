Сектор оливкового масла ЕС жаждет подробностей плана продвижения новой школы

План продвижения оливкового масла и столовых оливок в школах ЕС, вероятно, будет обсуждаться на следующем заседании Консультативной группы Европейской комиссии по оливкам и продуктам их переработки.

Встреча, которая состоится в Брюсселе 13 ноября, также, вероятно, будет включать в себя брифинги Комиссии о ее плане ужесточить правила маркировки оливкового масла и ее переговоры о свободной торговле с Соединенными Штатами.

Председатель группы Рафаэль Санчес де Пуэрта Диас сказал, что повестка дня еще не завершена, но, вероятно, она также будет включать различные отчеты о рынок оливкового масла и обновленные прогнозы на текущий урожай.

Продвижение оливкового масла в школах ЕС

Испанские члены Европейского парламента настаивали на новой сельскохозяйственной политике ЕС, предусматривающей школьную программу по производству оливкового масла и столовых оливок. Им удалось добиться положения в Общей сельскохозяйственной политики (CAP) на 2014–2020 годы для добровольной школьной схемы с финансированием, аналогичным существующим программам, поощряющим потребление молочных продуктов, фруктов и овощей.

Санчес сказал, что консультативная группа запросила у Комиссии обновленную информацию о схеме, которая, вероятно, не начнется до 2015 года.

Судьба планов потребовать более четкой информации на этикетке

Санчес сказал, что группа также попросила Комиссию объяснить свои планы в отношении обещанных изменений в маркировка оливкового масла законы.

Требования к более четкой информации на этикетке, а также к более строгим наказаниям и дополнительным проверкам за неправильную маркировку были частью проекта постановления ЕС, которое было отозвано в последнюю минуту в мае из-за разногласий по поводу одного из его других положений — запрет на многоразовые контейнеры для оливкового масла на ресторанных столиках.

Санчес сказал, что никто не подвергал сомнению остальную часть проекта правила, и группа хотела знать, планирует ли Комиссия продолжить его, хотя и без запрета на многоразовые контейнеры.

Мы думаем, что это должно продолжаться, но пока Комиссия не сказала, что будет новый регламент», — сказал он.

Торговые отношения ЕС и США

Санчес сказал, что группа также ожидает от Комиссии брифинга о ее реакции на отчет о конкуренции в мировой торговле оливковым маслом, опубликованный в сентябре Комиссией по международной торговле США (USITC).

Группа хотела знать, что делает Комиссия, чтобы продолжить отчет, в котором говорится много вещей, с которыми мы не согласны».

Санчес сказал, что в отчете говорилось: в общих чертах, но не слишком конкретно — что у европейского оливкового масла были проблемы с качеством».

Он неоднократно ссылался на тесты, которые не были приняты Международным советом по оливкам в качестве критериев качества, а именно на тесты DAG (диацилглицеролы) и PPP (пирофеофитины), сказал он.

И это также поставило под сомнение поддержку доходов, предоставленную ЕС производителям оливкового масла, когда Всемирная торговая организация признала это не искажающим рынок.

Санчес сказал, что отчет USITC был подготовлен по коммерческим причинам, чтобы защищать свое (американское) производство от европейского производства» и ввести торговый барьер на рынке».

Поскольку его публикация совпала с текущими переговорами о свободной торговле между США и ЕС, группа хотела знать, какую позицию занимает Комиссия в переговорах в отношении оливкового масла, каковы, по ее мнению, вероятные последствия отчета USITC и что он делает с ними, сказал он.

Отчет USITC был подготовлен по запросу Комитета по путям и средствам Палаты представителей США. Такие так называемые расследования §332 являются часто сопровождаются торговыми действиями СШАнапример, ограничение импорта.

В ноябре прошлого года комиссар ЕС по торговле Карел де Гюхт заявил, что Комиссия следит за дебатами о возможном Маркетинговый заказ США на оливковое масломера, которая, по его словам, приведет к несправедливым задержкам и затратам, если она также будет применяться к импортерам.