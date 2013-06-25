Поправка к законопроекту о сельском хозяйстве привлекает внимание к разделенной отрасли



Производитель оливкового масла из Джорджии Джейсон Шоу

Незадолго до того, как Палата представителей проголосовала против законопроекта о фермерских хозяйствах 2013 года, конгрессмены Крис Гибсон и Майкл Гримм из Нью-Йорка предложили поправку об удалении раздела, который вводил бы контроль за импортом оливкового масла. Член палаты представителей Гримм сказал, что положение Закона о фермерских хозяйствах было попытка позволить 2 процентам внутреннего рынка оливкового масла обложить оставшиеся 98 процентов скрытым налогом — повышение стоимости оливкового масла для потребителей». То поправка принята с огромным отрывом (343–81–1). В конечном счете, голосование было спорным вопросом, потому что весь законопроект о фермах был отклонен; однако битва за положение о контроле за импортом привлекла внимание к сильно разделенной отрасли оливкового масла.

Противники поправки были разочарованы ее одобрением. Джейсон Шоу, президент Ассоциации производителей оливок Джорджии, сказал, что они много работали, чтобы в первую очередь включить в законопроект формулировку о контроле за импортом. В обращении к законодателям Джорджии США с просьбой выступить против поправки Ассоциация отметила, что импортеры оливкового масла допустили безудержное мошенничество с оливковым маслом, ошибочно маркируя низкокачественные смеси масел как более качественные. Все, что мы пытались сделать, — это подчинить всех тем же стандартам, которым мы хотим подчинить себя», — сказал Шоу.

Шоу считает, что было много дезинформации о последствиях законопроекта. Он сказал, что законопроект не одобрил бы программу отбора проб и тестирования оливкового масла — до того, как это положение вступит в силу, индустрия оливкового масла все равно должна будет разработать маркетинговый заказ.

В отчете Бюджетного управления Конгресса (CBO), опубликованном в мае, указано, что если маркетинговый заказ на оливковое масло были одобрены, импорт должен быть проверен, чтобы убедиться, что он соответствует стандартам и что стоимость может составить десятки миллионов долларов ежегодно». Шоу возражает, что индустрия будет нести ответственность за установление своих собственных стандартов и не будет заинтересована в создании слишком дорогих стандартов. Он ссылается на отчет CBO как на фактор принятия поправки. Отчет делу не помогло. Карты были сложены против нас», — сказал Шоу.

Пэтти Дарра, исполнительный директор Калифорнийский совет по оливковому маслу также выразил разочарование по поводу поправки, поскольку она влияет на усилия по созданию конкурентоспособной отечественной промышленности, ориентированной на производство качественных масел, и что не является хорошей новостью для потребителей и розничных продавцов».

Среди сторонников поправки Гибсона-Гримма были такие группы, как Национальная ассоциация ресторанов, Североамериканская ассоциация оливкового масла и Американский греческий институт (AHI).

Маркетинговый заказ был бы торговым барьером. Это привело бы к повышению цен на оливковое масло для потребителей и нанесло бы ущерб малому бизнесу», — сказал Ник Ларигакис, президент AHI, некоммерческой греко-американской группы общественной политики. Мы также, безусловно, были обеспокоены последствиями… для будущих торговых переговоров между Соединенными Штатами и Европейским Союзом. Мы считаем, что это сорвало бы эти переговоры».

Ассоциация производителей оливок Джорджии не согласилась с тем, что контроль за импортом создаст торговые барьеры, сославшись на то, что Европейский союз уже проводит проверки импорта оливкового масла и всех фруктов, овощей и орехов. Любые добавленные в США процедуры должны соответствовать правилам Всемирной торговой организации.

Североамериканская ассоциация оливкового масла (NAOOA) поддержала поправку, потому что маркетинговый заказ был бы дорогим и все же не решил бы проблему качества оливкового масла, сказал исполнительный вице-президент Эрин Балч. Не будет надзора за маслами после импорта — смешивание и неправильная маркировка могут произойти после проверок», — добавил Балч.

Однако Ассоциация производителей оливок Джорджии утверждает, что оливковое масло, потребляемое американцами, должно проверяться при экспорте. Любое мошенничество, происходящее в США, будет контролироваться внутренним маркетинговым приказом.

В качестве альтернативы маркетинговому заказу NAOOA обращается за поддержкой к Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) для установления национального Стандарт идентичности» для оливкового масла, аналогичный стандартам, установленным для белого шоколада и других товаров. Стандарт FDA будет определять сорта оливкового масла и, в отличие от стандартов классификации USDA, которые являются добровольными, стандарты FDA являются обязательными и могут применяться.

Хотя представители отрасли согласны с тем, что обеспечение качество оливкового масла имеет решающее значение, они не сходятся во взглядах на то, как лучше всего достичь этой цели. Однако они согласны с тем, что работа по улучшению образования потребителей является приоритетной задачей. NAOOA заявила, что хотела бы, чтобы Министерство сельского хозяйства США издало приказ об исследованиях и продвижении, поскольку это позволит отрасли использовать ресурсы и инфраструктуру Министерства сельского хозяйства США для обучения потребителей.

Джейсон Шоу сказал, что пока оседает пыль от Фарм Билла Мы будем продолжать делать то, что делаем — обучать общественность и производить лучший продукт, на который мы способны».