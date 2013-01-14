Может ли Китай соперничать с Испанией в качестве мировой столицы оливкового масла?



Оливковая ферма в Кумминге, Китай (Фото: Дениз Лай)

Дешевая рабочая сила и доступ к воде, а также амбициозные планы расширения могут привести к тому, что Китай поставит под угрозу статус Испании как ведущего мирового производителя оливкового масла в течение десятилетия, пишет крупная испанская газета.

Под заголовком Китай приступает к производству собственного оливкового масла», El Mundo сообщил, что всего через несколько лет азиатский гигант может иметь около 59 миллионов оливковых деревьев в полном объеме производства — на 50 процентов больше, чем нынешние 39 миллионов, раскинувшихся на 136,000 - гектарах, — что соответствует площади плантаций Хаэна, крупнейшего региона-производителя оливкового масла в мире.

Заинтересованность Китая в производстве оливкового масла материализуется сейчас на таких крупных плантациях, что в недалеком будущем его выход на международные рынки может стать коммерческой угрозой для руководства Испании», — говорится в документе.

Подсчитано, что через 10-12 лет Китай может похвастаться мировым господством на рынке оливкового масла, которое в настоящее время занимает Испания».

Главное конкурентное преимущество Китая — дешевая рабочая сила, эквивалентная примерно 20 евро (27 долларов) на человека в месяц. У него также есть ключевое преимущество — обилие воды для плантаций на склонах гор — например, в провинциях Ганьсу, Сычуань и Шэньси — благодаря весеннему таянию льда.

В течение нескольких лет китайские земледельцы и бизнесмены приезжали в Испанию, чтобы узнать, как она производит свои знаковые продукты, такие как оливковое масло.

Навыки Китая в обратном инжиниринге распространились на другой испанский флагман — вяленую ветчину. Предотвращенная попытка двух китайских компаний зарегистрировать известное имя Jabugo в Китае, как говорят, вызвала дрожь в спине Испании.

Оливковое масло и оливковое масло жмыха импорт в Китай вырос на 38 процентов в 2011/12 году, по данным Международный оливковый совет. Испания была основным поставщиком, но в настоящее время страдает от удручающего урожая, который, похоже, намного меньше половины прошлогоднего рекорда в 1.6 миллиона тонн.

Между тем, последняя может стать прибылью для Марокко, Туниса и Турции — говорят, что испанские и итальянские ботлеры рассчитывают увеличить свой импорт из этих стран, чтобы покрыть дефицит Испании.

Цены на франко-завод в Испании продолжают расти. По данным POOLred, средневзвешенная цена за неделю до 12 января составила 2.86 евро за тонну (3.81 доллара за тонну).