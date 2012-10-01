Кризис порождает инвестиции в оливковые рощи

Глубокий спад греческой экономики заставил многих молодых и образованных горожан вернуться на старые добрые семейные земли и стать новыми и амбициозными фермерами.

Среди их предпочтительных продуктов есть некоторые экзотические продукты, такие как черника и ежевика, гранаты, стевия, алоэ и черный трюфель, но более половины из них предпочитают выращивание оливковых деревьев. Оливковые деревья всегда занимали особое место в греческом сельском хозяйстве и неразрывно связаны с традициями страны.



Более того, оливковые рощи сейчас считаются хорошей инвестицией. Потенциальные инвесторы ищут оливковые рощи площадью 8 акров и более и готовы платить до 300 евро за оливковое дерево за удачно расположенную и орошаемую рощу.

Их намерение состоит в том, чтобы обезопасить свои деньги, поскольку земля никогда не теряет своей ценности», как гласит расхожее мнение в Греции, и в то же время получать дополнительный доход от масла и съедобных оливок (не говоря уже о запасе EVOO для личного пользования, в котором нуждаются все греки).



Новорожденные фермеры, инвесторы в землю и новые предприниматели занимается брендированным оливковым маслом , все они составляют многообещающую целевую группу любителей оливкового масла, которые могут вывести греческое оливковое масло на новый уровень и использовать его достоинства.

Но это не все; по данным Европейской сети развития сельских районов, ряды молодых фермеров по всей Европе сокращаются, что угрожает жизнеспособности сельских регионов. Недавние события могут послужить толчком к тому, чтобы переломить ситуацию и спровоцировать беспрецедентное возвращение к земле, особенно в странах Южной Европы, которые имеют тесные связи с сельским хозяйством и больше всего страдают от скрытого финансового кризиса.