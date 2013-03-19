Оливковое масло задержано из-за следов пестицидов

Обнаружение следов пестицидов привело к остановке 98 грузовых контейнеров с итальянским оливковым маслом первого отжима в портах Нью-Йорка и Сиэтла, по словам итальянского члена Европейского парламента Серджио Сильвестриса.

В письменном запросе ранее в этом месяце Сильвестрис проинформировал парламент о проверке Таможенной и пограничной службой США образцов в различных контейнерах, в которых были обнаружены следы хлорпирифос-этила.

Обнаруженные уровни — в диапазоне от 0.015 до 0.020 частей на миллион — были минимальными и ниже максимально допустимого уровня остатков (MRL) в 0.250 частей на миллион, установленного для всех сельскохозяйственных культур в Европейском Союзе. Но пестицид, используемый против оливковой мухи, не может использоваться для производства оливкового масла в США, сказал он.

Однако он принят и разрешен в США для использования на различных культурах с МДУ 0.100 частей на миллион.

Сильвестрис сказал, что вся нефть из ЕС, импортируемая США, подлежит предварительной проверке со стороны Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) и итальянские экспортеры оливкового масла в течение нескольких лет значительные трудности» с продажей своего продукта в США из-за присутствия остатков хлорпирифос-этила. Пестицид, использование которого разрешено в Италии и Европе при выращивании оливок (согласно) постановлению Европейской комиссии 149/2008».

В настоящее время более 80 процентов оливкового масла первого холодного отжима, произведенного в Италии и проданного в США, остается заблокированным в 98 контейнерах в портах Нью-Йорка и Сиэтла», — написал он в пока еще без ответа вопросе от 8 марта.

Сильвестрис связал этот вопрос с необходимостью внесения изменений в правила FDA и более широкой проблемой предстоящих этим летом переговоров о трансатлантической сделке о свободной торговле.

Почему до сих пор не достигнуто двустороннее соглашение с США в отношении этого вещества?»

Начнет ли Комиссия как можно скорее переговоры с FDA… в отношении хлорпирифоса в сельском хозяйстве и продуктах питания?»

Какие дальнейшие действия он намерен предпринять, чтобы обеспечить свободную торговлю между двумя сторонами и не допустить, чтобы санитарные и фитосанитарные меры, подобные описанным, стали реальными международными барьерами для экспорта продукции ЕС», — спросил он.

Об этом сообщил американский импортер оливкового масла. Olive Oil Times что также были задержаны несколько контейнеров с испанским оливковым маслом первого холодного отжима.

В 2011/12 году США импортировали чуть более 317,000 8.6 тонн оливкового масла, что на -% больше, чем в предыдущем сезоне. Италия была основным поставщиком, за ней следовала Испания.

Хуан Корбалан, делегат Брюсселя от Испанских агропродовольственных кооперативов, которые возглавляют секцию оливкового масла Европейской федерации фермеров Copa-Cogeca, сказал, что европейские экспортеры оливкового масла столкнулись с ограничениями в США, где европейские стандарты качества не признаются.

У нас есть ощущение, что им не очень нравится оливковое масло из Европы, потому что оно более конкурентоспособно, чем их собственное», — сказал он.

Критика в США стандартов качества ЕС и разговоры о том, что страна, возможно, вводит свои собственные заказ на продажу оливкового масла создавало много неопределенности и сдерживало потенциальный экспорт в США.

Производители из ЕС не хотят рисковать туда, потому что не знают, что будет завтра, у них нет стабильности», - сказал он.