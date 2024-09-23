Рост импорта оливкового масла способствует увеличению торгового дефицита Испании с Аргентиной

В то время как дефицит торговли сельскохозяйственной продукцией Испании сократился на 33 процента в период с 2022 по 2023 год, импорт оливкового масла увеличился почти на 230 процентов из-за неурожая и роста цен.