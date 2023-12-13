РМЕЙХ, Ливан – Извините за позднюю встречу, но вы знаете, сейчас сезон сбора оливок, и мне нужно поехать туда до конца дня. Иначе…» Речь отца Нагиба прерывает звук бомбежки.

На вершине близлежащей горы поднимается дым. Окрестности Рмейха, христианской деревни на юге Ливана, с 7 октября подвергаются постоянным бомбардировкам.th, в день, когда ХАМАС напал на Израиль.

ХАМАС является политической и военной организацией, управляющей сектором Газа, и признан террористической организацией Соединенными Штатами, Европейским Союзом и семью другими странами.

На данный момент около 18,000 1,200 палестинцев и не менее - израильтян умер в конфликте, по мнению Associated Press. В Ливане погибли около 20 мирных жителей и почти 100 боевиков.

Руки отца Нагиба окрашены в зеленый и черный цвета, когда он провел день, собирая плоды со своих деревьев. Его роща находится прямо на границе с Израилем.

Как и он, многие жители этой части Ливана выращивают оливки на своих полях для внутреннего потребления или для продажи, чтобы заработать себе на жизнь.

По данным Министерства сельского хозяйства Ливана, оливковый сектор в Ливане насчитывает более 110,000 200,000 производителей оливок и около 12 20 участков с 30 миллионами деревьев. По оценкам местного фермерского союза, - и - процентов национального производства приходится на южный Ливан.

Оливковый сектор важен для Ливана не только в экономическом, но и в культурном отношении. По крайней мере, по одной оценке, более половины деревьев старше 500 лет.

В то время как экономический и социальный кризис, продолжающийся в стране последние четыре года, повлияло на производство оливкового масла в странеКонфликты на юге Ливана между Хезболлой, политической партией и группировкой боевиков, имеющей связи с Ираном, и израильской армией еще больше усложняют ситуацию в этом году.

Правительство Ливана заявило, что с начала конфликта сгорело 40,000 - оливковых деревьев.

Дым поднимается от израильского авиаудара недалеко от Яруна на юге Ливана, воскресенье, 10 декабря 2023 года. (AP Photo/Hassan Ammar)

Если некоторые люди решили остаться, чтобы спасти свой урожай, более 50,000 - человек улетели на юг. Некоторые из них, которых мы встретили в лагере для перемещенных лиц в Тире (к северу от Рмейха), были сельскохозяйственными рабочими. На некоторых полях оливки остаются на деревьях, потому что никто не может их собрать.

В Дейр-Мимасе, к северу от Рмейха, но все еще недалеко от границы, шум самолетов почти постоянен.

Сирийские рабочие возвращаются из оливковых рощ, где стараются собрать как можно больше урожая.

В прошлом сезоне этому селу потребовалось 400 рабочих в поле. Однако в этом году многие уже уехали из-за конфликта. Хотя Дейр-Мимас не пострадал напрямую, это произошло в разгар боя.

Сидя за столом в саду, Ханун, отказавшаяся назвать свое полное имя, заканчивает обед. Несмотря на улыбку и теплый прием, жительница села не может скрыть своего беспокойства по поводу сезона этого года.

Иногда, когда мы находимся в полях, мы можем слышать взрывы. Это страшно. Но иногда мы не можем», — сказала она, очищая мандарин.

Ханун полагается на свои оливковые рощи и гостевой дом как источник средств к существованию своей семьи. Она знает, что этот год не будет хорошим ни для одной из них.

Мы ждем оливки, а потом продаем их», — сказала она. Каждый год так, а как насчет этого года? Я сделал мыло из масла, упаковки и прочего, это стоило мне много денег».

Но теперь я не могу их продать», — добавила она. Это может подождать до следующего года, но как мне жить тем временем?»

Ханун опасается эскалации ситуации на границе, подобной той, что произошла в 2006 году. Во время 34-дневного конфликта между «Хезболлой» и Израилем почти вся местная инфраструктура подверглась бомбардировке.

Это добавит еще одну проблему в сезон сбора урожая в этом году, еще больше побочного ущерба от ярости человечества.