Оливковые деревья в секторе Газа попали в спираль продолжающегося израильского вторжения, а жители палестинского анклава добывают дрова из своих семейных рощ для приготовления пищи и отопления.

Чтобы испечь хлеб, нужен огонь», — рассказал телеканалу «Аль-Джазира» Халед Барака, палестинец из Бани Сухайла, города с населением 41,000 - человек в секторе Газа, которому пришлось бежать из города вместе со своей семьей. Как еще это должно было произойти?»

Перед отъездом Барака срубил половину деревьев в семейном саду, включая оливковые, лимонные и апельсиновые деревья, чтобы обеспечить дровами свою семью и нуждающихся соседей.

Я был перемещен… когда израильские танки вошли в город Хан-Юнис, нам уже пришлось нелегко», — сказал Барака. Мой сад и поля были рядом с нашим домом, и мы уже начали жечь ветки».

Эти деревья пережили мои моменты радости и печали», — добавил он. Они знают мои секреты. Когда мне было грустно и тревожно, я разговаривал с деревьями, заботился о них… но война убила эти деревья».

Ахлам Сакр, 50-летняя женщина, живущая в городе Газа, была опустошена, когда ее сыновьям пришлось срубить четыре оливковых дерева на заднем дворе, чтобы получить дрова, необходимые для приготовления пищи и обогрева дома.

Дом казался таким пустым», — рассказал Сакр телеканалу «Аль-Джазира». Деревья заняли свое место в доме, и когда они ушли, стало темно. У нас с ними остались прекрасные воспоминания. Раньше я всем говорил, что мои деревья — мои спутники жизни».

Израильское вторжение в сектор Газа стало ответом на события 7 октября.th нападение, когда боевики Хамаса, Палестинского исламского джихада и других группировок убили 1,143 израильтянина. По оценкам представителей здравоохранения в секторе Газа, после вторжения Израиля было убито не менее 30,000 - палестинцев.

Начало войны совпало с началом сбора урожая, и в результате некоторые местные жители не смогли собрать свои плоды в борьбе за обеспечение своей повседневной жизни.

Вместо того, чтобы собирать оливки, мы рубим любое дерево, которое можем найти, чтобы выжить», — рассказал The Guardian Шахд аль-Модаллал, житель Рафаха на юге Газы. Мы разожжем костер и объявим всем членам семьи, что у нас есть костер, поэтому каждый, у кого есть еда, которую он хочет приготовить, должен принести ее. Это наш распорядок дня».

Оливки являются основной сельскохозяйственной культурой в Палестине и выращиваются для тысячи лет на восточном берегу Средиземного моря.

Почти половина обрабатываемых земель на Западном Берегу и в секторе Газа — площадь почти 41,900 10 гектаров — засажена более чем 100,000 миллионами оливковых деревьев, в основном местных, устойчивых к засухе сортов, таких как Сури и Набали. По оценкам, около - - семей в Палестине полагаются на оливковые деревья как источник средств к существованию.

В 2017 году Палестина стала 14th член Международного совета по оливкам (МОК). По данным совета, Палестина, включая Западный Берег и сектор Газа, в 23,000/2022 сельскохозяйственном году произвела 23 12,000 тонн оливкового масла. По оценкам МОК, накануне израильского вторжения Палестина будет производить - - тонн оливкового масла, которое почти наверняка не будет получено из-за конфликта.

Между тем, сжигание большого количества древесины и твердых отходов привело к росту респираторных заболеваний в секторе Газа из-за выделяющегося дыма. Всемирная организация здравоохранения сообщила о 129,000 - респираторных инфекций в этом районе за одну неделю в декабре прошлого года.

По данным Всемирной продовольственной программы, организации ООН, которая предоставляет продовольствие и другую помощь людям, остро нуждающимся в помощи, 70 процентов перемещенных лиц на юге Газы зависят от дров в качестве топлива.

Мы живем с болезнью», — рассказал The Guardian Али Дейли, человек, изгнанный из Рафаха, который поселился в городе Газа. От дыма готовки, дыма авиаударов, от холода».