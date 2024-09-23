Сентябре 23, 2024
Ожидается, что производство оливкового масла в Аргентине составит менее трети от прошлогоднего рекордного урожая. В то же время цены на электроэнергию и топливо резко выросли.
Сентябре 23, 2024
World Olive Oil Competition Южный дивизион в процессе
Награды этого года имеют исключительный вес в свете широкомасштабного неурожая, который испытывают многие страны полушария.
Август 19, 2024
В провинции Буэнос-Айрес наблюдается значительный рост производства оливкового масла
Фермеры делают ставку на густонаселенные оливковые рощи и новые мельницы, чтобы претендовать на большую долю производства Аргентины.
Июнь 26, 2024
Рост импорта оливкового масла способствует увеличению торгового дефицита Испании с Аргентиной
В то время как дефицит торговли сельскохозяйственной продукцией Испании сократился на 33 процента в период с 2022 по 2023 год, импорт оливкового масла увеличился почти на 230 процентов из-за неурожая и роста цен.
Февраль 23, 2024
После рекордного урожая урожайность в Аргентине резко снизилась
Ожидается, что урожай в негодовой период, отсутствие холодных часов и экстремальные погодные явления снизят урожайность на целых 40 процентов.
Февраль 19, 2024
Крупные изменения в Аргентине дают надежду производителям
Избрание консервативного правительства дало некоторым производителям надежду на то, что экономическая ситуация в Аргентине, как и их собственная, начнет улучшаться.
Февраль 19, 2024 Профили продюсеров
Качество является ключевым моментом в стремлении El Mistol к росту в Аргентине и расширению экспорта
Ноябрь 9, 2023 Лучшие оливковые масла
Отмеченное наградами завершение плодотворного урожая в Южном конусе
Август 2, 2023 Производство
Производители оливкового масла в Аргентине борются с жарой и наслаждаются плодотворным урожаем
Февраль 9, 2023 Производство
Производители в Аргентине борются с инфляцией в преддверии урожая 2023 года
Февраль 6, 2023
Аргентинский банк зародышевой плазмы поддерживает миссию по сохранению сортов оливок
Коллекция оливковых растений в Сан-Хуане присоединилась к сети зародышевой плазмы Международного совета по оливкам, важнейшему инструменту продвижения биоразнообразия и поддержки исследований.
Октябрь 10, 2022
Solfrut нацеливается на расширение внутреннего рынка по мере роста производства
Имея 2,000 деревьев, недавно посаженных в сверхвысокой плотности, и новую мельницу, отмеченная наградами компания в Сан-Хуане стремится развивать аргентинскую культуру оливкового масла.
Июнь 22, 2022
NYIOOC Выигрывает Waylay Economic Woels для производителей в Южном конусе
Южноамериканские производители из Аргентины, Чили и Уругвая вместе получили наибольшее количество наград в регионе с 2019 года.
Май. 5, 2022
Засуха приводит к прогнозам слабого урожая в Аргентине
В Аргентине начался сезон сбора оливок, но фермеры ожидают низких урожаев и роста затрат.
Май. 4, 2022
Аргентина, вероятно, примет у себя четвертый Банк зародышевой плазмы оливкового Совета
Во время недавнего визита МОК также обсудил передачу технологий, усовершенствование производства и добавление сорта Арауко во Всемирный каталог сортов оливок.
Март 9, 2022
Аргентина получает свое первое географическое указание на оливковое масло
Местные производители и официальные лица считают, что первая в стране ЗГУ будет продвигать местный сорт арауко, и надеются, что другие регионы последуют этому примеру.
Июнь 30, 2021
Южноамериканские продюсеры празднуют NYIOOC Победы после тяжелого года
Пандемия и сложные климатические условия помешали сбору урожая в Аргентине, Чили и Уругвае, однако этим производителям удалось завоевать самые желанные награды отрасли за качество.
Июль. 5, 2018
Производство, экспорт и качество – основные вопросы для южноамериканских производителей
Представители южноамериканского оливкового сектора и союзники правительства обсудили будущее этого сектора, в том числе возможность создания Координационного совета по оливковому маслу для Америки.
Июнь 21, 2018
Внутри заключительного дня 107-й сессии Совета членов МОК
Дипломатическая и торговая напряженность вырисовывалась из-за того, что в остальном прошло без происшествий завершение 107-й сессии Совета членов Международного совета по оливкам (МОК), которая завершилась сегодня в Буэнос-Айресе. Представители каждой страны-члена по очереди зачитывали выводы каждого из четырех комитетов, которые были закрыты.
Май. 29, 2018
Оптимизм изобилует в оливковом секторе Аргентины
Ожидается, что к 20 году производство оливкового масла вырастет на целых 2019 процентов.
Май. 16, 2018
Американские продюсеры празднуют NYIOOC Победы
Производители из четырех стран назвали этот успех доказательством высокого качества южноамериканского оливкового масла первого отжима.
30 января, 2018
Плохие урожаи оливок в Европе привели к буму экспорта из Мендосы
Продажи оливкового масла в Мендосе удвоились в этом году, в основном в Бразилию, Канаду, Чили, США, Мексику и Испанию.
Ноябрь 21, 2017
Биокеанский коридор увеличит экспорт Аргентины
Министр планирования и промышленности Ла-Риохи сообщил, что правительство провинции уже ведет переговоры с семью другими провинциями Аргентины и Чили о продвижении проекта.
Ноябрь 10, 2017
Сильные дожди не ослабили энтузиазм аргентинских экспортеров оливкового масла
Недавние наводнения в основном пощадили оливковые плантации Аргентины, поскольку производители и экспортеры сохраняют оптимизм в отношении потенциала этого сектора.
Ноябрь 1, 2017
Калифорнийское оливковое ранчо смотрит за границу
Генеральный директор Грегг Келли назвал альянс с производителями в Аргентине «возможностью предоставить нашим клиентам разнообразный портфель, расширяя нашу сеть ферм и партнеров-производителей».