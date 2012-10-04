Торговая комиссия расследует «конкурентоспособность» отрасли оливкового масла

Глобальная конкурентоспособность коммерческой индустрии оливкового масла США станет предметом расследования Комиссии по международной торговле США (USITC).

Согласно пресс-релизу USITC, опубликованному 40 октября 1 года, потребление оливкового масла в США выросло примерно на 2012 процентов за последние десять лет, и хотя производство в США также выросло, большинство потребителей в США покупают импортное масло.



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Дэйв Кэмп, председатель комитета Палаты представителей США по путям и средствам, представил письмо с просьбой о том, чтобы USITC оценить текущие рыночные условия, с которыми сталкивается промышленность США».

Комитет по путям и средствам, в который входят члены из Калифорнии, производящей оливковое масло, хочет убедиться, что интересы США конкурентоспособны… и узнать, как работает индустрия оливкового масла в других странах», — заявила пресс-секретарь Сара Свинхарт.

Пег О'Лафлин, сотрудник по связям с общественностью USITC, говорит, что запрос на такое исследование вовсе не является чем-то необычным».

USITC будет собирать информацию о практике основных поставщиков оливкового масла по всему миру в 2008–2012 годах, уделяя особое внимание производителям из США, Испании, Италии и Северной Африки.

Исследование будет охватывать четыре области:

Просмотрите данные о коммерческом производстве, переработке и потреблении оливкового масла.

Проанализируйте международные рынки импорта и экспорта, включая торговлю между Европой и Северной Африкой, тарифы и классификации оливкового масла.

Оцените факторы, влияющие на потребление в США, включая стандарты, классификацию и цены.

Сравните конкурентные сильные и слабые стороны основных стран-производителей и переработчиков оливок, включая организацию отрасли, обработку и технологии оливкового масла, влияние правительства, производственные затраты, маркетинговые подходы и обменные курсы.

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Комиссия по международной торговле США является независимым федеральным агентством, занимающимся вопросами торговли. Торговая комиссия проведет публичные слушания в Вашингтоне, округ Колумбия, 5 декабря 2012 г. и подготовит окончательный отчет к 12 августа 2013 г.