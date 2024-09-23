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Аргентина

Производство

Сентябре 23, 2024

Низкий урожай в Аргентине сопровождается ростом издержек производства

Ожидается, что производство оливкового масла в Аргентине составит менее трети от прошлогоднего рекордного урожая. В то же время цены на электроэнергию и топливо резко выросли.

Мировое

Сентябре 23, 2024

World Olive Oil Competition Южный дивизион в процессе

Награды этого года имеют исключительный вес в свете широкомасштабного неурожая, который испытывают многие страны полушария.

Новости Трусы

Август 19, 2024

В провинции Буэнос-Айрес наблюдается значительный рост производства оливкового масла

Фермеры делают ставку на густонаселенные оливковые рощи и новые мельницы, чтобы претендовать на большую долю производства Аргентины.

Новости Трусы

Июнь 26, 2024

Рост импорта оливкового масла способствует увеличению торгового дефицита Испании с Аргентиной

В то время как дефицит торговли сельскохозяйственной продукцией Испании сократился на 33 процента в период с 2022 по 2023 год, импорт оливкового масла увеличился почти на 230 процентов из-за неурожая и роста цен.

Производство

Февраль 23, 2024

После рекордного урожая урожайность в Аргентине резко снизилась

Ожидается, что урожай в негодовой период, отсутствие холодных часов и экстремальные погодные явления снизят урожайность на целых 40 процентов.

Бизнес

Февраль 19, 2024

Крупные изменения в Аргентине дают надежду производителям

Избрание консервативного правительства дало некоторым производителям надежду на то, что экономическая ситуация в Аргентине, как и их собственная, начнет улучшаться.

Новости Трусы

Февраль 6, 2023

Аргентинский банк зародышевой плазмы поддерживает миссию по сохранению сортов оливок

Коллекция оливковых растений в Сан-Хуане присоединилась к сети зародышевой плазмы Международного совета по оливкам, важнейшему инструменту продвижения биоразнообразия и поддержки исследований.

Профили продюсеров

Октябрь 10, 2022

Solfrut нацеливается на расширение внутреннего рынка по мере роста производства

Имея 2,000 деревьев, недавно посаженных в сверхвысокой плотности, и новую мельницу, отмеченная наградами компания в Сан-Хуане стремится развивать аргентинскую культуру оливкового масла.

Лучшие оливковые масла

Июнь 22, 2022

NYIOOC Выигрывает Waylay Economic Woels для производителей в Южном конусе

Южноамериканские производители из Аргентины, Чили и Уругвая вместе получили наибольшее количество наград в регионе с 2019 года.

Новости Трусы

Май. 5, 2022

Засуха приводит к прогнозам слабого урожая в Аргентине

В Аргентине начался сезон сбора оливок, но фермеры ожидают низких урожаев и роста затрат.

Оливковые сорта

Май. 4, 2022

Аргентина, вероятно, примет у себя четвертый Банк зародышевой плазмы оливкового Совета

Во время недавнего визита МОК также обсудил передачу технологий, усовершенствование производства и добавление сорта Арауко во Всемирный каталог сортов оливок.

Производство

Март 9, 2022

Аргентина получает свое первое географическое указание на оливковое масло

Местные производители и официальные лица считают, что первая в стране ЗГУ будет продвигать местный сорт арауко, и надеются, что другие регионы последуют этому примеру.

Лучшие оливковые масла

Июнь 30, 2021

Южноамериканские продюсеры празднуют NYIOOC Победы после тяжелого года

Пандемия и сложные климатические условия помешали сбору урожая в Аргентине, Чили и Уругвае, однако этим производителям удалось завоевать самые желанные награды отрасли за качество.

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Бизнес

Июль. 5, 2018

Производство, экспорт и качество – основные вопросы для южноамериканских производителей

Представители южноамериканского оливкового сектора и союзники правительства обсудили будущее этого сектора, в том числе возможность создания Координационного совета по оливковому маслу для Америки.

Бизнес

Июнь 21, 2018

Внутри заключительного дня 107-й сессии Совета членов МОК

Дипломатическая и торговая напряженность вырисовывалась из-за того, что в остальном прошло без происшествий завершение 107-й сессии Совета членов Международного совета по оливкам (МОК), которая завершилась сегодня в Буэнос-Айресе. Представители каждой страны-члена по очереди зачитывали выводы каждого из четырех комитетов, которые были закрыты.

Южная Америка

Май. 29, 2018

Оптимизм изобилует в оливковом секторе Аргентины

Ожидается, что к 20 году производство оливкового масла вырастет на целых 2019 процентов.

Мировое

Май. 16, 2018

Американские продюсеры празднуют NYIOOC Победы

Производители из четырех стран назвали этот успех доказательством высокого качества южноамериканского оливкового масла первого отжима.

Бизнес

30 января, 2018

Плохие урожаи оливок в Европе привели к буму экспорта из Мендосы

Продажи оливкового масла в Мендосе удвоились в этом году, в основном в Бразилию, Канаду, Чили, США, Мексику и Испанию.

Бизнес

Ноябрь 21, 2017

Биокеанский коридор увеличит экспорт Аргентины

Министр планирования и промышленности Ла-Риохи сообщил, что правительство провинции уже ведет переговоры с семью другими провинциями Аргентины и Чили о продвижении проекта.

Бизнес

Ноябрь 10, 2017

Сильные дожди не ослабили энтузиазм аргентинских экспортеров оливкового масла

Недавние наводнения в основном пощадили оливковые плантации Аргентины, поскольку производители и экспортеры сохраняют оптимизм в отношении потенциала этого сектора.

Профили продюсеров

Ноябрь 1, 2017

Калифорнийское оливковое ранчо смотрит за границу

Генеральный директор Грегг Келли назвал альянс с производителями в Аргентине «возможностью предоставить нашим клиентам разнообразный портфель, расширяя нашу сеть ферм и партнеров-производителей».

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