Переговоры по торговому соглашению между ЕС и МЕРКОСУР находятся под угрозой из-за предполагаемых ограничений Аргентины на импорт оливкового масла из Европы

Переговоры между Европейским союзом и МЕРКОСУР, направленные на разработку соглашения о свободной торговле, в настоящее время находятся под угрозой из-за предполагаемых аргентинских ограничений на ввоз некоторых европейских продуктов питания, в частности оливкового масла. В ответ на ограничения на импорт продовольствия из Аргентины, введенные министром внутренней торговли Аргентины Гильермо Морено, Европейский союз рассмотрел возможность доведения этих опасений до сведения Всемирной торговой организации.

МЕРКОСУР — это региональное торговое соглашение (РТС) между Аргентиной, Бразилией, Парагваем и Уругваем, основанное в 1991 году Асунсьонским договором, в который позже были внесены поправки и дополнения Договором Ору-Прету 1994 года. Его цель - способствовать свободной торговле и плавному движению товаров, людей и валюты.

Об этом заявил заместитель генерального директора ЕС по внешним связям Жоао Агиар Мачадо. проблема в том, что помимо их прямого воздействия на торговлю, эти меры подрывают доверие, необходимое для развития этих переговоров».[1] Агияр Мачадо опасается, что этот конкретный вопрос может испортить атмосферу торговых дискуссий». 1

Власти Аргентины, особенно нынешний президент Кристина Киршнер и ее министры, отрицают существование каких-либо таких ограничений в отношении европейских товаров и возражают, что торговые переговоры МЕРКОСУР-ЕС не являются подходящим форумом для решения такого двустороннего вопроса.

В ответ Агиар Мачадо отмечает, что, хотя эти ограничения могут не существовать на бумаге, они вполне реальны и подтверждены аргентинским, внутренняя коммуникация… говоря об ухудшении работы устройств. Контейнеры блокируются в портах, и отрицать это невозможно».1

Однако это не единственное препятствие на пути переговоров ЕС-МЕРКОСУР. Франция возглавляет еще дюжину европейских стран в протесте против этого потенциального соглашения о свободной торговле, утверждая, что более низкие затраты на производство дешевой рабочей силы в Южной Америке негативно повлияют на европейских производителей оливкового масла, которые уже столкнулись с финансовыми кризисами и ценами, которые продолжают падать.

Срыв этих переговоров потенциально может иметь катастрофические последствия для обеих сторон, поскольку торговля между ЕС и МЕРКОСУР представляет собой почти столько же, сколько торговля ЕС со всей Латинской Америкой вместе взятой. Кроме того, ЕС является основным рынком экспорта сельскохозяйственной продукции МЕРКОСУР, на долю которого в 19.8 г. приходилось около 2009% всего импорта сельскохозяйственной продукции ЕС.[2]







[/источники]